Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Surfer написав: О решении высшего руководства все тоже станет предельно ясным если почитать стенограмму СНБО , где совершенно четко было ясно что не было ни сил ни средств не говоря уже о моральной боеготовности личного состава говорить не приходилось, о настроениях в казармах , о предательстве крымского СБУ, сил МВД наверху было прекрасно известно.
Ну так почитайте и то что там на заседании говорилось про указания из стольного града Вашингтона. И что - прямо вся группировка в 30.000 украинских военных и силовиков в Крыму были предателями? Даже те кто покинул потом Крым и продолжил службу в Украине? И даже кто и был готов предать - они наперед знали чем все закончится и знали что их ждут жирные российские зарплаты а не трибунал за измену в случае если решится по другому?
Практически весь наш контингент был из местных - это была еще одна ошибка заложенная давным давно. Все прекрасно понимали что баланс сил не в пользу Украины. Вопрос простой - начинать стрельбу и получить совершенно реальную пулю в ответ, с концами, или какой то абстрактный трибунал которого за 25 лет никто в глаза не видел , тем более в случае массового неповиновения. Плюс в уме российская зарплата военного, гарантированно выше зарплаты ВСУ, причем у себя дома, без переезда на материк в случае чего. Даже Мамчуры , переехавшие в Украину шли в стыки без оружия потому что понимали - силы кардинально не равны. Об этом мог предупреждать и вашингтонский обком, знаю расстановку сил у восточных границ Украины, опасаясь Абхазского сценария. Это могла быть пустая бойня с заведомо проигрышным вариантом для Украины и не только потерянным Крымом. Дело было уже проигранно и аннексия подготовлена еще при Яныке с ФСБ-шниками на важных постах ВСУ.
ЛАД написав:Карточек и норм распределения (контролируемых НКВД) не было уже в 50-х.
И 18 млн коммунистов это что какая-то отдельная каста? Вы считаете, что они с Луны прилетели, имели какие-то привилегии? Да нет же, обычные люди. Ну да, начиная с секретаря райкома были льготы, но это далеко не 18 млн.
И вот уже и карточек со спецраспределителями не стало, и коммунисты обычные люди безо всяких льгот...
Интересные сказки.
ЛАД написав:И, раз уж Вы вспомнили цены на авиабилеты, то сравните их с сегодняшними.
Да, были в совке чересчур дешевые позиции. В основном это касалось квартплаты, транспорта и основных продуктов. А вот цены на все остальное...
Мальчик, не пошёл бы ты ... лесом? Хочешь сказать, что в 50-80-е годы были карточки? Да, были, 1 год на белый хлеб. В результате Хрущёва отправили в отставку. А спецраспределителями пользовались все 18 млн. коммунистов? И на что остальное ты поставил многоточие? На красную и чёрную икру? Так они и сейчас стоят свободно в продаже и народ их не хватает благодаря "низким" ценам.
Пан Лад хоче назад, в "соціалізм"? А працювати зараз - не пробував?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Ukrainian написав:zРадио Какие ассоциации у вас возникают при слове Россия?
Я не на приеме у психотерапевта, чтобы отвечать на подобные вопросы! Мое отношение к политике и истории РФ наиболее точно отражено на ветке о цене аннексии Крыма. Если действительно интересно, почитайте комментарии за последние полгода - по объему это столько же, сколько здесь за пару дней
На этой же ветке я предпочитаю не прятать за российской агрессией внутренние проблемы Украины, как это пытаются сделать симпатики уходящей власти, поэтому об РФ говорю по касательной и только, когда это действительно уместно
Тобто пан зРадіо визнає, що відноситься до "ватної" частини населення?
Теж питання - він працювати не пробував? Багато і важко працювати і відповідно заробляти, а не скаржитись на життя, як йому погано?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
цiкаво, що вiд Зе не чути про люстрацiю...тобто бувша агентура та номенклатура рулитиме далi..
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zРадио написав:Достали уже фантазии в духе - в клятом СССР даже айфонов не было. Их при СССР и у американцев не было
В клятом СССР не було туалетного паперу. Чи це теж фантазії? Чи може в США туалетного паперу теж не було? Може туалетний папір це взагалі фантазія...
В СССР много чего не было, что является обязательным атрибутом "свободного мира". Не было бомжей (даже слова такого не было), не было безработных, не было беспризорных детей, не было нищих, не было наркоманов среди простого народа.
хачу в сэрэсэр!
это вы троллите так?
в ссср было всё из перечисленного вами, ну может, за исключением беспризорных детей. добавлю к этому списку проституцию, гомосексуализм. а слово бомж - оно то оттуда.
просто всё это не так бросалось в глаза. но если прийти на крупный ж/д вокзал в ночное время, много можно чего было посмотреть.
я не демонизирую совок 70-80 -х (то шо я застал), который уже был не людоедский, но что бы идеализировать(даже отдалённо) - причин нет, кроме молодости.
andrijk777 написав:В клятом СССР не було туалетного паперу. Чи це теж фантазії? Чи може в США туалетного паперу теж не було? Може туалетний папір це взагалі фантазія...
В СССР много чего не было, что является обязательным атрибутом "свободного мира". Не было бомжей (даже слова такого не было), не было безработных, не было беспризорных детей, не было нищих, не было наркоманов среди простого народа.
хачу в сэрэсэр!
это вы троллите так?
в ссср было всё из перечисленного вами, ну может, за исключением беспризорных детей. добавлю к этому списку проституцию, гомосексуализм. а слово бомж - оно то оттуда.
просто всё это не так бросалось в глаза. но если прийти на крупный ж/д вокзал в ночное время, много можно чего было посмотреть.
я не демонизирую совок 70-80 -х (то шо я застал), который уже был не людоедский, но что бы идеализировать(даже отдалённо) - причин нет, кроме молодости.
Ще нюанс: якість радянської техніки і більшості промислової продукції - нижче плінтуса, абсолютно неконкурентноздатна на світових ринках.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
jabba написав:В СССР много чего не было, что является обязательным атрибутом "свободного мира". Не было бомжей (даже слова такого не было), не было безработных, не было беспризорных детей, не было нищих, не было наркоманов среди простого народа.
хачу в сэрэсэр!
это вы троллите так?
в ссср было всё из перечисленного вами, ну может, за исключением беспризорных детей. добавлю к этому списку проституцию, гомосексуализм. а слово бомж - оно то оттуда.
просто всё это не так бросалось в глаза. но если прийти на крупный ж/д вокзал в ночное время, много можно чего было посмотреть.
я не демонизирую совок 70-80 -х (то шо я застал), который уже был не людоедский, но что бы идеализировать(даже отдалённо) - причин нет, кроме молодости.
Ще нюанс: якість радянської техніки і більшості промислової продукції - нижче плінтуса, абсолютно неконкурентноздатна на світових ринках.
ну это вабще отдельная тема (выше было о социуме). хромало кач-во товара, которые пользовались спросом только из-за закрытости рынка, да ещё и при его дефиците. неповоротливость радиоэлектроники. неповоротливость лёгкой промышленности, выпускавшей, вроде, из неплохих материалов хрень. ассортимент книжных и магазов грампластинок. и тд и тп.