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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2776277727782779

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 108
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
27
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
31%
34
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
6%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
34%
37
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 108
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 03:10

  jabba написав:
  andrijk777 написав:
  zРадио написав:Достали уже фантазии в духе - в клятом СССР даже айфонов не было. Их при СССР и у американцев не было :mrgreen:

В клятом СССР не було туалетного паперу. Чи це теж фантазії? Чи може в США туалетного паперу теж не було? Може туалетний папір це взагалі фантазія... :D

В СССР много чего не было, что является обязательным атрибутом "свободного мира". Не было бомжей (даже слова такого не было), не было безработных, не было беспризорных детей, не было нищих, не было наркоманов среди простого народа.

Цього всього не було, бо бомжі, безробітні і наркомани копали руду на Колимі. Може ще десь в "свободном мире" була Колима?
Але кому я це розповідаю? Хто вірить в Сталіна, як в Бога, правди не треба. У нього своя правда.
andrijk777
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  #<1 ... 2776277727782779
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