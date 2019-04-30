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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2777277827792780 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 110 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 27 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 35 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 6% 7 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 35% 38 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 110 Додано: Сер 01 тра, 2019 10:44 Re: Політичні дискусії БПП будут ликвидировать и делать новую партию. Оранжевый-хит сезона

Повідомлень: 19807 З нами з: 20.04.08 Подякував: 362 раз. Подякували: 501 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 10:47 ...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 Долярчик

Повідомлень: 6197 З нами з: 19.10.15 Подякував: 424 раз. Подякували: 427 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 10:50 Навуходоносор написав: detroytred написав: Sommer написав: https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-poblagodaril-izbirateley-upomyanuv-vashingtona-video

[quote...]Избранный президент Владимир Зеленский поблагодарил избирателей, которые проголосовали за него на выборах.



Он отметил, что сегодня, 30 апреля, - символический день, ведь "230 лет назад прошла инаугурация первого президент США Джорджа Вашингтона". [quote...]Избранный президент Владимир Зеленский поблагодарил избирателей, которые проголосовали за него на выборах.Он отметил, что ,



Да что ж такое, еще один президент - и опять марионетка (зачеркнуто) смотрит в сторону США!



Вот же не везет ватникам. Да что ж такое, еще один президент - и опять марионетка (зачеркнуто) смотрит в сторону США!Вот же не везет ватникам.

Браво!

Тысяча плюсов, если бы Вы ещё прямо с этой ветки цитаты всех ватников)) привели, столько долго убеждающих-предупреждающих всех форумчан о том, что ЗЕ смотритв сторону рфии, сдаст Украину рфии и т.п.

А то они все как-то пропали... Браво!Тысяча плюсов, если бы Вы ещё прямо с этой ветки цитаты всех ватников)) привели, столько долго убеждающих-предупреждающих всех форумчан о том, что ЗЕ смотритв сторону рфии, сдаст Украину рфии и т.п.А то они все как-то пропали...

Сдаст. Инфа 100%. Почему упоминает Вашингтона?.. А такой хитрый ход. Очки втирает. А потом - рраз! - и сдаст.

Инфа 100%.



Уважаемый ред уингз. у Вас нет идей о том. какими методами удалось добиться такой. прямо-таки путинской консолидации электората под желто-голубыми знаменами? Эти же 25 % - просто один в один оппоненты вате на рашистских форумах. которые сейчас усиленно ищут врагов внутри своего госуларства. патриотами которого они якобы являются. Секта. Кто не с нами. тот против нас. Мозг - излишен. он даже мешает. Слава дуче.



Сижу и вспоминаю казавшуюся парадоксальной в юности цитату о том. что убийца дракона сам становится драконом[/quote]

Причина такой консолидации -- уж очень много факторов сошлось за неудовлетворенность ПАПом и Ко.

Я сегодня с бухты-барахты ТВ с утра включил и дощелкался до ньзвана. Лучше бы я этого не делал...

Это полный зашквар, целый час или более (я так понял со средины передачи начал) Медведчук втирал в студии...

Единственный не лизун, пыхтящий от раздражения Карасёв пытался его хоть в рамки подтолкнуть...

Это полный аут...

Но!!! Ответственность за возможность (точнее силу и масштаб подобного возрождения медведчуковщины) -- на ПАПе!!!

Ему за это не то что пинок ...

Профукать такой шанс. Из-за личной глупости и жлобства.

Ведь цена заплачена ого-го. И платится дальше.

А на выхлопе перспективы продолжения низенько-низенько и малый шанс с ЗЕ.



2. Дракон...

Я вижу, что так легко назначающие врагов и генерирующие ... просто не разбираются в сути мнений оппонентов.

Одни возможно не способны, другие не хотят, третьи - явно специально искажают.

Часто хочется в ответ начать также ...

То есть дракон.

Лекарство одно: не видеть за подобными личности, обмениваться мнениями на такой основе.

Зато с нормальными общаться, как с личностями.



3. Ред вингз -- соль на рану.

Скотт Боумен и его ученик Майк Бэбкок...

Дирижеры ... как игровыми задумками, так и игроками. Особенно Боумен. Его две торпеды..

Смотреть, как постепенно перешли к тупому бей-беги было очень тяжело. Это тупое бей-беги имеет планку, ограничение. И ... неинтересно.

Роль управленцев ... в тему дискуссий ветки.



Давно пора было поменять ник на бейсбольный Сент-Луис кардиналз ... теперь поздно. Они тоже покатились. Сдаст. Инфа 100%. Почему упоминает Вашингтона?.. А такой хитрый ход. Очки втирает. А потом - рраз! - и сдаст.Инфа 100%.Уважаемый ред уингз. у Вас нет идей о том. какими методами удалось добиться такой. прямо-таки путинской консолидации электората под желто-голубыми знаменами? Эти же 25 % - просто один в один оппоненты вате на рашистских форумах. которые сейчас усиленно ищут врагов внутри своего госуларства. патриотами которого они якобы являются. Секта. Кто не с нами. тот против нас. Мозг - излишен. он даже мешает. Слава дуче.Сижу и вспоминаю казавшуюся парадоксальной в юности цитату о том. что[/quote]Причина такой консолидации -- уж очень много факторов сошлось за неудовлетворенность ПАПом и Ко.Я сегодня с бухты-барахты ТВ с утра включил и дощелкался до ньзвана. Лучше бы я этого не делал...Это полный зашквар, целый час или более (я так понял со средины передачи начал) Медведчук втирал в студии...Единственный не лизун, пыхтящий от раздражения Карасёв пытался его хоть в рамки подтолкнуть...Это полный аут...Но!!! Ответственность за возможность (точнее силу и масштаб подобного возрождения медведчуковщины) -- на ПАПе!!!Ему за это не то что пинок ...Профукать такой шанс. Из-за личной глупости и жлобства.Ведь цена заплачена ого-го. И платится дальше.А на выхлопе перспективы продолжения низенько-низенько и малый шанс с ЗЕ.2. Дракон...Я вижу, что так легко назначающие врагов и генерирующие ... просто не разбираются в сути мнений оппонентов.Одни возможно не способны, другие не хотят, третьи - явно специально искажают.Часто хочется в ответ начать также ...То есть дракон.Лекарство одно: не видеть за подобными личности, обмениваться мнениями на такой основе.Зато с нормальными общаться, как с личностями.3. Ред вингз -- соль на рану.Скотт Боумен и его ученик Майк Бэбкок...Дирижеры ... как игровыми задумками, так и игроками. Особенно Боумен. Его две торпеды..Смотреть, как постепенно перешли к тупому бей-беги было очень тяжело. Это тупое бей-беги имеет планку, ограничение. И ... неинтересно.Роль управленцев ... в тему дискуссий ветки.Давно пора было поменять ник на бейсбольный Сент-Луис кардиналз ... теперь поздно.Они тоже покатились. detroytred

Повідомлень: 21702 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2777277827792780 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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