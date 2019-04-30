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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 01 тра, 2019 00:32
Sommer написав: ЛАД написав:
Карточек и норм распределения (контролируемых НКВД) не было уже в 50-х.
И 18 млн коммунистов это что какая-то отдельная каста? Вы считаете, что они с Луны прилетели, имели какие-то привилегии? Да нет же, обычные люди. Ну да, начиная с секретаря райкома были льготы, но это далеко не 18 млн.
И вот уже и карточек со спецраспределителями не стало, и коммунисты обычные люди безо всяких льгот...
Интересные сказки.
ЛАД написав:
И, раз уж Вы вспомнили цены на авиабилеты, то сравните их с сегодняшними.
Да, были в совке чересчур дешевые позиции. В основном это касалось квартплаты, транспорта и основных продуктов.
А вот цены на все остальное...
Мальчик, не пошёл бы ты ... лесом?
Хочешь сказать, что в 50-80-е годы были карточки? Да, были, 1 год на белый хлеб. В результате Хрущёва отправили в отставку.
А спецраспределителями пользовались все 18 млн. коммунистов?
И на что остальное ты поставил многоточие? На красную и чёрную икру? Так они и сейчас стоят свободно в продаже и народ их не хватает благодаря "низким" ценам.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Сер 01 тра, 2019 01:02
ЛАД написав: Sommer написав: ЛАД написав:
Карточек и норм распределения (контролируемых НКВД) не было уже в 50-х.
И 18 млн коммунистов это что какая-то отдельная каста? Вы считаете, что они с Луны прилетели, имели какие-то привилегии? Да нет же, обычные люди. Ну да, начиная с секретаря райкома были льготы, но это далеко не 18 млн.
И вот уже и карточек со спецраспределителями не стало, и коммунисты обычные люди безо всяких льгот...
Интересные сказки.
ЛАД написав:
И, раз уж Вы вспомнили цены на авиабилеты, то сравните их с сегодняшними.
Да, были в совке чересчур дешевые позиции. В основном это касалось квартплаты, транспорта и основных продуктов.
А вот цены на все остальное...
Мальчик, не пошёл бы ты ... лесом?
Хочешь сказать, что в 50-80-е годы были карточки? Да, были, 1 год на белый хлеб. В результате Хрущёва отправили в отставку.
А спецраспределителями пользовались все 18 млн. коммунистов?
И на что остальное ты поставил многоточие? На красную и чёрную икру? Так они и сейчас стоят свободно в продаже и народ их не хватает благодаря "низким" ценам.
Я уже устал ему объяснять бессмысленность и манипулятивность сравнения тогда и сейчас в пределах одной страны. Можно сравнивать отдельно тогда нас с кем-нибудь другим тогда, и отдельно сейчас нас с кем-нибудь другим сейчас.
Достали уже фантазии в духе - в клятом СССР даже айфонов не было. Их при СССР и у американцев не было
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Додано: Сер 01 тра, 2019 01:35
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Какие ассоциации у вас возникают при слове Россия?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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