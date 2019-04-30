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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 01 тра, 2019 10:44
Re: Політичні дискусії
БПП будут ликвидировать и делать новую партию.
Додано: Сер 01 тра, 2019 10:47
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 01 тра, 2019 10:50
Сдаст. Инфа 100%. Почему упоминает Вашингтона?.. А такой хитрый ход. Очки втирает. А потом - рраз! - и сдаст.
Инфа 100%.
Уважаемый ред уингз. у Вас нет идей о том. какими методами удалось добиться такой. прямо-таки путинской консолидации электората под желто-голубыми знаменами? Эти же 25 % - просто один в один оппоненты вате на рашистских форумах. которые сейчас усиленно ищут врагов внутри своего госуларства. патриотами которого они якобы являются. Секта. Кто не с нами. тот против нас. Мозг - излишен. он даже мешает. Слава дуче.
Сижу и вспоминаю казавшуюся парадоксальной в юности цитату о том. что убийца дракона сам становится драконом[/quote]
Причина такой консолидации -- уж очень много факторов сошлось за неудовлетворенность ПАПом и Ко.
Я сегодня с бухты-барахты ТВ с утра включил и дощелкался до ньзвана. Лучше бы я этого не делал...
Это полный зашквар, целый час или более (я так понял со средины передачи начал) Медведчук втирал в студии...
Единственный не лизун, пыхтящий от раздражения Карасёв пытался его хоть в рамки подтолкнуть...
Это полный аут...
Но!!! Ответственность за возможность (точнее силу и масштаб подобного возрождения медведчуковщины) -- на ПАПе!!!
Ему за это не то что пинок ...
Профукать такой шанс. Из-за личной глупости и жлобства.
Ведь цена заплачена ого-го. И платится дальше.
А на выхлопе перспективы продолжения низенько-низенько и малый шанс с ЗЕ.
2. Дракон...
Я вижу, что так легко назначающие врагов и генерирующие ... просто не разбираются в сути мнений оппонентов.
Одни возможно не способны, другие не хотят, третьи - явно специально искажают.
Часто хочется в ответ начать также ...
То есть дракон.
Лекарство одно: не видеть за подобными личности, обмениваться мнениями на такой основе.
Зато с нормальными общаться, как с личностями.
3. Ред вингз -- соль на рану.
Скотт Боумен и его ученик Майк Бэбкок...
Дирижеры ... как игровыми задумками, так и игроками. Особенно Боумен. Его две торпеды..
Смотреть, как постепенно перешли к тупому бей-беги было очень тяжело. Это тупое бей-беги имеет планку, ограничение. И ... неинтересно.
Роль управленцев ... в тему дискуссий ветки.
Давно пора было поменять ник на бейсбольный Сент-Луис кардиналз ... теперь поздно. Они тоже покатились.
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