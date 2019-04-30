Додано: Вів 30 кві, 2019 20:56

Оранжевый-хит сезона RE: КОГДА

НАЧНЕТСЯ

ОБВАЛ НЕРЕАЛЬНЫХ ЦЕН НА ЖИЛЬЕ В КИЕВЕ?

Вів 30 кві, 2019 20:26

Кстати, а как тут относятся к возвращению

советского налога на бездетность?

#$$#

зато решта 75% дрочать на совок

В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.