Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2776277727782779 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 109 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 27 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 35 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 6% 7 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 34% 37 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 109 Додано: Сер 01 тра, 2019 03:10 jabba написав: andrijk777 написав: zРадио написав: Достали уже фантазии в духе - в клятом СССР даже айфонов не было. Их при СССР и у американцев не было Достали уже фантазии в духе - в клятом СССР даже айфонов не было. Их при СССР и у американцев не было

В клятом СССР не було туалетного паперу. Чи це теж фантазії? Чи може в США туалетного паперу теж не було? Може туалетний папір це взагалі фантазія... В клятом СССР не було туалетного паперу. Чи це теж фантазії? Чи може в США туалетного паперу теж не було? Може туалетний папір це взагалі фантазія...

В СССР много чего не было, что является обязательным атрибутом "свободного мира". Не было бомжей (даже слова такого не было), не было безработных, не было беспризорных детей, не было нищих, не было наркоманов среди простого народа. В СССР много чего не было, что является обязательным атрибутом "свободного мира". Не было бомжей (даже слова такого не было), не было безработных, не было беспризорных детей, не было нищих, не было наркоманов среди простого народа.

Цього всього не було, бо бомжі, безробітні і наркомани копали руду на Колимі. Може ще десь в "свободном мире" була Колима?

Але кому я це розповідаю? Хто вірить в Сталіна, як в Бога, правди не треба. У нього своя правда. Цього всього не було, бо бомжі, безробітні і наркомани копали руду на Колимі. Може ще десь в "свободном мире" була Колима?Але кому я це розповідаю? Хто вірить в Сталіна, як в Бога, правди не треба. У нього своя правда. andrijk777

Повідомлень: 1303 З нами з: 11.11.14 Подякував: 153 раз. Подякували: 215 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 03:16 jabba написав: ЛАД написав:

А вот во вторую часть верится слабо. Не вижу выгоды для Вашингтона в таком решении.

Думаю, скорее, просто слабость и трусость нашего руководства. А вот во вторую часть верится слабо. Не вижу выгоды для Вашингтона в таком решении.Думаю, скорее, просто слабость и трусость нашего руководства.

Выгода прямая - втянуть Россию в полномасштабную братоубийственную войну с Украиной на всей территории а не только в Крыму. Не такую как сейчас а нормальную - с сотнями тысяч погибших, с брмбежками Киева и Львова, с партзанскими боями. Если бы было желание не допустить этого вообще - то хватило бы грозного окрика что Крым будет защищаться как 52 штат США в соответствии с Будапештским меморандумом и зеленые человечки сели бы на паром и уплыли бы обратно. Особенно если бы на рейде Севастополя уже маячил бы прибывший с дружественным визитом по приглашению украинских властей флот Турции - который в честном бою без применения ядерного оружия уделал бы ЧФ РФ как Аргентина Ямайку. Выгода прямая - втянуть Россию в полномасштабную братоубийственную войну с Украиной на всей территории а не только в Крыму. Не такую как сейчас а нормальную - с сотнями тысяч погибших, с брмбежками Киева и Львова, с партзанскими боями. Если бы было желание не допустить этого вообще - то хватило бы грозного окрика что Крым будет защищаться как 52 штат США в соответствии с Будапештским меморандумом и зеленые человечки сели бы на паром и уплыли бы обратно. Особенно если бы на рейде Севастополя уже маячил бы прибывший с дружественным визитом по приглашению украинских властей флот Турции - который в честном бою без применения ядерного оружия уделал бы ЧФ РФ как Аргентина Ямайку.



В Грузию и Приднестровье - тоже штаты втянули "бедную" россию ?



Ерунда и первая и вторая часть. Все проще по бритве Оккама - из рядового состава не хотели применять оружия и от страха - это были паркетные военные под руководством паркетных генералов , всю жизнь не видившие реальных боевых столкновений и от того что со служащими РФ выросли рядом и те были как свои. Отлично помню эфиры во время штурмов наших ВЧ в Крыму - где те кто должен был стрелять по уставу открыто спрашивали - а что нам будет если мы этого не сделаем - они уже морально были готовы на предательство , соблазненные российскими зарплатами - им все равно было под каким флагом служить.



О решении высшего руководства все тоже станет предельно ясным если почитать стенограмму СНБО , где совершенно четко было ясно что не было ни сил ни средств не говоря уже о моральной боеготовности личного состава говорить не приходилось, о настроениях в казармах , о предательстве крымского СБУ, сил МВД наверху было прекрасно известно.



Все понимали что в подобной ситуации начинать сопротивление - устроить бойню с заведомо проигрышным вариантом - получив Абхазский сценарий где запросто могли оттяпать у нас еще значительный кусок территорий, если вовсе не поглотить с концами. К концу февраля вопрос об аннексии был решен не без участия российского резидента Януковича, завершившего финальную часть подготовки к аннексии за последние 4 года своего правления. Шансов там для нас практически не было.



Все эти теории заговора - просто посотрясать воздух. Подорвана система международной безопастности, и штатам имеющим под боком северную корею с ЯО это так же не выгодно. Как и обострение взаимоотношений с ядерной россией, которое вызвал крымский конфликт. В экономическом плане бороться таким образом с рашей штатам в принципе не надо - они далеко и навсегда ушли вперед. Это только карлики из бензоколонки строят из себя второй мировой полюс, не имея для этого реальных оснований, для этого и придумывают подобные бредовые теории заговора. В Грузию и Приднестровье - тоже штаты втянули "бедную" россию ?Ерунда и первая и вторая часть. Все проще по бритве Оккама - из рядового состава не хотели применять оружия и от страха - это были паркетные военные под руководством паркетных генералов , всю жизнь не видившие реальных боевых столкновений и от того что со служащими РФ выросли рядом и те были как свои. Отлично помню эфиры во время штурмов наших ВЧ в Крыму - где те кто должен был стрелять по уставу открыто спрашивали - а что нам будет если мы этого не сделаем - они уже морально были готовы на предательство , соблазненные российскими зарплатами - им все равно было под каким флагом служить.О решении высшего руководства все тоже станет предельно ясным если почитать стенограмму СНБО , где совершенно четко было ясно что не было ни сил ни средств не говоря уже о моральной боеготовности личного состава говорить не приходилось, о настроениях в казармах , о предательстве крымского СБУ, сил МВД наверху было прекрасно известно.Все понимали что в подобной ситуации начинать сопротивление - устроить бойню с заведомо проигрышным вариантом - получив Абхазский сценарий где запросто могли оттяпать у нас еще значительный кусок территорий, если вовсе не поглотить с концами. К концу февраля вопрос об аннексии был решен не без участия российского резидента Януковича, завершившего финальную часть подготовки к аннексии за последние 4 года своего правления. Шансов там для нас практически не было.Все эти теории заговора - просто посотрясать воздух. Подорвана система международной безопастности, и штатам имеющим под боком северную корею с ЯО это так же не выгодно. Как и обострение взаимоотношений с ядерной россией, которое вызвал крымский конфликт. В экономическом плане бороться таким образом с рашей штатам в принципе не надо - они далеко и навсегда ушли вперед. Это только карлики из бензоколонки строят из себя второй мировой полюс, не имея для этого реальных оснований, для этого и придумывают подобные бредовые теории заговора. Востаннє редагувалось Surfer в Сер 01 тра, 2019 03:18, всього редагувалось 1 раз. Surfer

Повідомлень: 1906 З нами з: 14.11.13 Подякував: 125 раз. Подякували: 652 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 03:17 andrijk777 написав: jabba написав:



В СССР много чего не было, что является обязательным атрибутом "свободного мира". Не было бомжей (даже слова такого не было), не было безработных, не было беспризорных детей, не было нищих, не было наркоманов среди простого народа. В СССР много чего не было, что является обязательным атрибутом "свободного мира". Не было бомжей (даже слова такого не было), не было безработных, не было беспризорных детей, не было нищих, не было наркоманов среди простого народа.

Цього всього не було, бо бомжі, безробітні і наркомани копали руду на Колимі. Може ще десь в "свободном мире" була Колима?

Але кому я це розповідаю? Хто вірить в Сталіна, як в Бога, правди не треба. У нього своя правда. Цього всього не було, бо бомжі, безробітні і наркомани копали руду на Колимі. Може ще десь в "свободном мире" була Колима?Але кому я це розповідаю? Хто вірить в Сталіна, як в Бога, правди не треба. У нього своя правда.

Не болтайте ерундой. Безработных и бомжей трудоустраивали и давали жилье, наркоманов лечили - если это были медработники или богема а не уголовники с пятью ходками. А инъекционных наркоманов среди студентов ПТУ или рабочих с колхозникамине не могло быть в принципе. А вот тех, кто попытался бы торговать дурью - ждала точно Колыма а не предложение заносить доляшку. Не болтайте ерундой. Безработных и бомжей трудоустраивали и давали жилье, наркоманов лечили - если это были медработники или богема а не уголовники с пятью ходками. А инъекционных наркоманов среди студентов ПТУ или рабочих с колхозникамине не могло быть в принципе. А вот тех, кто попытался бы торговать дурью - ждала точно Колыма а не предложение заносить доляшку. jabba

Повідомлень: 5328 З нами з: 18.12.08 Подякував: 346 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 03:33 Surfer написав:

О решении высшего руководства все тоже станет предельно ясным если почитать стенограмму СНБО , где совершенно четко было ясно что не было ни сил ни средств не говоря уже о моральной боеготовности личного состава говорить не приходилось, о настроениях в казармах , о предательстве крымского СБУ, сил МВД наверху было прекрасно известно.

О решении высшего руководства все тоже станет предельно ясным если почитать стенограмму СНБО , где совершенно четко было ясно что не было ни сил ни средств не говоря уже о моральной боеготовности личного состава говорить не приходилось, о настроениях в казармах , о предательстве крымского СБУ, сил МВД наверху было прекрасно известно.

Ну так почитайте и то что там на заседании говорилось про указания из стольного града Вашингтона.

И что - прямо вся группировка в 30.000 украинских военных и силовиков в Крыму были предателями? Даже те кто покинул потом Крым и продолжил службу в Украине? И даже кто и был готов предать - они наперед знали чем все закончится и знали что их ждут жирные российские зарплаты а не трибунал за измену в случае если решится по другому? Ну так почитайте и то что там на заседании говорилось про указания из стольного града Вашингтона.И что - прямо вся группировка в 30.000 украинских военных и силовиков в Крыму были предателями? Даже те кто покинул потом Крым и продолжил службу в Украине? И даже кто и был готов предать - они наперед знали чем все закончится и знали что их ждут жирные российские зарплаты а не трибунал за измену в случае если решится по другому? jabba

Повідомлень: 5328 З нами з: 18.12.08 Подякував: 346 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 04:11 jabba написав: Surfer написав:

О решении высшего руководства все тоже станет предельно ясным если почитать стенограмму СНБО , где совершенно четко было ясно что не было ни сил ни средств не говоря уже о моральной боеготовности личного состава говорить не приходилось, о настроениях в казармах , о предательстве крымского СБУ, сил МВД наверху было прекрасно известно.

О решении высшего руководства все тоже станет предельно ясным если почитать стенограмму СНБО , где совершенно четко было ясно что не было ни сил ни средств не говоря уже о моральной боеготовности личного состава говорить не приходилось, о настроениях в казармах , о предательстве крымского СБУ, сил МВД наверху было прекрасно известно.

Ну так почитайте и то что там на заседании говорилось про указания из стольного града Вашингтона.

И что - прямо вся группировка в 30.000 украинских военных и силовиков в Крыму были предателями? Даже те кто покинул потом Крым и продолжил службу в Украине? И даже кто и был готов предать - они наперед знали чем все закончится и знали что их ждут жирные российские зарплаты а не трибунал за измену в случае если решится по другому? Ну так почитайте и то что там на заседании говорилось про указания из стольного града Вашингтона.И что - прямо вся группировка в 30.000 украинских военных и силовиков в Крыму были предателями? Даже те кто покинул потом Крым и продолжил службу в Украине? И даже кто и был готов предать - они наперед знали чем все закончится и знали что их ждут жирные российские зарплаты а не трибунал за измену в случае если решится по другому?



Практически весь наш контингент был из местных - это была еще одна ошибка заложенная давным давно. Все прекрасно понимали что баланс сил не в пользу Украины. Вопрос простой - начинать стрельбу и получить совершенно реальную пулю в ответ, с концами, или какой то абстрактный трибунал которого за 25 лет никто в глаза не видел , тем более в случае массового неповиновения. Плюс в уме российская зарплата военного, гарантированно выше зарплаты ВСУ, причем у себя дома, без переезда на материк в случае чего. Даже Мамчуры , переехавшие в Украину шли в стыки без оружия потому что понимали - силы кардинально не равны. Об этом мог предупреждать и вашингтонский обком, знаю расстановку сил у восточных границ Украины, опасаясь Абхазского сценария. Это могла быть пустая бойня с заведомо проигрышным вариантом для Украины и не только потерянным Крымом. Дело было уже проигранно и аннексия подготовлена еще при Яныке с ФСБ-шниками на важных постах ВСУ. Практически весь наш контингент был из местных - это была еще одна ошибка заложенная давным давно. Все прекрасно понимали что баланс сил не в пользу Украины. Вопрос простой - начинать стрельбу и получить совершенно реальную пулю в ответ, с концами, или какой то абстрактный трибунал которого за 25 лет никто в глаза не видел , тем более в случае массового неповиновения. Плюс в уме российская зарплата военного, гарантированно выше зарплаты ВСУ, причем у себя дома, без переезда на материк в случае чего. Даже Мамчуры , переехавшие в Украину шли в стыки без оружия потому что понимали - силы кардинально не равны. Об этом мог предупреждать и вашингтонский обком, знаю расстановку сил у восточных границ Украины, опасаясь Абхазского сценария. Это могла быть пустая бойня с заведомо проигрышным вариантом для Украины и не только потерянным Крымом. Дело было уже проигранно и аннексия подготовлена еще при Яныке с ФСБ-шниками на важных постах ВСУ. Surfer

Повідомлень: 1906 З нами з: 14.11.13 Подякував: 125 раз. Подякували: 652 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 04:31



Чехи стали фошистами, чи порушують власну конституцію - на думку наших ватанів?



"Конституционный суд Чехии решил, что в действиях отеля в городе Острава, который отказывался поселять граждан России без письменного заявления с осуждением оккупации Крыма, не было дискриминации."



Варто українцям повчитись у чехів і латишів,як поводити себе з русіш-"братішками"! Тому що "братішки" - ще ті імперці-бандюки!



https://m.censor.net.ua/news/3124969/ot ... utsionnyyi Де ватні "знавці" чеської і латишських конституцій???Чехи стали фошистами, чи порушують власну конституцію - на думку наших ватанів?"Конституционный суд Чехии решил, что в действиях отеля в городе Острава, который отказывался поселять граждан России без письменного заявления с осуждением оккупации Крыма, не было дискриминации."Варто українцям повчитись у чехів і латишів,як поводити себе з русіш-"братішками"! Тому що "братішки" - ще ті імперці-бандюки! Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19723 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1142 раз. Подякували: 2110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 04:33 ЛАД написав: Sommer написав: ЛАД написав: Карточек и норм распределения (контролируемых НКВД) не было уже в 50-х.



И 18 млн коммунистов это что какая-то отдельная каста? Вы считаете, что они с Луны прилетели, имели какие-то привилегии? Да нет же, обычные люди. Ну да, начиная с секретаря райкома были льготы, но это далеко не 18 млн.

Карточек и норм распределения (контролируемых НКВД) не было уже в 50-х.И 18 млн коммунистов это что какая-то отдельная каста? Вы считаете, что они с Луны прилетели, имели какие-то привилегии? Да нет же, обычные люди. Ну да, начиная с секретаря райкома были льготы, но это далеко не 18 млн.



И вот уже и карточек со спецраспределителями не стало, и коммунисты обычные люди безо всяких льгот...



Интересные сказки.



ЛАД написав: И, раз уж Вы вспомнили цены на авиабилеты, то сравните их с сегодняшними.

И, раз уж Вы вспомнили цены на авиабилеты, то сравните их с сегодняшними.



Да, были в совке чересчур дешевые позиции. В основном это касалось квартплаты, транспорта и основных продуктов.

А вот цены на все остальное... И вот уже и карточек со спецраспределителями не стало, и коммунисты обычные люди безо всяких льгот...Интересные сказки.Да, были в совке чересчур дешевые позиции. В основном это касалось квартплаты, транспорта и основных продуктов.А вот цены на все остальное...

Мальчик, не пошёл бы ты ... лесом?

Хочешь сказать, что в 50-80-е годы были карточки? Да, были, 1 год на белый хлеб. В результате Хрущёва отправили в отставку.

А спецраспределителями пользовались все 18 млн. коммунистов?

И на что остальное ты поставил многоточие? На красную и чёрную икру? Так они и сейчас стоят свободно в продаже и народ их не хватает благодаря "низким" ценам. Мальчик, не пошёл бы ты ... лесом?Хочешь сказать, что в 50-80-е годы были карточки? Да, были, 1 год на белый хлеб. В результате Хрущёва отправили в отставку.А спецраспределителями пользовались все 18 млн. коммунистов?И на что остальное ты поставил многоточие? На красную и чёрную икру? Так они и сейчас стоят свободно в продаже и народ их не хватает благодаря "низким" ценам.



Пан Лад хоче назад, в "соціалізм"?

А працювати зараз - не пробував? Пан Лад хоче назад, в "соціалізм"?А працювати зараз - не пробував? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19723 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1142 раз. Подякували: 2110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 04:36 zРадио написав: Ukrainian написав: zРадио

Какие ассоциации у вас возникают при слове Россия? Какие ассоциации у вас возникают при слове Россия?



Я не на приеме у психотерапевта, чтобы отвечать на подобные вопросы! Мое отношение к политике и истории РФ наиболее точно отражено на ветке о цене аннексии Крыма. Если действительно интересно, почитайте комментарии за последние полгода - по объему это столько же, сколько здесь за пару дней



В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія



На этой же ветке я предпочитаю не прятать за российской агрессией внутренние проблемы Украины, как это пытаются сделать симпатики уходящей власти, поэтому об РФ говорю по касательной и только, когда это действительно уместно Я не на приеме у психотерапевта, чтобы отвечать на подобные вопросы! Мое отношение к политике и истории РФ наиболее точно отражено на ветке о цене аннексии Крыма. Если действительно интересно, почитайте комментарии за последние полгода - по объему это столько же, сколько здесь за пару днейНа этой же ветке я предпочитаю не прятать за российской агрессией внутренние проблемы Украины, как это пытаются сделать симпатики уходящей власти, поэтому об РФ говорю по касательной и только, когда это действительно уместно



Тобто пан зРадіо визнає, що відноситься до "ватної" частини населення?



Теж питання - він працювати не пробував? Багато і важко працювати і відповідно заробляти, а не скаржитись на життя, як йому погано? Тобто пан зРадіо визнає, що відноситься до "ватної" частини населення?Теж питання - він працювати не пробував? Багато і важко працювати і відповідно заробляти, а не скаржитись на життя, як йому погано? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19723 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1142 раз. Подякували: 2110 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2776277727782779 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: uliz і 1 гістьМодератори: ТупУм