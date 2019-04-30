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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2774277527762777>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 108
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
27
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
31%
34
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
6%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
34%
37
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:58

  flyman написав:але чекай, бюджет приймае ВРУ та подае Уряд... Президент не придiлi...здаеться зрадio зрадило само себе запутавшись в показах методички


И на эту провокацию я уже отвечал - не ставил бы Порошенко Премьером своего другана, партнера и соратника (т.е. не узурпировал бы власть), не прилетало бы к нему столько "приветов".

Вполне вероятно, что и вести президентскую кампанию было бы легче, а результат на выходе - позитивней!

Но жадность фраера сгубила, как говорит известная пословица. Причем уже не первого (первым был Янык)
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:58

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:Faceless

Раз вы онлайн, прокомментируйте, пож-ста, отстутствие возможности лайкать комментарии этой ветки, чтобы не было домыслов.

Спасибо!
Понятия не имею, это не намеренно отключение. Вряд ли ранее четверга кто-то будет разбираться, так что придётся пока потерпеть.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:58

  Faceless написав:то точно по его личному распоряжению. Никак иначе

Теплее.
Если внимательно прочитать сообщение-первоисточник, проанализировать некоторые даты, о которых упомянуто и уточнить даты списания. То брюки превращаются...
Конечно все это фантазии, за исключением 80000 экз и второй готовящейся партии в 90000 экз. Так веселее? :wink:
Если Вы сможете объяснить почему все списывается в утиль и ВУЗам, которым стало известно о данном факте в двух городах не передали все, хотя подобные запросы поступали?
Востаннє редагувалось ruvex в Вів 30 кві, 2019 22:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 21:58

до речi , теж расизм до мобiльщикiв детектед...
воопще майже нема кнопок...
буду жаловацца в Лiгу Нацiй...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 22:00

  Faceless написав:
zРадио написав:Faceless

Раз вы онлайн, прокомментируйте, пож-ста, отстутствие возможности лайкать комментарии этой ветки, чтобы не было домыслов.

Спасибо!
Понятия не имею, это не намеренно отключение. Вряд ли ранее четверга кто-то будет разбираться, так что придётся пока потерпеть.


Thnx!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 22:06

...сам Зе запрошує в команду Зе!

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 22:21

Re: Політичні дискусії

Долярчик написав:
Шо там, тре розмішити Зе швидше за конкурентів?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 22:56

  prodigy написав:Навуходоносор походу помощь Холявы нужна именно вам,
валите в РФ, чувствуйте как в СССР и наслаждайтесь

Только после вас. коллега :mrgreen:
Я выступал за развал СССР. потому с наслаждениям могут быть проблемы.
А сейчас выступаю против де*** - который. как пятый поражающий фактор. накрыл всех субъектов сего грандиозного действа в 1991 году. но проявляется он сейчас

Валите и наслаждайтесь сами. Судя по лексикону. все будет ок.
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Вів 30 кві, 2019 23:12, всього редагувалось 1 раз.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 23:10

  detroytred написав:
  Sommer написав:https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-poblagodaril-izbirateley-upomyanuv-vashingtona-video
Избранный президент Владимир Зеленский поблагодарил избирателей, которые проголосовали за него на выборах.

Он отметил, что сегодня, 30 апреля, - символический день, ведь "230 лет назад прошла инаугурация первого президент США Джорджа Вашингтона".
,

Да что ж такое, еще один президент - и опять марионетка (зачеркнуто) смотрит в сторону США!

Вот же не везет ватникам.

Браво!
Тысяча плюсов, если бы Вы ещё прямо с этой ветки цитаты всех ватников)) привели, столько долго убеждающих-предупреждающих всех форумчан о том, что ЗЕ смотритв сторону рфии, сдаст Украину рфии и т.п.
А то они все как-то пропали...

Сдаст. Инфа 100%. Почему упоминает Вашингтона?.. А такой хитрый ход. Очки втирает. А потом - рраз! - и сдаст.
Инфа 100%.

Уважаемый ред уингз. у Вас нет идей о том. какими методами удалось добиться такой. прямо-таки путинской консолидации электората под желто-голубыми знаменами? Эти же 25 % - просто один в один оппоненты вате на рашистских форумах. которые сейчас усиленно ищут врагов внутри своего госуларства. патриотами которого они якобы являются. Секта. Кто не с нами. тот против нас. Мозг - излишен. он даже мешает. Слава дуче.

Сижу и вспоминаю казавшуюся парадоксальной в юности цитату о том. что убийца дракона сам становится драконом
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 23:25

Re: Політичні дискусії

еще одна голосовалочка внизу https://glavcom.ua/news/olena-zelenska- ... 90182.html
голоснул: байдуже :D
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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