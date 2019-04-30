Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer написав:Те же, кто устраивает драки сегодня. Представляешь какое простое обьяснение, безо всяких визиток Яроша? Так кто кого в угол загнал?
Ты себя! Если драки сегодня устраивают те же, кто и 6 лет назад, значит аргумент о росте внутренней угрозы и, следовательно, финансирования на работу с ней, является надуманным! То, что я говорил с самого начала - объективных причин, по которым нужно забрать деньги с программ образования на программы МВД, нет. Это делается, чтобы 1) оболванивать народ и 2) держать его в узде
Sommer написав:Да, конечно же. На самом деле они мудры, умны и проницательны. Тут недавно яркий представитель зе команды как раз вещал про немерянное количество радиации, завезенное в Украину. Мудрость просто фонтанировала.
Среди ваших есть те, кто назвал Кондратьева путинским писакой И что? Хочешь я по интеллекту одного такого сделаю вывод о вас всех?..
zРадио написав:Когда уже до тебя дойдет, что тупой троллинг не работает!
Когда до тебя дойдёт, что твои тупые вбросы не работают. Ты сегодня работаешь по известной схеме - сделаю вброс, разоблачат, сделаю ещё больше вбросов, разоблачат, сделаю ещё больше сбросов. Сегодня у тебя тема - образование.
В самом деле вся аргументация основывается на ярлыках и обвинениях в первопричине поднятия неприятной темы? Так тема образования очень актуальная причем не только в общеобразовательных учреждениях но и в вышах. И спасибо zРадио, за поддержание, расширение и развитие поднятой вчера мной темы об контролируемом упадке в ВУЗах. К сожалению в этом, как и во многих других вопросах, не удастся всех собак повесить на топикстартеров не выловив со донный ил послуживший причиной усугубления до подобного состояния в образовании. Причины реального отсутствия работы.
28 рокiв незалежностi освiта покращувалася, прийшов По, та спортив, от негiдник...зато при Зе будуть дроби скорочувати 99% та мову здавати 99.9% ЗНО
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Избранный президент Владимир Зеленский поблагодарил избирателей, которые проголосовали за него на выборах.
Он отметил, что сегодня, 30 апреля, - символический день, ведь "230 лет назад прошла инаугурация первого президент США Джорджа Вашингтона".
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Да что ж такое, еще один президент - и опять марионетка (зачеркнуто) смотрит в сторону США!
Вот же не везет ватникам.
Браво! Тысяча плюсов, если бы Вы ещё прямо с этой ветки цитаты всех ватников)) привели, столько долго убеждающих-предупреждающих всех форумчан о том, что ЗЕ смотритв сторону рфии, сдаст Украину рфии и т.п. А то они все как-то пропали...
Оранжевый-хит сезона RE: КОГДА НАЧНЕТСЯ ОБВАЛ НЕРЕАЛЬНЫХ ЦЕН НА ЖИЛЬЕ В КИЕВЕ? Вів 30 кві, 2019 20:26 Кстати, а как тут относятся к возвращению советского налога на бездетность? #$$# зато решта 75% дрочать на совок
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
нехай так, приймається, але це не відміняє того що "немає в україні на неєфтєгаза, ні снбо, ні укргаздобичі"
ВІДМІНЯТИ ЧИ СКАСОВУВАТИ?
Це поширена у розмові й листуванні помилка – заходи й зустрічі чомусь не скасовують, а відміняють, хоч це слово має геть інше значення.
В українській мові дієслово відміняти (відмінювати) виражає зміст “робити когось або що-небудь інакшим; змінювати”. “Тепер я наче трохи натуру відмінила”, "Учні почали відмінювати слова із вправи".
На позначення ж поняття “визнавати, оголошувати щось недійсним, незаконним, припиняти дію чогось” використовуємо слово "скасовувати". Скасовувати (скасувати) розпорядження, рішення, закон, указ, вирок, заняття і т. ін. “Заняття в школах під час епідемії грипу скасували”.
Те саме стосується й російського "отмена" - українською буде «скасування», наприклад, "скасування рішення", "скасування кріпосного права" . До речі, в комп'ютерних програмах, там, де в віконечку є опція "отмена", українська кнопка матиме напис "скасувати". І частий оклик у супермаркеті "Охрана, отмена!" має звучати як "Охороно, скасувати!" або "Охороно, скасовано!".
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
75% фани росiйськомовного "Слуги народу", замiсть вчити мову дивляться на языку шоу Зе клоуна, тому поганий результат ЗНО, аналогiчно з дробами, "расмiши смiшнога" цiкавiше за математику. ось така кореляцiя, малята...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zРадио написав:Когда уже до тебя дойдет, что тупой троллинг не работает!
Когда до тебя дойдёт, что твои тупые вбросы не работают. Ты сегодня работаешь по известной схеме - сделаю вброс, разоблачат, сделаю ещё больше вбросов, разоблачат, сделаю ещё больше сбросов. Сегодня у тебя тема - образование.
В самом деле вся аргументация основывается на ярлыках и обвинениях в первопричине поднятия неприятной темы? Так тема образования очень актуальная причем не только в общеобразовательных учреждениях но и в вышах. И спасибо zРадио, за поддержание, расширение и развитие поднятой вчера мной темы об контролируемом упадке в ВУЗах. К сожалению в этом, как и во многих других вопросах, не удастся всех собак повесить на топикстартеров не выловив со донный ил послуживший причиной усугубления до подобного состояния в образовании. Причины реального отсутствия работы.