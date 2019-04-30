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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2775277627772778 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 108 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 27 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 31% 34 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 6% 7 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 34% 37 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 108 Додано: Сер 01 тра, 2019 00:32 Sommer написав: ЛАД написав: Карточек и норм распределения (контролируемых НКВД) не было уже в 50-х.



И 18 млн коммунистов это что какая-то отдельная каста? Вы считаете, что они с Луны прилетели, имели какие-то привилегии? Да нет же, обычные люди. Ну да, начиная с секретаря райкома были льготы, но это далеко не 18 млн.

Карточек и норм распределения (контролируемых НКВД) не было уже в 50-х.И 18 млн коммунистов это что какая-то отдельная каста? Вы считаете, что они с Луны прилетели, имели какие-то привилегии? Да нет же, обычные люди. Ну да, начиная с секретаря райкома были льготы, но это далеко не 18 млн.



И вот уже и карточек со спецраспределителями не стало, и коммунисты обычные люди безо всяких льгот...



Интересные сказки.



ЛАД написав: И, раз уж Вы вспомнили цены на авиабилеты, то сравните их с сегодняшними.

И, раз уж Вы вспомнили цены на авиабилеты, то сравните их с сегодняшними.



Да, были в совке чересчур дешевые позиции. В основном это касалось квартплаты, транспорта и основных продуктов.

А вот цены на все остальное... И вот уже и карточек со спецраспределителями не стало, и коммунисты обычные люди безо всяких льгот...Интересные сказки.Да, были в совке чересчур дешевые позиции. В основном это касалось квартплаты, транспорта и основных продуктов.А вот цены на все остальное...

Мальчик, не пошёл бы ты ... лесом?

Хочешь сказать, что в 50-80-е годы были карточки? Да, были, 1 год на белый хлеб. В результате Хрущёва отправили в отставку.

А спецраспределителями пользовались все 18 млн. коммунистов?

И на что остальное ты поставил многоточие? На красную и чёрную икру? Так они и сейчас стоят свободно в продаже и народ их не хватает благодаря "низким" ценам. Мальчик, не пошёл бы ты ... лесом?Хочешь сказать, что в 50-80-е годы были карточки? Да, были, 1 год на белый хлеб. В результате Хрущёва отправили в отставку.А спецраспределителями пользовались все 18 млн. коммунистов?И на что остальное ты поставил многоточие? На красную и чёрную икру? Так они и сейчас стоят свободно в продаже и народ их не хватает благодаря "низким" ценам.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12957 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4207 раз. Подякували: 3851 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 01:02 ЛАД написав: Sommer написав: ЛАД написав: Карточек и норм распределения (контролируемых НКВД) не было уже в 50-х.



И 18 млн коммунистов это что какая-то отдельная каста? Вы считаете, что они с Луны прилетели, имели какие-то привилегии? Да нет же, обычные люди. Ну да, начиная с секретаря райкома были льготы, но это далеко не 18 млн.

Карточек и норм распределения (контролируемых НКВД) не было уже в 50-х.И 18 млн коммунистов это что какая-то отдельная каста? Вы считаете, что они с Луны прилетели, имели какие-то привилегии? Да нет же, обычные люди. Ну да, начиная с секретаря райкома были льготы, но это далеко не 18 млн.



И вот уже и карточек со спецраспределителями не стало, и коммунисты обычные люди безо всяких льгот...



Интересные сказки.



ЛАД написав: И, раз уж Вы вспомнили цены на авиабилеты, то сравните их с сегодняшними.

И, раз уж Вы вспомнили цены на авиабилеты, то сравните их с сегодняшними.



Да, были в совке чересчур дешевые позиции. В основном это касалось квартплаты, транспорта и основных продуктов.

А вот цены на все остальное... И вот уже и карточек со спецраспределителями не стало, и коммунисты обычные люди безо всяких льгот...Интересные сказки.Да, были в совке чересчур дешевые позиции. В основном это касалось квартплаты, транспорта и основных продуктов.А вот цены на все остальное...

Мальчик, не пошёл бы ты ... лесом?

Хочешь сказать, что в 50-80-е годы были карточки? Да, были, 1 год на белый хлеб. В результате Хрущёва отправили в отставку.

А спецраспределителями пользовались все 18 млн. коммунистов?

И на что остальное ты поставил многоточие? На красную и чёрную икру? Так они и сейчас стоят свободно в продаже и народ их не хватает благодаря "низким" ценам. Мальчик, не пошёл бы ты ... лесом?Хочешь сказать, что в 50-80-е годы были карточки? Да, были, 1 год на белый хлеб. В результате Хрущёва отправили в отставку.А спецраспределителями пользовались все 18 млн. коммунистов?И на что остальное ты поставил многоточие? На красную и чёрную икру? Так они и сейчас стоят свободно в продаже и народ их не хватает благодаря "низким" ценам.



Я уже устал ему объяснять бессмысленность и манипулятивность сравнения тогда и сейчас в пределах одной страны. Можно сравнивать отдельно тогда нас с кем-нибудь другим тогда, и отдельно сейчас нас с кем-нибудь другим сейчас.



Достали уже фантазии в духе - в клятом СССР даже айфонов не было. Их при СССР и у американцев не было Я уже устал ему объяснять бессмысленность и манипулятивность сравнения тогда и сейчас в пределах одной страны. Можно сравнивать отдельно тогда нас с кем-нибудь другим тогда, и отдельно сейчас нас с кем-нибудь другим сейчас.Достали уже фантазии в духе - в клятом СССР даже айфонов не было. Их при СССР и у американцев не было zРадио

Повідомлень: 2143 З нами з: 02.05.18 Подякував: 719 раз. Подякували: 1653 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 01:35 zРадио

Какие ассоциации у вас возникают при слове Россия? "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8141 З нами з: 18.06.08 Подякував: 12 раз. Подякували: 591 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2775277627772778 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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