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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2773277427752776

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 107
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
26
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
34
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
37
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 107
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:58

  flyman написав:але чекай, бюджет приймае ВРУ та подае Уряд... Президент не придiлi...здаеться зрадio зрадило само себе запутавшись в показах методички


И на эту провокацию я уже отвечал - не ставил бы Порошенко Премьером своего другана, партнера и соратника (т.е. не узурпировал бы власть), не прилетало бы к нему столько "приветов".

Вполне вероятно, что и вести президентскую кампанию было бы легче, а результат на выходе - позитивней!

Но жадность фраера сгубила, как говорит известная пословица. Причем уже не первого (первым был Янык)
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:58

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:Faceless

Раз вы онлайн, прокомментируйте, пож-ста, отстутствие возможности лайкать комментарии этой ветки, чтобы не было домыслов.

Спасибо!
Понятия не имею, это не намеренно отключение. Вряд ли ранее четверга кто-то будет разбираться, так что придётся пока потерпеть.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:58

  Faceless написав:то точно по его личному распоряжению. Никак иначе

Теплее.
Если внимательно прочитать сообщение-первоисточник, проанализировать некоторые даты, о которых упомянуто и уточнить даты списания. То брюки превращаются...
Конечно все это фантазии, за исключением 80000 экз и второй готовящейся партии в 90000 экз. Так веселее? :wink:
Если Вы сможете объяснить почему все списывается в утиль и ВУЗам, которым стало известно о данном факте в двух городах не передали все, хотя подобные запросы поступали?
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 30 кві, 2019 22:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:58

до речi , теж расизм до мобiльщикiв детектед...
воопще майже нема кнопок...
буду жаловацца в Лiгу Нацiй...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 22:00

  Faceless написав:
zРадио написав:Faceless

Раз вы онлайн, прокомментируйте, пож-ста, отстутствие возможности лайкать комментарии этой ветки, чтобы не было домыслов.

Спасибо!
Понятия не имею, это не намеренно отключение. Вряд ли ранее четверга кто-то будет разбираться, так что придётся пока потерпеть.


Thnx!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 22:06

...сам Зе запрошує в команду Зе!

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 22:21

Re: Політичні дискусії

Долярчик написав:
Шо там, тре розмішити Зе швидше за конкурентів?
Faceless
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  #<1 ... 2773277427752776
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