Додано: Вів 30 кві, 2019 19:56

wild.tomcat написав: досить лояльно відносився до вашої писанини, але тут просто вимушений написати - вася, ти неправий. немає в україні на неєфтєгаза, ні снбо, ні укргаздобичі, писати ви можете що завгодно, але згідно правил в т.ч. і російської мови, власні назви та імена не перекладаються, так що "вчитися, вчитися, і ще раз вчитися" (с). в школу. досить лояльно відносився до вашої писанини, але тут просто вимушений написати - вася, ти неправий. немає в україні на неєфтєгаза, ні снбо, ні укргаздобичі, писати ви можете що завгодно, але згідно правил в т.ч. і російської мови, власні назви та імена не перекладаються, так що "вчитися, вчитися, і ще раз вчитися" (с). в школу.

Перевод имен собственных

Сейчас и вы в лужу сядете«Имена собственные никогда не переводят» – это представление настолько глубоко укоренилось в нашем сознании, что кажется аксиомой. Перевод имен собственных нередко рассматривается как несложный автоматический процесс их перенесения из одного языка в другой, поскольку имена собственные по сути представляют собой обычные ярлыки для идентификации человека или предмета. Именно это подразумевает З. Вендлер, когда пишет, что «у имен собственных нет значения (как «смысла», а не «ссылки»), что подтверждается отсутствием необходимости переводить их на другой язык». Так ли это на самом деле?[u]В действительности единых правил перевода имен собственных не существует. В отличие от нарицательных имен, собственные имена – монореферентные, но не обязательно монофункциональные. Их главная функция – идентификация отдельного объекта, но это вовсе не значит, что у имен собственных нет дескриптивного (описательного) значения[/u]Официальный сайт компании:О компанииАО «Укргаздобыча» (УГД) является крупнейшей газодобывающей компанией в Центральной и Восточной Европе. В Украине это крупный игрок, специализирующийся на производстве природного газа и газового конденсата.