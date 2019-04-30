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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 30 кві, 2019 21:58
flyman написав:
але чекай, бюджет приймае ВРУ та подае Уряд... Президент не придiлi...здаеться зрадio зрадило само себе запутавшись в показах методички
И на эту провокацию я уже отвечал - не ставил бы Порошенко Премьером своего другана, партнера и соратника (т.е. не узурпировал бы власть), не прилетало бы к нему столько "приветов".
Вполне вероятно, что и вести президентскую кампанию было бы легче, а результат на выходе - позитивней!
Но жадность фраера сгубила, как говорит известная пословица. Причем уже не первого (первым был Янык)
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Додано: Вів 30 кві, 2019 21:58
zРадио написав:Faceless
Раз вы онлайн, прокомментируйте, пож-ста, отстутствие возможности лайкать комментарии этой ветки, чтобы не было домыслов.
Спасибо!
Понятия не имею, это не намеренно отключение. Вряд ли ранее четверга кто-то будет разбираться, так что придётся пока потерпеть.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 21:58
Faceless написав:
то точно по его личному распоряжению. Никак иначе
Теплее.
Если внимательно прочитать сообщение-первоисточник, проанализировать некоторые даты, о которых упомянуто и уточнить даты списания. То брюки превращаются...
Конечно все это фантазии, за исключением 80000 экз и второй готовящейся партии в 90000 экз. Так веселее?
Если Вы сможете объяснить почему все списывается в утиль и ВУЗам, которым стало известно о данном факте в двух городах не передали все, хотя подобные запросы поступали?
Востаннє редагувалось ruvex
в Вів 30 кві, 2019 22:12, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 21:58
до речi , теж расизм до мобiльщикiв детектед...
воопще майже нема кнопок...
буду жаловацца в Лiгу Нацiй...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Вів 30 кві, 2019 22:00
Faceless написав:
zРадио написав:Faceless
Раз вы онлайн, прокомментируйте, пож-ста, отстутствие возможности лайкать комментарии этой ветки, чтобы не было домыслов.
Спасибо!
Понятия не имею, это не намеренно отключение. Вряд ли ранее четверга кто-то будет разбираться, так что придётся пока потерпеть.
Thnx!
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zРадио
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Додано: Вів 30 кві, 2019 22:06
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Вів 30 кві, 2019 22:21
Долярчик написав:
Шо там, тре розмішити Зе швидше за конкурентів?
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