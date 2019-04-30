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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 01 тра, 2019 03:10
jabba написав:
В СССР много чего не было, что является обязательным атрибутом "свободного мира". Не было бомжей (даже слова такого не было), не было безработных, не было беспризорных детей, не было нищих, не было наркоманов среди простого народа.
Цього всього не було, бо бомжі, безробітні і наркомани копали руду на Колимі. Може ще десь в "свободном мире" була Колима?
Але кому я це розповідаю? Хто вірить в Сталіна, як в Бога, правди не треба. У нього своя правда.
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