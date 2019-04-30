Sommer
Вы обобщаете.
Причём после того, как Вам указали.
А Вы опять. Представитель ЗЕ команды))
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 30 кві, 2019 20:28
Sommer
Вы обобщаете.
Причём после того, как Вам указали.
А Вы опять. Представитель ЗЕ команды))
Додано: Вів 30 кві, 2019 20:37
Ты себя! Если драки сегодня устраивают те же, кто и 6 лет назад, значит аргумент о росте внутренней угрозы и, следовательно, финансирования на работу с ней, является надуманным! То, что я говорил с самого начала - объективных причин, по которым нужно забрать деньги с программ образования на программы МВД, нет. Это делается, чтобы 1) оболванивать народ и 2) держать его в узде
Среди ваших есть те, кто назвал Кондратьева путинским писакой И что? Хочешь я по интеллекту одного такого сделаю вывод о вас всех?..
Додано: Вів 30 кві, 2019 20:44
В самом деле вся аргументация основывается на ярлыках и обвинениях в первопричине поднятия неприятной темы? Так тема образования очень актуальная причем не только в общеобразовательных учреждениях но и в вышах. И спасибо zРадио, за поддержание, расширение и развитие поднятой вчера мной темы об контролируемом упадке в ВУЗах. К сожалению в этом, как и во многих других вопросах, не удастся всех собак повесить на топикстартеров не выловив со донный ил послуживший причиной усугубления до подобного состояния в образовании.
Причины реального отсутствия работы.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 30 кві, 2019 20:47
28 рокiв незалежностi освiта покращувалася, прийшов По, та спортив, от негiдник...зато при Зе будуть дроби скорочувати 99% та мову здавати 99.9% ЗНО
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 30 кві, 2019 20:48
Браво!
Тысяча плюсов, если бы Вы ещё прямо с этой ветки цитаты всех ватников)) привели, столько долго убеждающих-предупреждающих всех форумчан о том, что ЗЕ смотритв сторону рфии, сдаст Украину рфии и т.п.
А то они все как-то пропали...
Додано: Вів 30 кві, 2019 20:56
Оранжевый-хит сезона RE: КОГДА
НАЧНЕТСЯ
ОБВАЛ НЕРЕАЛЬНЫХ ЦЕН НА ЖИЛЬЕ В КИЕВЕ?
Вів 30 кві, 2019 20:26
Кстати, а как тут относятся к возвращению
советского налога на бездетность?
#$$#
зато решта 75% дрочать на совок
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 30 кві, 2019 20:59
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 30 кві, 2019 21:01, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 30 кві, 2019 21:00
зефiли = совкодрочери,
спiвпадiння?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 30 кві, 2019 21:06
Re: Політичні дискусії
Какая цель этого вашего поста ?
|