Додано: Вів 30 кві, 2019 21:33

flyman написав: 28 рокiв незалежностi освiта покращувалася, прийшов По, та спортив, от негiдник...зато при Зе будуть дроби скорочувати 99% та мову здавати 99.9% ЗНО 28 рокiв незалежностi освiта покращувалася, прийшов По, та спортив, от негiдник...зато при Зе будуть дроби скорочувати 99% та мову здавати 99.9% ЗНО

По пришел на 23-м году независимости, а не 28-м. На 28-м он уходитВы уж если всеми фибрами декларируете свой патриотизм, потрудитесь не допускать грубых исторических ляпов!Что же касается образования - никто не говорил, что его качество все годы до Порошенко росло. Просто Порошенко - первый, кто решился намеренно принести его в жертву!Если вернуться к бюджетным расходам, это станет очевидным:- 2011-й - 86,3 млрд, или 20,7%;- 2013-й - 105,5 млрд, или 20,9%;- 2015-й - 114,2 млдр, или 16,8%;- 2017-й - 177,8 млрд, или 16,8%;- 2019-й - 238,1 млрд, или 17,1%.И причина не в необходимости увеличения расходов на армию - прошу этим не спекулировать! Потому что доли расходов на чиновничий аппарат и внутренние службы правопорядка тоже выросли! Это исключительно вопрос осознанных приоритетов, где полицейский и чиновник более важны, чем учитель и ученик!