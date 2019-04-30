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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2774277527762777

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 108
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
27
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
31%
34
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
6%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
34%
37
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 23:46

  zРадио написав:
  Sommer написав:Те же, кто устраивает драки сегодня. Представляешь какое простое обьяснение, безо всяких визиток Яроша?
Так кто кого в угол загнал? :mrgreen:


Ты себя! Если драки сегодня устраивают те же, кто и 6 лет назад, значит аргумент о росте внутренней угрозы и, следовательно, финансирования на работу с ней, является надуманным!


Т.е. твои рассказы про то, что во всем виноват Майдан уже не актуальны? Интересно ты из угла выскакиваешь. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 23:47

  ruvex написав: И спасибо zРадио, за поддержание, расширение и развитие поднятой вчера мной темы об контролируемом упадке в ВУЗах.


И даже упадок в ВУЗах - и тот контролируемый. Небось контролируется лично Порошенко, на крайний случай Гройсманом?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 23:48

  zРадио написав:Faceless

Раз вы онлайн, прокомментируйте, пож-ста, отстутствие возможности лайкать комментарии этой ветки, чтобы не было домыслов.


... а то отчетность о лайках надо сдавать, а не получается?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 23:54

  Мизантрóп написав:еще одна голосовалочка внизу https://glavcom.ua/news/olena-zelenska- ... 90182.html
голоснул: байдуже :D

Не, всё же надежда умирает последней, так что надеяться надо. :)
А там как карта ляжет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 00:06

  prodigy написав:
  ЛАД написав:"лишения народа и репрессии были ради построения великой страны".Второй момент - Вы забываете, что Союз существовал 70 с лишком лет в достаточно бурный период истории. Соответственно, и его история не однозначна. Союз 30-х, 50-х и 60-70-х довольно разные государства. Практически все ныне живущие помнят Союз 60-х и позже. Об этом периоде уже явно не приходится говорить, как о кровавом, а жить было в общем неплохо и становилось лучше. Поэтому большинство и вспоминает Союз неплохо.

продолжаете упорствовать в своих заблуждениях :mrgreen:
Нет никакого величия у страны, где народ-это потенциальный заключенный(это прототип КНР 50-80х), не вижу разницы в государственном подходе к населения между 30 и 70-ми ...
после второй мировой народ продолжали сажать (просто расстреливать почти перестали), а огромные налоги для сельских жителей на каждое дерево, на молоко и мясо.

С тем же успехом могу написать - продолжаете упорствовать в своих заблуждениях :mrgreen:
Кроме того, Вы нехорошо обрезали цитату. У меня было:
многие считают/верят, что цель оправдывает средства - "лишения народа и репрессии были ради построения великой страны".

Если Вы не видите разницы между 30-ми и 60-70-ми годами, то это исключительно Ваши проблемы, по-видимому, у Вас что-то со зрением.
Ну и вопрос об отношениях человек-государство и чьи интересы важнее, как правило, решался в пользу государства. Взгляды о том, что главное - это интересы человека, появились достаточно недавно.
"Раньше думай о Родине, а потом о себе" было характерно далеко не только для СССР. Это была общепринятая точка зрения во всём мире.
Кстати, сейчас в Украине зачастую пытаются навязать именно это. В частности, у нас на форуме достаточно часто.


с 21 минуты внимательно

Не понял, что Вы хотели сказать этим видео.
Фактов никаких, исключительно оценки и эмоции.

затопление огромных территорий при строительстве каскада днепровских водохранилищ (где даже в 70е населению просто сказали-валите нафиг, ваше село будет затоплено и живите где хотите)

Плохо, согласен. Но эл.-энергия нужна? Предложите другие варианты.

переселение огромного числа украинцев на территорию Польши и Луганской области с Западной Украины...про выселение крымских татар и чеченцев слышали?
https://zn.ua/SOCIETY/dneprovskie_vodoh ... leniy.html

Слышал. Могу ещё добавить немцев Поволжья.
А вопрос к Вам - об интернировании японцев в США что-нибудь слышали?
И второй вопрос. Так и не видите разницы между 30-40-ми и 60-70-ми?

но апофеозом "гуманности" является Чернобыльская трагедия, где жителей Припяти стали эвакуировать только спустя 40 часов (а в СССР существовала Гражданская Оборона и были потрачены миллионы на строительство бомбоубежищ). А населения огромного Киева вообще не стали эвакуировать до 6 мая(то только детей) , к тому же даже провели в Киеве международную велогонку с участием иностранных спортсменов (64 участника из соц.стран).

Плохо, очень плохо. Но Вы представляете себе растерянность и неразбериху вначале? Всё-таки впервые в мире такая авария. Хотя гордиться таким первенством не приходится.
https://www.segodnya.ua/criminal/25-let ... 46671.html

вы всю своё детство и молодость прожили в "миллионике", где снабжение проходило по первой категории.
СССР страна тотального дефицита, продуктовые карточки, карточная система, нормы распределения (контролируемые НКВД) и 18 млн коммунистов, которые могли в любом трудовом коллективе выступить опорой государству и закрыть рот любому недовольному
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%A1%D0%A0

http://cheloveknauka.com/raspredelenie- ... -1928-1941

Да, я прожил в Харькове. Но всё остальное ... Ну зачем Вы так? Карточек и норм распределения (контролируемых НКВД) не было уже в 50-х.
И 18 млн коммунистов это что какая-то отдельная каста? Вы считаете, что они с Луны прилетели, имели какие-то привилегии? Да нет же, обычные люди. Ну да, начиная с секретаря райкома были льготы, но это далеко не 18 млн.

Ну и последнее.
чтобы купить в 70-е мякоть нужно было иметь знакомого мясника/рубщика на Привозе, или занимать очередь 06-06.30, но у нас с 1977 был жигуль и за мясом 2 раза в месяц гоняли в Любашовку (170км) или дальше в Ладыжинку (240км),бензин 4коп/литр это почти даром.

также мясо возили с Москвы(1982-1987)(билет на Ту-154 Одесса-Москва 22р)(помню одесситов с баулами мяса по 25-30 кило, стоим в Шереметьево на регистрацию рейса , а из сумок капает кровь), но зато дешево-мясо по 2,20-2,50р

У нас не было машины, и в Москву за мясом не летали. Если хотелось мясо без костей, покупали на базаре. Да, дороже, но не ели мясо в таких количествах, чтобы специально летать в Москву.
И, кстати, Одесса снабжалась не хуже Харькова.
И, раз уж Вы вспомнили цены на авиабилеты, то сравните их с сегодняшними. :)

Не знаю, чем Вам так насолил Союз, что Вы и через 30 лет не можете успокоиться.
А вообще, этот вопрос не актуален. Вернуться в Союз невозможно.
Я пишу об этом только потому, что не нравится искажение и переписывание истории.
Но задачи и проблемы сегодня совсем другие.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 00:08

Re: Політичні дискусії

https://www.pravda.com.ua/news/2019/04/30/7213941/
Faceless
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