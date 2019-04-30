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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 107
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
26
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
34
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
37
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:37

  Sommer написав:Те же, кто устраивает драки сегодня. Представляешь какое простое обьяснение, безо всяких визиток Яроша?
Так кто кого в угол загнал? :mrgreen:


Ты себя! Если драки сегодня устраивают те же, кто и 6 лет назад, значит аргумент о росте внутренней угрозы и, следовательно, финансирования на работу с ней, является надуманным! То, что я говорил с самого начала - объективных причин, по которым нужно забрать деньги с программ образования на программы МВД, нет. Это делается, чтобы 1) оболванивать народ и 2) держать его в узде

  Sommer написав:Да, конечно же. На самом деле они мудры, умны и проницательны. Тут недавно яркий представитель зе команды как раз вещал про немерянное количество радиации, завезенное в Украину.
Мудрость просто фонтанировала.


Среди ваших есть те, кто назвал Кондратьева путинским писакой :mrgreen: И что? Хочешь я по интеллекту одного такого сделаю вывод о вас всех?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:44

  pesikot написав:
  zРадио написав:Когда уже до тебя дойдет, что тупой троллинг не работает!

Когда до тебя дойдёт, что твои тупые вбросы не работают.
Ты сегодня работаешь по известной схеме - сделаю вброс, разоблачат, сделаю ещё больше вбросов, разоблачат, сделаю ещё больше сбросов.
Сегодня у тебя тема - образование.

В самом деле вся аргументация основывается на ярлыках и обвинениях в первопричине поднятия неприятной темы? Так тема образования очень актуальная причем не только в общеобразовательных учреждениях но и в вышах. И спасибо zРадио, за поддержание, расширение и развитие поднятой вчера мной темы об контролируемом упадке в ВУЗах. К сожалению в этом, как и во многих других вопросах, не удастся всех собак повесить на топикстартеров не выловив со донный ил послуживший причиной усугубления до подобного состояния в образовании.
Причины реального отсутствия работы.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:47

28 рокiв незалежностi освiта покращувалася, прийшов По, та спортив, от негiдник...зато при Зе будуть дроби скорочувати 99% та мову здавати 99.9% ЗНО
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:48

  Sommer написав:https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-poblagodaril-izbirateley-upomyanuv-vashingtona-video
Избранный президент Владимир Зеленский поблагодарил избирателей, которые проголосовали за него на выборах.

Он отметил, что сегодня, 30 апреля, - символический день, ведь "230 лет назад прошла инаугурация первого президент США Джорджа Вашингтона".
,

Да что ж такое, еще один президент - и опять марионетка (зачеркнуто) смотрит в сторону США!

Вот же не везет ватникам.

Браво!
Тысяча плюсов, если бы Вы ещё прямо с этой ветки цитаты всех ватников)) привели, столько долго убеждающих-предупреждающих всех форумчан о том, что ЗЕ смотритв сторону рфии, сдаст Украину рфии и т.п.
А то они все как-то пропали...
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:56

Оранжевый-хит сезона RE: КОГДА
НАЧНЕТСЯ
ОБВАЛ НЕРЕАЛЬНЫХ ЦЕН НА ЖИЛЬЕ В КИЕВЕ?
Вів 30 кві, 2019 20:26
Кстати, а как тут относятся к возвращению
советского налога на бездетность?
#$$#
зато решта 75% дрочать на совок
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:59

  wild.tomcat написав:
  Мизантрóп написав:
  wild.tomcat написав:але згідно правил
згідно з або відповідно до!Пишіть грамотно


нехай так, приймається, але це не відміняє того що "немає в україні на неєфтєгаза, ні снбо, ні укргаздобичі"


ВІДМІНЯТИ ЧИ СКАСОВУВАТИ?

Це поширена у розмові й листуванні помилка – заходи й зустрічі чомусь не скасовують, а відміняють, хоч це слово має геть інше значення.

В українській мові дієслово відміняти (відмінювати) виражає зміст “робити когось або що-небудь інакшим; змінювати”. “Тепер я наче трохи натуру відмінила”, "Учні почали відмінювати слова із вправи".

На позначення ж поняття “визнавати, оголошувати щось недійсним, незаконним, припиняти дію чогось” використовуємо слово "скасовувати". Скасовувати (скасувати) розпорядження, рішення, закон, указ, вирок, заняття і т. ін. “Заняття в школах під час епідемії грипу скасували”.

Те саме стосується й російського "отмена" - українською буде «скасування», наприклад, "скасування рішення", "скасування кріпосного права" . До речі, в комп'ютерних програмах, там, де в віконечку є опція "отмена", українська кнопка матиме напис "скасувати". І частий оклик у супермаркеті "Охрана, отмена!" має звучати як "Охороно, скасувати!" або "Охороно, скасовано!".

Синоніми: анулювати, викреслити, відкликати, припинити.

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Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Вів 30 кві, 2019 21:01, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:00

зефiли = совкодрочери,
спiвпадiння?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:06

Re: Політичні дискусії

flyman написав:зефiли = совкодрочери,
спiвпадiння?
Какая цель этого вашего поста ?
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:13

75% фани росiйськомовного "Слуги народу", замiсть вчити мову дивляться на языку шоу Зе клоуна, тому поганий результат ЗНО, аналогiчно з дробами, "расмiши смiшнога" цiкавiше за математику.
ось така кореляцiя, малята...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:13

  ruvex написав:
  pesikot написав:
  zРадио написав:Когда уже до тебя дойдет, что тупой троллинг не работает!

Когда до тебя дойдёт, что твои тупые вбросы не работают.
Ты сегодня работаешь по известной схеме - сделаю вброс, разоблачат, сделаю ещё больше вбросов, разоблачат, сделаю ещё больше сбросов.
Сегодня у тебя тема - образование.

В самом деле вся аргументация основывается на ярлыках и обвинениях в первопричине поднятия неприятной темы? Так тема образования очень актуальная причем не только в общеобразовательных учреждениях но и в вышах. И спасибо zРадио, за поддержание, расширение и развитие поднятой вчера мной темы об контролируемом упадке в ВУЗах. К сожалению в этом, как и во многих других вопросах, не удастся всех собак повесить на топикстартеров не выловив со донный ил послуживший причиной усугубления до подобного состояния в образовании.
Причины реального отсутствия работы.

вы даже по-русски пишите с ошибкамм
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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