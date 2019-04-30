prodigy написав:

ЛАД написав: "лишения народа и репрессии были ради построения великой страны".Второй момент - Вы забываете, что Союз существовал 70 с лишком лет в достаточно бурный период истории. Соответственно, и его история не однозначна. Союз 30-х, 50-х и 60-70-х довольно разные государства. Практически все ныне живущие помнят Союз 60-х и позже. Об этом периоде уже явно не приходится говорить, как о кровавом, а жить было в общем неплохо и становилось лучше. Поэтому большинство и вспоминает Союз неплохо.

"лишения народа и репрессии были ради построения великой страны".Второй момент - Вы забываете, что Союз существовал 70 с лишком лет в достаточно бурный период истории. Соответственно, и его история не однозначна. Союз 30-х, 50-х и 60-70-х довольно разные государства. Практически все ныне живущие помнят Союз 60-х и позже. Об этом периоде уже явно не приходится говорить, как о кровавом, а жить было в общем неплохо и становилось лучше. Поэтому большинство и вспоминает Союз неплохо.

многие считают/верят, что цель оправдывает средства - "лишения народа и репрессии были ради построения великой страны".



с 21 минуты внимательно

затопление огромных территорий при строительстве каскада днепровских водохранилищ (где даже в 70е населению просто сказали-валите нафиг, ваше село будет затоплено и живите где хотите)



https://zn.ua/SOCIETY/dneprovskie_vodoh ... leniy.html переселение огромного числа украинцев на территорию Польши и Луганской области с Западной Украины...про выселение крымских татар и чеченцев слышали?

но апофеозом "гуманности" является Чернобыльская трагедия, где жителей Припяти стали эвакуировать только спустя 40 часов (а в СССР существовала Гражданская Оборона и были потрачены миллионы на строительство бомбоубежищ). А населения огромного Киева вообще не стали эвакуировать до 6 мая(то только детей) , к тому же даже провели в Киеве международную велогонку с участием иностранных спортсменов (64 участника из соц.стран).

таким



СССР страна тотального дефицита, продуктовые карточки, карточная система, нормы распределения (контролируемые НКВД) и 18 млн коммунистов, которые могли в любом трудовом коллективе выступить опорой государству и закрыть рот любому недовольному

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%A1%D0%A0



http://cheloveknauka.com/raspredelenie- ... -1928-1941 вы всю своё детство и молодость прожили в "миллионике", где снабжение проходило по первой категории.СССР страна тотального дефицита, продуктовые карточки, карточная система, нормы распределения (контролируемые НКВД) и 18 млн коммунистов, которые могли в любом трудовом коллективе выступить опорой государству и закрыть рот любому недовольному

продолжаете упорствовать в своих заблужденияхНет никакого величия у страны, где народ-это потенциальный заключенный(это прототип КНР 50-80х), не вижу разницы в государственном подходе к населения между 30 и 70-ми ...после второй мировой народ продолжали сажать (просто расстреливать почти перестали), а огромные налоги для сельских жителей на каждое дерево, на молоко и мясо.С тем же успехом могу написать - продолжаете упорствовать в своих заблужденияхКроме того, Вы нехорошо обрезали цитату. У меня было:Если Вы не видите разницы между 30-ми и 60-70-ми годами, то это исключительно Ваши проблемы, по-видимому, у Вас что-то со зрением.Ну и вопрос об отношениях человек-государство и чьи интересы важнее, как правило, решался в пользу государства. Взгляды о том, что главное - это интересы человека, появились достаточно недавно."Раньше думай о Родине, а потом о себе" было характерно далеко не только для СССР. Это была общепринятая точка зрения во всём мире.Кстати, сейчас в Украине зачастую пытаются навязать именно это. В частности, у нас на форуме достаточно часто.Не понял, что Вы хотели сказать этим видео.Фактов никаких, исключительно оценки и эмоции.Плохо, согласен. Но эл.-энергия нужна? Предложите другие варианты.Слышал. Могу ещё добавить немцев Поволжья.А вопрос к Вам - об интернировании японцев в США что-нибудь слышали?И второй вопрос. Так и не видите разницы между 30-40-ми и 60-70-ми?Плохо, очень плохо. Но Вы представляете себе растерянность и неразбериху вначале? Всё-таки впервые в мире такая авария. Хотя гордитьсяпервенством не приходится.