Додано: Сер 01 тра, 2019 02:17

zРадио написав: и бездействие внешней агрессии после захвата власти. и бездействие внешней агрессии после захвата власти.

В случае бездействия властей армия действовала бы по Уставу хотя бы защищая территории воинских частей - "Стой, кто идет? Стой,стрелять буду!" и ни о какой бескровной сдаче Крыма не могло быть даже и речи. Часовому для стрельбы на поражение ничего кроме Устава не требуется. А вот для сдачи без сопротивления уже нужны приказы начальства, причем с самого верха. Так что бездействие армии при внешней агрессии вызвано как раз очень активными действиями высшего руководства страны, причем по указке хозяев этого высшего руководства из стольного града Вашингтона - само высшее руководство побоялось бы принимать такие решения.