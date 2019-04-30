Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Surfer написав: О решении высшего руководства все тоже станет предельно ясным если почитать стенограмму СНБО , где совершенно четко было ясно что не было ни сил ни средств не говоря уже о моральной боеготовности личного состава говорить не приходилось, о настроениях в казармах , о предательстве крымского СБУ, сил МВД наверху было прекрасно известно.
Ну так почитайте и то что там на заседании говорилось про указания из стольного града Вашингтона. И что - прямо вся группировка в 30.000 украинских военных и силовиков в Крыму были предателями? Даже те кто покинул потом Крым и продолжил службу в Украине? И даже кто и был готов предать - они наперед знали чем все закончится и знали что их ждут жирные российские зарплаты а не трибунал за измену в случае если решится по другому?
Практически весь наш контингент был из местных - это была еще одна ошибка заложенная давным давно. Все прекрасно понимали что баланс сил не в пользу Украины. Вопрос простой - начинать стрельбу и получить совершенно реальную пулю в ответ, с концами, или какой то абстрактный трибунал которого за 25 лет никто в глаза не видел , тем более в случае массового неповиновения. Плюс в уме российская зарплата военного, гарантированно выше зарплаты ВСУ, причем у себя дома, без переезда на материк в случае чего. Даже Мамчуры , переехавшие в Украину шли в стыки без оружия потому что понимали - силы кардинально не равны. Об этом мог предупреждать и вашингтонский обком, знаю расстановку сил у восточных границ Украины, опасаясь Абхазского сценария. Это могла быть пустая бойня с заведомо проигрышным вариантом для Украины и не только потерянным Крымом. Дело было уже проигранно и аннексия подготовлена еще при Яныке с ФСБ-шниками на важных постах ВСУ.
ЛАД написав:Карточек и норм распределения (контролируемых НКВД) не было уже в 50-х.
И 18 млн коммунистов это что какая-то отдельная каста? Вы считаете, что они с Луны прилетели, имели какие-то привилегии? Да нет же, обычные люди. Ну да, начиная с секретаря райкома были льготы, но это далеко не 18 млн.
И вот уже и карточек со спецраспределителями не стало, и коммунисты обычные люди безо всяких льгот...
Интересные сказки.
ЛАД написав:И, раз уж Вы вспомнили цены на авиабилеты, то сравните их с сегодняшними.
Да, были в совке чересчур дешевые позиции. В основном это касалось квартплаты, транспорта и основных продуктов. А вот цены на все остальное...
Мальчик, не пошёл бы ты ... лесом? Хочешь сказать, что в 50-80-е годы были карточки? Да, были, 1 год на белый хлеб. В результате Хрущёва отправили в отставку. А спецраспределителями пользовались все 18 млн. коммунистов? И на что остальное ты поставил многоточие? На красную и чёрную икру? Так они и сейчас стоят свободно в продаже и народ их не хватает благодаря "низким" ценам.
Пан Лад хоче назад, в "соціалізм"? А працювати зараз - не пробував?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Ukrainian написав:zРадио Какие ассоциации у вас возникают при слове Россия?
Я не на приеме у психотерапевта, чтобы отвечать на подобные вопросы! Мое отношение к политике и истории РФ наиболее точно отражено на ветке о цене аннексии Крыма. Если действительно интересно, почитайте комментарии за последние полгода - по объему это столько же, сколько здесь за пару дней
На этой же ветке я предпочитаю не прятать за российской агрессией внутренние проблемы Украины, как это пытаются сделать симпатики уходящей власти, поэтому об РФ говорю по касательной и только, когда это действительно уместно
Тобто пан зРадіо визнає, що відноситься до "ватної" частини населення?
Теж питання - він працювати не пробував? Багато і важко працювати і відповідно заробляти, а не скаржитись на життя, як йому погано?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
цiкаво, що вiд Зе не чути про люстрацiю...тобто бувша агентура та номенклатура рулитиме далi..
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.