Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:"лишения народа и репрессии были ради построения великой страны".Второй момент - Вы забываете, что Союз существовал 70 с лишком лет в достаточно бурный период истории. Соответственно, и его история не однозначна. Союз 30-х, 50-х и 60-70-х довольно разные государства. Практически все ныне живущие помнят Союз 60-х и позже. Об этом периоде уже явно не приходится говорить, как о кровавом, а жить было в общем неплохо и становилось лучше. Поэтому большинство и вспоминает Союз неплохо.
продолжаете упорствовать в своих заблуждениях Нет никакого величия у страны, где народ-это потенциальный заключенный(это прототип КНР 50-80х), не вижу разницы в государственном подходе к населения между 30 и 70-ми ... после второй мировой народ продолжали сажать (просто расстреливать почти перестали), а огромные налоги для сельских жителей на каждое дерево, на молоко и мясо.
С тем же успехом могу написать - продолжаете упорствовать в своих заблуждениях Кроме того, Вы нехорошо обрезали цитату. У меня было:
многие считают/верят, что цель оправдывает средства - "лишения народа и репрессии были ради построения великой страны".
Если Вы не видите разницы между 30-ми и 60-70-ми годами, то это исключительно Ваши проблемы, по-видимому, у Вас что-то со зрением. Ну и вопрос об отношениях человек-государство и чьи интересы важнее, как правило, решался в пользу государства. Взгляды о том, что главное - это интересы человека, появились достаточно недавно. "Раньше думай о Родине, а потом о себе" было характерно далеко не только для СССР. Это была общепринятая точка зрения во всём мире. Кстати, сейчас в Украине зачастую пытаются навязать именно это. В частности, у нас на форуме достаточно часто.
с 21 минуты внимательно
Не понял, что Вы хотели сказать этим видео. Фактов никаких, исключительно оценки и эмоции.
затопление огромных территорий при строительстве каскада днепровских водохранилищ (где даже в 70е населению просто сказали-валите нафиг, ваше село будет затоплено и живите где хотите)
Плохо, согласен. Но эл.-энергия нужна? Предложите другие варианты.
Слышал. Могу ещё добавить немцев Поволжья. А вопрос к Вам - об интернировании японцев в США что-нибудь слышали? И второй вопрос. Так и не видите разницы между 30-40-ми и 60-70-ми?
но апофеозом "гуманности" является Чернобыльская трагедия, где жителей Припяти стали эвакуировать только спустя 40 часов (а в СССР существовала Гражданская Оборона и были потрачены миллионы на строительство бомбоубежищ). А населения огромного Киева вообще не стали эвакуировать до 6 мая(то только детей) , к тому же даже провели в Киеве международную велогонку с участием иностранных спортсменов (64 участника из соц.стран).
вы всю своё детство и молодость прожили в "миллионике", где снабжение проходило по первой категории. СССР страна тотального дефицита, продуктовые карточки, карточная система, нормы распределения (контролируемые НКВД) и 18 млн коммунистов, которые могли в любом трудовом коллективе выступить опорой государству и закрыть рот любому недовольному https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%A1%D0%A0
Да, я прожил в Харькове. Но всё остальное ... Ну зачем Вы так? Карточек и норм распределения (контролируемых НКВД) не было уже в 50-х. И 18 млн коммунистов это что какая-то отдельная каста? Вы считаете, что они с Луны прилетели, имели какие-то привилегии? Да нет же, обычные люди. Ну да, начиная с секретаря райкома были льготы, но это далеко не 18 млн.
Ну и последнее.
чтобы купить в 70-е мякоть нужно было иметь знакомого мясника/рубщика на Привозе, или занимать очередь 06-06.30, но у нас с 1977 был жигуль и за мясом 2 раза в месяц гоняли в Любашовку (170км) или дальше в Ладыжинку (240км),бензин 4коп/литр это почти даром.
также мясо возили с Москвы(1982-1987)(билет на Ту-154 Одесса-Москва 22р)(помню одесситов с баулами мяса по 25-30 кило, стоим в Шереметьево на регистрацию рейса , а из сумок капает кровь), но зато дешево-мясо по 2,20-2,50р
У нас не было машины, и в Москву за мясом не летали. Если хотелось мясо без костей, покупали на базаре. Да, дороже, но не ели мясо в таких количествах, чтобы специально летать в Москву. И, кстати, Одесса снабжалась не хуже Харькова. И, раз уж Вы вспомнили цены на авиабилеты, то сравните их с сегодняшними.
Не знаю, чем Вам так насолил Союз, что Вы и через 30 лет не можете успокоиться. А вообще, этот вопрос не актуален. Вернуться в Союз невозможно. Я пишу об этом только потому, что не нравится искажение и переписывание истории. Но задачи и проблемы сегодня совсем другие.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.