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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2775277627772778

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 108
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
27
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
31%
34
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
6%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
34%
37
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 00:32

  Sommer написав:
  ЛАД написав:Карточек и норм распределения (контролируемых НКВД) не было уже в 50-х.

И 18 млн коммунистов это что какая-то отдельная каста? Вы считаете, что они с Луны прилетели, имели какие-то привилегии? Да нет же, обычные люди. Ну да, начиная с секретаря райкома были льготы, но это далеко не 18 млн.


И вот уже и карточек со спецраспределителями не стало, и коммунисты обычные люди безо всяких льгот...

Интересные сказки.

  ЛАД написав:И, раз уж Вы вспомнили цены на авиабилеты, то сравните их с сегодняшними. :)


Да, были в совке чересчур дешевые позиции. В основном это касалось квартплаты, транспорта и основных продуктов.
А вот цены на все остальное...

Мальчик, не пошёл бы ты ... лесом?
Хочешь сказать, что в 50-80-е годы были карточки? Да, были, 1 год на белый хлеб. В результате Хрущёва отправили в отставку.
А спецраспределителями пользовались все 18 млн. коммунистов?
И на что остальное ты поставил многоточие? На красную и чёрную икру? Так они и сейчас стоят свободно в продаже и народ их не хватает благодаря "низким" ценам.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 01:02

  ЛАД написав:
  Sommer написав:
  ЛАД написав:Карточек и норм распределения (контролируемых НКВД) не было уже в 50-х.

И 18 млн коммунистов это что какая-то отдельная каста? Вы считаете, что они с Луны прилетели, имели какие-то привилегии? Да нет же, обычные люди. Ну да, начиная с секретаря райкома были льготы, но это далеко не 18 млн.


И вот уже и карточек со спецраспределителями не стало, и коммунисты обычные люди безо всяких льгот...

Интересные сказки.

  ЛАД написав:И, раз уж Вы вспомнили цены на авиабилеты, то сравните их с сегодняшними. :)


Да, были в совке чересчур дешевые позиции. В основном это касалось квартплаты, транспорта и основных продуктов.
А вот цены на все остальное...

Мальчик, не пошёл бы ты ... лесом?
Хочешь сказать, что в 50-80-е годы были карточки? Да, были, 1 год на белый хлеб. В результате Хрущёва отправили в отставку.
А спецраспределителями пользовались все 18 млн. коммунистов?
И на что остальное ты поставил многоточие? На красную и чёрную икру? Так они и сейчас стоят свободно в продаже и народ их не хватает благодаря "низким" ценам.


Я уже устал ему объяснять бессмысленность и манипулятивность сравнения тогда и сейчас в пределах одной страны. Можно сравнивать отдельно тогда нас с кем-нибудь другим тогда, и отдельно сейчас нас с кем-нибудь другим сейчас.

Достали уже фантазии в духе - в клятом СССР даже айфонов не было. Их при СССР и у американцев не было :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 01:35

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"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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