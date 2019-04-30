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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 30 кві, 2019 21:37
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 30 кві, 2019 21:45, всього редагувалось 2 разів.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 30 кві, 2019 21:39
та ну, при Янеку що здають ЗНО не вчилися... то все По...
я вже писав, кореляцiя з проголосувавшими за Зе налитцо...
висновок: тре вчитися а не дивитися шоу клоуна...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 30 кві, 2019 21:45
Re: Політичні дискусії
При По уничтожают фонды библиотек ВУЗов. Можно лично в этом убедиться всем желающим.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 30 кві, 2019 21:46
2зрадио
Долярчик сказав дроби нах не надо,
а суржике - жива мова... так ЗНО для ботанiв... я ж Долярчика понiме, а вiн мну... i нiчо... мир, дружба, жвачка та нуль трагедii...
а Зе прийде знизить видатки на держапарат та пiднiме на соцiалку...
та освiту й медицину...
але чекай, бюджет приймае ВРУ та подае Уряд... Президент не придiлi...здаеться зрадio зрадило само себе запутавшись в показах методички
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 30 кві, 2019 21:49
Re: Політичні дискусії
Позволю себе не согласиться с Вашим мнением. Вот по каким причинам.
Только рассмотрев вопрос в несколько другой плоскости, ветка, а точнее ее пользователи попали под обычную дискриминацию. Здесь что собрали политический изгоев, по чьей то разработанной классификации? Это раз.
Объективный факт ограничения свободы слова и выражения собственного мнения в поддержании или неприятии мнения других участников дискуссии. Это два.
Исходя из существующих причин, здесь на лицо эффект Савика Шустера. Три.
п.с. Рейтинг стран мира по уровню свободы средств массовой информации.
Немного устаревшее, но и сама ситуация не требует обстоятельности.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 30 кві, 2019 21:49
Re: Політичні дискусії
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 30 кві, 2019 22:04, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 30 кві, 2019 21:50
Re: Політичні дискусії
От дроби якраз мало не щодня стають у нагоді. Тригонометрія, матаналіз, диференціювання, інтеграли, лінійна алгебра - не так часто, але теж були корисні. Люди насправді просто не замислюються над тим. До речі тут на форумі є один, що вважає все вищеназване зайвим, непотрібним, що лише забиває голову, включно з більшістю інших шкільних дисциплін, і, насправді, наслідки такого відношення яскраво помітне у його постах.
Додано: Вів 30 кві, 2019 21:51
Опрометчиво Сейчас прибегут сразу несколько комментаторов примерно со следующим: "рейтинг - фейк, слетайте в Лесото и убедитесь сами - не может там быть лучше, чем у нас".
А между тем, я реально уже устал видеть Гаити, Науру, Буркина Фасо, Самоа, Маврикий и Тувалу выше Украины во ВСЕХ рейтингах, которые публикуют авторитетные международные организации!!
Но до большинства реально не доходит масштаб проблемы - мир быстро движется вперед в то время, как мы топчемся на месте. И те, кто еще 15 лет пас задних, сегодня - далеко впереди нас...
Додано: Вів 30 кві, 2019 21:52
Re: Політичні дискусії
Я так понимаю, это если не самолично По, то точно по его личному распоряжению. Никак иначе
Додано: Вів 30 кві, 2019 21:53
Faceless
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Спасибо!
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