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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 27722773277427752776>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 107
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
26
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
34
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
37
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:14

  freeze написав:
flyman написав:зефiли = совкодрочери,
спiвпадiння?
Какая цель этого вашего поста ?

Скорее всего весеннее обострение по примеру этого:
http://rusjev.net/2019/04/30/semya-prop ... -donetska/

Когда начинают ставить знак "=" между несовместимыми вещами.
По причине личной или навязанной глупости.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:19

цiкаво Долярчик, дроби скорочуе?
мову не суржикае?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:20

  pesikot написав:
  ruvex написав:...причиной усугубления до подобного состояния в образовании.
Причины реального отсутствия работы.

вы даже по-русски пишите с ошибкамм

Вы кстати тоже. Об этом и речь.
Тема образования и грамотности особо актуальна сейчас во время упадка образовательной системы в стране.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:21

зрадio,шапо, лад...
тут з трусiв вискакують, про те як було класно при срср, а незалежна просра...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:22

  Kudrjavuy написав:
  freeze написав:
flyman написав:зефiли = совкодрочери,
спiвпадiння?
Какая цель этого вашего поста ?

Скорее всего весеннее обострение по примеру этого:
http://rusjev.net/2019/04/30/semya-prop ... -donetska/

Когда начинают ставить знак "=" между несовместимыми вещами.
По причине личной или навязанной глупости.

А это уже просто срочная Заявка на замену КМУ.
https://tsn.ua/politika/ministr-socpoli ... 37976.html

Это уже не заявка, на то, что "украинцы слишком много едят".
Человек, у которого нет понимания всей картинки - не на своём месте.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:27

кудрявий аж забув перелогiнитися та почав сам себе цитувати
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:27

  ruvex написав:
  pesikot написав:
  ruvex написав:...причиной усугубления до подобного состояния в образовании.
Причины реального отсутствия работы.

вы даже по-русски пишите с ошибкамм

Вы кстати тоже. Об этом и речь.
Тема образования и грамотности особо актуальна сейчас во время упадка образовательной системы в стране.

И вы опять пишите с ошибками. Не доучились в Ольгино ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:31

кудрявий=фриз
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:33

  flyman написав:28 рокiв незалежностi освiта покращувалася, прийшов По, та спортив, от негiдник...зато при Зе будуть дроби скорочувати 99% та мову здавати 99.9% ЗНО


По пришел на 23-м году независимости, а не 28-м. На 28-м он уходит :mrgreen: Вы уж если всеми фибрами декларируете свой патриотизм, потрудитесь не допускать грубых исторических ляпов!

Что же касается образования - никто не говорил, что его качество все годы до Порошенко росло. Просто Порошенко - первый, кто решился намеренно принести его в жертву!

Если вернуться к бюджетным расходам, это станет очевидным:
- 2011-й - 86,3 млрд, или 20,7%;
- 2013-й - 105,5 млрд, или 20,9%;
- 2015-й - 114,2 млдр, или 16,8%;
- 2017-й - 177,8 млрд, или 16,8%;
- 2019-й - 238,1 млрд, или 17,1%.

И причина не в необходимости увеличения расходов на армию - прошу этим не спекулировать! Потому что доли расходов на чиновничий аппарат и внутренние службы правопорядка тоже выросли! Это исключительно вопрос осознанных приоритетов, где полицейский и чиновник более важны, чем учитель и ученик!

http://cost.ua/ru/budget/expenditure/
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:37

  flyman написав:цiкаво Долярчик, дроби скорочуе?
мову не суржикае?

- дроби(як і синуси/косинуси і т. п) дуже тобі у житті знадобились? - без них, ти б пропав? - забився б у куток, чекаючи смерті? :mrgreen:

- а суржик у місті Лева, це як заварка у чаї - невід'ємна частина! :lol:
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 30 кві, 2019 21:37, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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