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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 01 тра, 2019 00:32
Sommer написав: ЛАД написав:
Карточек и норм распределения (контролируемых НКВД) не было уже в 50-х.
И 18 млн коммунистов это что какая-то отдельная каста? Вы считаете, что они с Луны прилетели, имели какие-то привилегии? Да нет же, обычные люди. Ну да, начиная с секретаря райкома были льготы, но это далеко не 18 млн.
И вот уже и карточек со спецраспределителями не стало, и коммунисты обычные люди безо всяких льгот...
Интересные сказки.
ЛАД написав:
И, раз уж Вы вспомнили цены на авиабилеты, то сравните их с сегодняшними.
Да, были в совке чересчур дешевые позиции. В основном это касалось квартплаты, транспорта и основных продуктов.
А вот цены на все остальное...
Мальчик, не пошёл бы ты ... лесом?
Хочешь сказать, что в 50-80-е годы были карточки? Да, были, 1 год на белый хлеб. В результате Хрущёва отправили в отставку.
А спецраспределителями пользовались все 18 млн. коммунистов?
И на что остальное ты поставил многоточие? На красную и чёрную икру? Так они и сейчас стоят свободно в продаже и народ их не хватает благодаря "низким" ценам.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Сер 01 тра, 2019 01:02
ЛАД написав: Sommer написав: ЛАД написав:
Карточек и норм распределения (контролируемых НКВД) не было уже в 50-х.
И 18 млн коммунистов это что какая-то отдельная каста? Вы считаете, что они с Луны прилетели, имели какие-то привилегии? Да нет же, обычные люди. Ну да, начиная с секретаря райкома были льготы, но это далеко не 18 млн.
И вот уже и карточек со спецраспределителями не стало, и коммунисты обычные люди безо всяких льгот...
Интересные сказки.
ЛАД написав:
И, раз уж Вы вспомнили цены на авиабилеты, то сравните их с сегодняшними.
Да, были в совке чересчур дешевые позиции. В основном это касалось квартплаты, транспорта и основных продуктов.
А вот цены на все остальное...
Мальчик, не пошёл бы ты ... лесом?
Хочешь сказать, что в 50-80-е годы были карточки? Да, были, 1 год на белый хлеб. В результате Хрущёва отправили в отставку.
А спецраспределителями пользовались все 18 млн. коммунистов?
И на что остальное ты поставил многоточие? На красную и чёрную икру? Так они и сейчас стоят свободно в продаже и народ их не хватает благодаря "низким" ценам.
Я уже устал ему объяснять бессмысленность и манипулятивность сравнения тогда и сейчас в пределах одной страны. Можно сравнивать отдельно тогда нас с кем-нибудь другим тогда, и отдельно сейчас нас с кем-нибудь другим сейчас.
Достали уже фантазии в духе - в клятом СССР даже айфонов не было. Их при СССР и у американцев не было
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Додано: Сер 01 тра, 2019 01:35
zРадио
Какие ассоциации у вас возникают при слове Россия?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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Додано: Сер 01 тра, 2019 01:51
Ukrainian написав:zРадио
Какие ассоциации у вас возникают при слове Россия?
Я не на приеме у психотерапевта, чтобы отвечать на подобные вопросы! Мое отношение к политике и истории РФ наиболее точно отражено на ветке о цене аннексии Крыма. Если действительно интересно, почитайте комментарии за последние полгода - по объему это столько же, сколько здесь за пару дней В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
На этой же ветке я предпочитаю не прятать за российской агрессией внутренние проблемы Украины, как это пытаются сделать симпатики уходящей власти, поэтому об РФ говорю по касательной и только, когда это действительно уместно
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Додано: Сер 01 тра, 2019 02:17
zРадио написав:
и бездействие внешней агрессии после захвата власти.
В случае бездействия властей армия действовала бы по Уставу хотя бы защищая территории воинских частей - "Стой, кто идет? Стой,стрелять буду!" и ни о какой бескровной сдаче Крыма не могло быть даже и речи. Часовому для стрельбы на поражение ничего кроме Устава не требуется. А вот для сдачи без сопротивления уже нужны приказы начальства, причем с самого верха. Так что бездействие армии при внешней агрессии вызвано как раз очень активными действиями высшего руководства страны, причем по указке хозяев этого высшего руководства из стольного града Вашингтона - само высшее руководство побоялось бы принимать такие решения.
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Додано: Сер 01 тра, 2019 02:26
В СССР много чего не было, что является обязательным атрибутом "свободного мира". Не было бомжей (даже слова такого не было), не было безработных, не было беспризорных детей, не было нищих, не было наркоманов среди простого народа.
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Додано: Сер 01 тра, 2019 02:32
budivelnik написав:
Отже вся трійця лед-зед-дет по будівельнику пройшлась
Кожен з них щось написав..
Один не погодився з твердженням що в 1960 в україні чисельність населення була такою ж як і в 2019 на підставі різниці в 0,5%
Він же заявив що все що було збудоване на території України - будував СРСР , але чомусь при цьому не вимагає від педераційників признати факт того що частина педерації також збудована силами частини СРСР тобто Україною...
Так що свята трійця й далі продовжує розганяти зраду кожен по своєму,але саме наявність цього розгону й класифікує цю трійцю як
корисні ідіоти або свідомі вороги.
Кожен з читачів сам може для себе зробити висновок до якої категорії цю трійцю відносити...
Для мене вони ближчі до проплачених кремлеботів ніж до корисних ідіотів.
После такого ответа, мне интересны только 2 вопроса.
1. Когда человеку задаёшь вежливый вопрос viewtopic.php?p=4657568#p4657568
, получаешь пустопорожний ответ viewtopic.php?p=4657608#p4657608
, опять же отвечаешь ему достаточно подробно и довольно вежливо viewtopic.php?p=4657654#p4657654
, а в ответ получаешь такой пост, как можно назвать человека?
2. Почему если назвать человека чудаком с заменой первой буквы, это будет считаться оскорблением с удалением поста и вероятным баном, а обвинение типа "проплачених кремлеботів" да ещё с усилением в виде создания "организованной группы", напоминающем уже о 37 годе, проходит совершенно спокойно?
Как же надоели демагоги!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Сер 01 тра, 2019 02:39
jabba написав: zРадио написав:
и бездействие внешней агрессии после захвата власти.
В случае бездействия властей армия действовала бы по Уставу хотя бы защищая территории воинских частей - "Стой, кто идет? Стой,стрелять буду!" и ни о какой бескровной сдаче Крыма не могло быть даже и речи. Часовому для стрельбы на поражение ничего кроме Устава не требуется. А вот для сдачи без сопротивления уже нужны приказы начальства, причем с самого верха. Так что бездействие армии при внешней агрессии вызвано как раз очень активными действиями высшего руководства страны, причем по указке хозяев этого высшего руководства из стольного града Вашингтона - само высшее руководство побоялось бы принимать такие решения.
С первой частью согласен и несколько раз писал об этом.
А вот во вторую часть верится слабо. Не вижу выгоды для Вашингтона в таком решении.
Думаю, скорее, просто слабость и трусость нашего руководства.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Сер 01 тра, 2019 02:50
ЛАД написав:
А вот во вторую часть верится слабо. Не вижу выгоды для Вашингтона в таком решении.
Думаю, скорее, просто слабость и трусость нашего руководства.
Выгода прямая - втянуть Россию в полномасштабную братоубийственную войну с Украиной на всей территории а не только в Крыму. Не такую как сейчас а нормальную - с сотнями тысяч погибших, с брмбежками Киева и Львова, с партзанскими боями. Если бы было желание не допустить этого вообще - то хватило бы грозного окрика что Крым будет защищаться как 52 штат США в соответствии с Будапештским меморандумом и зеленые человечки сели бы на паром и уплыли бы обратно. Особенно если бы на рейде Севастополя уже маячил бы прибывший с дружественным визитом по приглашению украинских властей флот Турции - который в честном бою без применения ядерного оружия уделал бы ЧФ РФ как Аргентина Ямайку.
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