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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2773277427752776>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 107
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
26
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
34
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
37
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:37

:arrow:
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 30 кві, 2019 21:45, всього редагувалось 2 разів.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:39

та ну, при Янеку що здають ЗНО не вчилися... то все По...

я вже писав, кореляцiя з проголосувавшими за Зе налитцо...

висновок: тре вчитися а не дивитися шоу клоуна...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:45

Re: Політичні дискусії

  flyman написав:та ну, при Янеку що здають ЗНО не вчилися... то все По...

я вже писав, кореляцiя з проголосувавшими за Зе налитцо...

висновок: тре вчитися а не дивитися шоу клоуна...


При По уничтожают фонды библиотек ВУЗов. Можно лично в этом убедиться всем желающим.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:46

2зрадио
Долярчик сказав дроби нах не надо,
а суржике - жива мова... так ЗНО для ботанiв... я ж Долярчика понiме, а вiн мну... i нiчо... мир, дружба, жвачка та нуль трагедii...
а Зе прийде знизить видатки на держапарат та пiднiме на соцiалку...
та освiту й медицину...
але чекай, бюджет приймае ВРУ та подае Уряд... Президент не придiлi...здаеться зрадio зрадило само себе запутавшись в показах методички
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:49

Re: Політичні дискусії

  Yuri_T написав:
  prodigy написав:у всех

модераторы молодцы.
давно пора было убрать политическую ветку из списка топ-ответов.
решили после оглашения результатов - ок.

Позволю себе не согласиться с Вашим мнением. Вот по каким причинам.
Только рассмотрев вопрос в несколько другой плоскости, ветка, а точнее ее пользователи попали под обычную дискриминацию. Здесь что собрали политический изгоев, по чьей то разработанной классификации? Это раз.
Объективный факт ограничения свободы слова и выражения собственного мнения в поддержании или неприятии мнения других участников дискуссии. Это два.
Свобода слова иногда вступает в противоречие с правами и свободами других лиц. Согласно международному праву, ограничения на свободу слова обязаны отвечать трём условиям: они должны строго соответствовать закону, преследовать легитимную цель и должны быть необходимы и адекватны для достижения этой цели.
Исходя из существующих причин, здесь на лицо эффект Савика Шустера. Три.
п.с. Рейтинг стран мира по уровню свободы средств массовой информации.
https://gtmarket.ru/ratings/freedom-of-the-press/info
Немного устаревшее, но и сама ситуация не требует обстоятельности.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:49

Re: Політичні дискусії

:arrow:
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 30 кві, 2019 22:04, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:50

Re: Політичні дискусії

Долярчик написав:
  flyman написав:цiкаво Долярчик, дроби скорочуе?
мову не суржикае?

- дроби(як і синуси/косинуси і т. п) дуже тобі у житті знадобились?

От дроби якраз мало не щодня стають у нагоді. Тригонометрія, матаналіз, диференціювання, інтеграли, лінійна алгебра - не так часто, але теж були корисні. Люди насправді просто не замислюються над тим. До речі тут на форумі є один, що вважає все вищеназване зайвим, непотрібним, що лише забиває голову, включно з більшістю інших шкільних дисциплін, і, насправді, наслідки такого відношення яскраво помітне у його постах.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:51

  ruvex написав:Рейтинг стран мира по уровню свободы средств массовой информации.
https://gtmarket.ru/ratings/freedom-of-the-press/info
Немного устаревшее, но и сама ситуация не требует обстоятельности.


Опрометчиво :mrgreen: Сейчас прибегут сразу несколько комментаторов примерно со следующим: "рейтинг - фейк, слетайте в Лесото и убедитесь сами - не может там быть лучше, чем у нас".

А между тем, я реально уже устал видеть Гаити, Науру, Буркина Фасо, Самоа, Маврикий и Тувалу выше Украины во ВСЕХ рейтингах, которые публикуют авторитетные международные организации!!

Но до большинства реально не доходит масштаб проблемы - мир быстро движется вперед в то время, как мы топчемся на месте. И те, кто еще 15 лет пас задних, сегодня - далеко впереди нас...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:52

Re: Політичні дискусії

ruvex написав:
  flyman написав:та ну, при Янеку що здають ЗНО не вчилися... то все По...

я вже писав, кореляцiя з проголосувавшими за Зе налитцо...

висновок: тре вчитися а не дивитися шоу клоуна...


При По уничтожают фонды библиотек ВУЗов. Можно лично в этом убедиться всем желающим.
Я так понимаю, это если не самолично По, то точно по его личному распоряжению. Никак иначе
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:53

Faceless

Раз вы онлайн, прокомментируйте, пож-ста, отстутствие возможности лайкать комментарии этой ветки, чтобы не было домыслов.

Спасибо!
zРадио
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