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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2777277827792780

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 110
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
27
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
35
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
6%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
38
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 10:44

Re: Політичні дискусії

БПП будут ликвидировать и делать новую партию.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 10:47

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 10:50

  Навуходоносор написав:
  detroytred написав:
  Sommer написав:https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-poblagodaril-izbirateley-upomyanuv-vashingtona-video
[quote...]Избранный президент Владимир Зеленский поблагодарил избирателей, которые проголосовали за него на выборах.

Он отметил, что сегодня, 30 апреля, - символический день, ведь "230 лет назад прошла инаугурация первого президент США Джорджа Вашингтона".
,

Да что ж такое, еще один президент - и опять марионетка (зачеркнуто) смотрит в сторону США!

Вот же не везет ватникам.

Браво!
Тысяча плюсов, если бы Вы ещё прямо с этой ветки цитаты всех ватников)) привели, столько долго убеждающих-предупреждающих всех форумчан о том, что ЗЕ смотритв сторону рфии, сдаст Украину рфии и т.п.
А то они все как-то пропали...

Сдаст. Инфа 100%. Почему упоминает Вашингтона?.. А такой хитрый ход. Очки втирает. А потом - рраз! - и сдаст.
Инфа 100%.

Уважаемый ред уингз. у Вас нет идей о том. какими методами удалось добиться такой. прямо-таки путинской консолидации электората под желто-голубыми знаменами? Эти же 25 % - просто один в один оппоненты вате на рашистских форумах. которые сейчас усиленно ищут врагов внутри своего госуларства. патриотами которого они якобы являются. Секта. Кто не с нами. тот против нас. Мозг - излишен. он даже мешает. Слава дуче.

Сижу и вспоминаю казавшуюся парадоксальной в юности цитату о том. что убийца дракона сам становится драконом[/quote]
Причина такой консолидации -- уж очень много факторов сошлось за неудовлетворенность ПАПом и Ко.
Я сегодня с бухты-барахты ТВ с утра включил и дощелкался до ньзвана. Лучше бы я этого не делал...
Это полный зашквар, целый час или более (я так понял со средины передачи начал) Медведчук втирал в студии...
Единственный не лизун, пыхтящий от раздражения Карасёв пытался его хоть в рамки подтолкнуть...
Это полный аут...
Но!!! Ответственность за возможность (точнее силу и масштаб подобного возрождения медведчуковщины) -- на ПАПе!!!
Ему за это не то что пинок ...
Профукать такой шанс. Из-за личной глупости и жлобства.
Ведь цена заплачена ого-го. И платится дальше.
А на выхлопе перспективы продолжения низенько-низенько и малый шанс с ЗЕ.

2. Дракон...
Я вижу, что так легко назначающие врагов и генерирующие ... просто не разбираются в сути мнений оппонентов.
Одни возможно не способны, другие не хотят, третьи - явно специально искажают.
Часто хочется в ответ начать также ...
То есть дракон.
Лекарство одно: не видеть за подобными личности, обмениваться мнениями на такой основе.
Зато с нормальными общаться, как с личностями.

3. Ред вингз -- соль на рану.
Скотт Боумен и его ученик Майк Бэбкок...
Дирижеры ... как игровыми задумками, так и игроками. Особенно Боумен. Его две торпеды..
Смотреть, как постепенно перешли к тупому бей-беги было очень тяжело. Это тупое бей-беги имеет планку, ограничение. И ... неинтересно.
Роль управленцев ... в тему дискуссий ветки.

Давно пора было поменять ник на бейсбольный Сент-Луис кардиналз ... теперь поздно. :lol: Они тоже покатились.
detroytred
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  #<1 ... 2777277827792780
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