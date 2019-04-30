Додано: Вів 30 кві, 2019 23:10

detroytred написав: Sommer написав: https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-poblagodaril-izbirateley-upomyanuv-vashingtona-video

Избранный президент Владимир Зеленский поблагодарил избирателей, которые проголосовали за него на выборах.



Он отметил, что сегодня, 30 апреля, - символический день, ведь "230 лет назад прошла инаугурация первого президент США Джорджа Вашингтона". ,



Да что ж такое, еще один президент - и опять марионетка (зачеркнуто) смотрит в сторону США!



Вот же не везет ватникам. Да что ж такое, еще один президент - и опять марионетка (зачеркнуто) смотрит в сторону США!Вот же не везет ватникам.

Браво!

Тысяча плюсов, если бы Вы ещё прямо с этой ветки цитаты всех ватников)) привели, столько долго убеждающих-предупреждающих всех форумчан о том, что ЗЕ смотритв сторону рфии, сдаст Украину рфии и т.п.

А то они все как-то пропали... Браво!Тысяча плюсов, если бы Вы ещё прямо с этой ветки цитаты всех ватников)) привели, столько долго убеждающих-предупреждающих всех форумчан о том, что ЗЕ смотритв сторону рфии, сдаст Украину рфии и т.п.А то они все как-то пропали...

Сдаст. Инфа 100%. Почему упоминает Вашингтона?.. А такой хитрый ход. Очки втирает. А потом - рраз! - и сдаст.Инфа 100%.Уважаемый ред уингз. у Вас нет идей о том. какими методами удалось добиться такой. прямо-таки путинской консолидации электората под желто-голубыми знаменами? Эти же 25 % - просто один в один оппоненты вате на рашистских форумах. которые сейчас усиленно ищут врагов внутри своего госуларства. патриотами которого они якобы являются. Секта. Кто не с нами. тот против нас. Мозг - излишен. он даже мешает. Слава дуче.Сижу и вспоминаю казавшуюся парадоксальной в юности цитату о том. что