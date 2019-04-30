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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2776277727782779

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 110
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
27
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
35
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
6%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
38
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 04:11

  jabba написав:
  Surfer написав:
О решении высшего руководства все тоже станет предельно ясным если почитать стенограмму СНБО , где совершенно четко было ясно что не было ни сил ни средств не говоря уже о моральной боеготовности личного состава говорить не приходилось, о настроениях в казармах , о предательстве крымского СБУ, сил МВД наверху было прекрасно известно.

Ну так почитайте и то что там на заседании говорилось про указания из стольного града Вашингтона.
И что - прямо вся группировка в 30.000 украинских военных и силовиков в Крыму были предателями? Даже те кто покинул потом Крым и продолжил службу в Украине? И даже кто и был готов предать - они наперед знали чем все закончится и знали что их ждут жирные российские зарплаты а не трибунал за измену в случае если решится по другому?


Практически весь наш контингент был из местных - это была еще одна ошибка заложенная давным давно. Все прекрасно понимали что баланс сил не в пользу Украины. Вопрос простой - начинать стрельбу и получить совершенно реальную пулю в ответ, с концами, или какой то абстрактный трибунал которого за 25 лет никто в глаза не видел , тем более в случае массового неповиновения. Плюс в уме российская зарплата военного, гарантированно выше зарплаты ВСУ, причем у себя дома, без переезда на материк в случае чего. Даже Мамчуры , переехавшие в Украину шли в стыки без оружия потому что понимали - силы кардинально не равны. Об этом мог предупреждать и вашингтонский обком, знаю расстановку сил у восточных границ Украины, опасаясь Абхазского сценария. Это могла быть пустая бойня с заведомо проигрышным вариантом для Украины и не только потерянным Крымом. Дело было уже проигранно и аннексия подготовлена еще при Яныке с ФСБ-шниками на важных постах ВСУ.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 04:31

Де ватні "знавці" чеської і латишських конституцій???

Чехи стали фошистами, чи порушують власну конституцію - на думку наших ватанів?

"Конституционный суд Чехии решил, что в действиях отеля в городе Острава, который отказывался поселять граждан России без письменного заявления с осуждением оккупации Крыма, не было дискриминации."

Варто українцям повчитись у чехів і латишів,як поводити себе з русіш-"братішками"! Тому що "братішки" - ще ті імперці-бандюки!

https://m.censor.net.ua/news/3124969/ot ... utsionnyyi
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 04:33

  ЛАД написав:
  Sommer написав:
  ЛАД написав:Карточек и норм распределения (контролируемых НКВД) не было уже в 50-х.

И 18 млн коммунистов это что какая-то отдельная каста? Вы считаете, что они с Луны прилетели, имели какие-то привилегии? Да нет же, обычные люди. Ну да, начиная с секретаря райкома были льготы, но это далеко не 18 млн.


И вот уже и карточек со спецраспределителями не стало, и коммунисты обычные люди безо всяких льгот...

Интересные сказки.

  ЛАД написав:И, раз уж Вы вспомнили цены на авиабилеты, то сравните их с сегодняшними. :)


Да, были в совке чересчур дешевые позиции. В основном это касалось квартплаты, транспорта и основных продуктов.
А вот цены на все остальное...

Мальчик, не пошёл бы ты ... лесом?
Хочешь сказать, что в 50-80-е годы были карточки? Да, были, 1 год на белый хлеб. В результате Хрущёва отправили в отставку.
А спецраспределителями пользовались все 18 млн. коммунистов?
И на что остальное ты поставил многоточие? На красную и чёрную икру? Так они и сейчас стоят свободно в продаже и народ их не хватает благодаря "низким" ценам.


Пан Лад хоче назад, в "соціалізм"?
А працювати зараз - не пробував?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 04:36

  zРадио написав:
  Ukrainian написав:zРадио
Какие ассоциации у вас возникают при слове Россия?


Я не на приеме у психотерапевта, чтобы отвечать на подобные вопросы! Мое отношение к политике и истории РФ наиболее точно отражено на ветке о цене аннексии Крыма. Если действительно интересно, почитайте комментарии за последние полгода - по объему это столько же, сколько здесь за пару дней :D

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

На этой же ветке я предпочитаю не прятать за российской агрессией внутренние проблемы Украины, как это пытаются сделать симпатики уходящей власти, поэтому об РФ говорю по касательной и только, когда это действительно уместно


Тобто пан зРадіо визнає, що відноситься до "ватної" частини населення?

Теж питання - він працювати не пробував? Багато і важко працювати і відповідно заробляти, а не скаржитись на життя, як йому погано?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 08:26

цiкаво, що вiд Зе не чути про люстрацiю...тобто бувша агентура та номенклатура рулитиме далi..
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 08:33

  flyman написав:цiкаво, що вiд Зе не чути про люстрацiю...тобто бувша агентура та номенклатура рулитиме далi..

Поки що Зе- взагалі ніяк себе не зарекомендував. Може, зразу після іногурації поїде на коліна падати перед Путіним і Кадировим?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 08:51

  Frant написав:
  flyman написав:цiкаво, що вiд Зе не чути про люстрацiю...тобто бувша агентура та номенклатура рулитиме далi..

Поки що Зе- взагалі ніяк себе не зарекомендував. Може, зразу після іногурації поїде на коліна падати перед Путіним і Кадировим?


Храбрые диванные интернет-воины хоть в армии служили ? Или больше по компьютерным играм-стрелялкам ?
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