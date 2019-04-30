Додано: Вів 30 кві, 2019 21:39

та ну, при Янеку що здають ЗНО не вчилися... то все По...



я вже писав, кореляцiя з проголосувавшими за Зе налитцо...



висновок: тре вчитися а не дивитися шоу клоуна...

В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.