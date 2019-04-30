Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2777277827792780> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 110 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 27 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 35 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 6% 7 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 35% 38 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 110 Додано: Сер 01 тра, 2019 08:33 flyman написав: цiкаво, що вiд Зе не чути про люстрацiю...тобто бувша агентура та номенклатура рулитиме далi.. цiкаво, що вiд Зе не чути про люстрацiю...тобто бувша агентура та номенклатура рулитиме далi..

Поки що Зе- взагалі ніяк себе не зарекомендував. Може, зразу після іногурації поїде на коліна падати перед Путіним і Кадировим? Поки що Зе- взагалі ніяк себе не зарекомендував. Може, зразу після іногурації поїде на коліна падати перед Путіним і Кадировим? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19723 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1142 раз. Подякували: 2110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 08:51 Frant написав: flyman написав: цiкаво, що вiд Зе не чути про люстрацiю...тобто бувша агентура та номенклатура рулитиме далi.. цiкаво, що вiд Зе не чути про люстрацiю...тобто бувша агентура та номенклатура рулитиме далi..

Поки що Зе- взагалі ніяк себе не зарекомендував. Може, зразу після іногурації поїде на коліна падати перед Путіним і Кадировим? Поки що Зе- взагалі ніяк себе не зарекомендував. Може, зразу після іногурації поїде на коліна падати перед Путіним і Кадировим?



Храбрые диванные интернет-воины хоть в армии служили ? Или больше по компьютерным играм-стрелялкам ? Храбрые диванные интернет-воины хоть в армии служили ? Или больше по компьютерным играм-стрелялкам ? freeze 4 Повідомлень: 11343 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3541 раз. Подякували: 5165 раз. Профіль 18 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 09:40 jabba написав: andrijk777 написав: zРадио написав: Достали уже фантазии в духе - в клятом СССР даже айфонов не было. Их при СССР и у американцев не было Достали уже фантазии в духе - в клятом СССР даже айфонов не было. Их при СССР и у американцев не было

В клятом СССР не було туалетного паперу. Чи це теж фантазії? Чи може в США туалетного паперу теж не було? Може туалетний папір це взагалі фантазія... В клятом СССР не було туалетного паперу. Чи це теж фантазії? Чи може в США туалетного паперу теж не було? Може туалетний папір це взагалі фантазія...

В СССР много чего не было, что является обязательным атрибутом "свободного мира". Не было бомжей (даже слова такого не было), не было безработных, не было беспризорных детей, не было нищих, не было наркоманов среди простого народа. В СССР много чего не было, что является обязательным атрибутом "свободного мира". Не было бомжей (даже слова такого не было), не было безработных, не было беспризорных детей, не было нищих, не было наркоманов среди простого народа.



хачу в сэрэсэр!



это вы троллите так?



в ссср было всё из перечисленного вами, ну может, за исключением беспризорных детей.

добавлю к этому списку проституцию, гомосексуализм.

а слово бомж - оно то оттуда.



просто всё это не так бросалось в глаза.

но если прийти на крупный ж/д вокзал в ночное время, много можно чего было посмотреть.



я не демонизирую совок 70-80 -х (то шо я застал), который уже был не людоедский, но что бы идеализировать(даже отдалённо) - причин нет, кроме молодости. хачу в сэрэсэр!это вы троллите так?в ссср было всё из перечисленного вами, ну может, за исключением беспризорных детей.добавлю к этому списку проституцию, гомосексуализм.а слово бомж - оно то оттуда.просто всё это не так бросалось в глаза.но если прийти на крупный ж/д вокзал в ночное время, много можно чего было посмотреть.я не демонизирую совок 70-80 -х (то шо я застал), который уже был не людоедский, но что бы идеализировать(даже отдалённо) - причин нет, кроме молодости. 19yuriy91 Повідомлень: 1987 З нами з: 15.09.12 Подякував: 208 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 10:01 19yuriy91 написав: jabba написав: andrijk777 написав: В клятом СССР не було туалетного паперу. Чи це теж фантазії? Чи може в США туалетного паперу теж не було? Може туалетний папір це взагалі фантазія... В клятом СССР не було туалетного паперу. Чи це теж фантазії? Чи може в США туалетного паперу теж не було? Може туалетний папір це взагалі фантазія...

В СССР много чего не было, что является обязательным атрибутом "свободного мира". Не было бомжей (даже слова такого не было), не было безработных, не было беспризорных детей, не было нищих, не было наркоманов среди простого народа. В СССР много чего не было, что является обязательным атрибутом "свободного мира". Не было бомжей (даже слова такого не было), не было безработных, не было беспризорных детей, не было нищих, не было наркоманов среди простого народа.



хачу в сэрэсэр!



это вы троллите так?



в ссср было всё из перечисленного вами, ну может, за исключением беспризорных детей.

добавлю к этому списку проституцию, гомосексуализм.

а слово бомж - оно то оттуда.



просто всё это не так бросалось в глаза.

но если прийти на крупный ж/д вокзал в ночное время, много можно чего было посмотреть.



я не демонизирую совок 70-80 -х (то шо я застал), который уже был не людоедский, но что бы идеализировать(даже отдалённо) - причин нет, кроме молодости. хачу в сэрэсэр!это вы троллите так?в ссср было всё из перечисленного вами, ну может, за исключением беспризорных детей.добавлю к этому списку проституцию, гомосексуализм.а слово бомж - оно то оттуда.просто всё это не так бросалось в глаза.но если прийти на крупный ж/д вокзал в ночное время, много можно чего было посмотреть.я не демонизирую совок 70-80 -х (то шо я застал), который уже был не людоедский, но что бы идеализировать(даже отдалённо) - причин нет, кроме молодости.



Ще нюанс: якість радянської техніки і більшості промислової продукції - нижче плінтуса, абсолютно неконкурентноздатна на світових ринках. Ще нюанс: якість радянської техніки і більшості промислової продукції - нижче плінтуса, абсолютно неконкурентноздатна на світових ринках. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19723 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1142 раз. Подякували: 2110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 10:23 Frant написав: 19yuriy91 написав: jabba написав: В СССР много чего не было, что является обязательным атрибутом "свободного мира". Не было бомжей (даже слова такого не было), не было безработных, не было беспризорных детей, не было нищих, не было наркоманов среди простого народа. В СССР много чего не было, что является обязательным атрибутом "свободного мира". Не было бомжей (даже слова такого не было), не было безработных, не было беспризорных детей, не было нищих, не было наркоманов среди простого народа.



хачу в сэрэсэр!



это вы троллите так?



в ссср было всё из перечисленного вами, ну может, за исключением беспризорных детей.

добавлю к этому списку проституцию, гомосексуализм.

а слово бомж - оно то оттуда.



просто всё это не так бросалось в глаза.

но если прийти на крупный ж/д вокзал в ночное время, много можно чего было посмотреть.



я не демонизирую совок 70-80 -х (то шо я застал), который уже был не людоедский, но что бы идеализировать(даже отдалённо) - причин нет, кроме молодости. хачу в сэрэсэр!это вы троллите так?в ссср было всё из перечисленного вами, ну может, за исключением беспризорных детей.добавлю к этому списку проституцию, гомосексуализм.а слово бомж - оно то оттуда.просто всё это не так бросалось в глаза.но если прийти на крупный ж/д вокзал в ночное время, много можно чего было посмотреть.я не демонизирую совок 70-80 -х (то шо я застал), который уже был не людоедский, но что бы идеализировать(даже отдалённо) - причин нет, кроме молодости.



Ще нюанс: якість радянської техніки і більшості промислової продукції - нижче плінтуса, абсолютно неконкурентноздатна на світових ринках. Ще нюанс: якість радянської техніки і більшості промислової продукції - нижче плінтуса, абсолютно неконкурентноздатна на світових ринках.



ну это вабще отдельная тема (выше было о социуме).

хромало кач-во товара, которые пользовались спросом только из-за закрытости рынка, да ещё и при его дефиците.

неповоротливость радиоэлектроники.

неповоротливость лёгкой промышленности, выпускавшей, вроде, из неплохих материалов хрень.

ассортимент книжных и магазов грампластинок.

и тд и тп. ну это вабще отдельная тема (выше было о социуме).хромало кач-во товара, которые пользовались спросом только из-за закрытости рынка, да ещё и при его дефиците.неповоротливость радиоэлектроники.неповоротливость лёгкой промышленности, выпускавшей, вроде, из неплохих материалов хрень.ассортимент книжных и магазов грампластинок.и тд и тп. 19yuriy91 Повідомлень: 1987 З нами з: 15.09.12 Подякував: 208 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 10:29



Фукс сохранил за собой российское гражданство



Журналисты нашли документы, которые подтверждают выдачу ему нового паспорта РФ после получения им украинского.

https://zn.ua/UKRAINE/fuks-sohranil-za-soboy-rossiyskoe-grazhdanstvo-smi-307828_.html Партнёры-патриоты:Журналисты нашли документы, которые подтверждают выдачу ему нового паспорта РФ после получения им украинского. Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8223 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6037 раз. Подякували: 2322 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 10:50 Навуходоносор написав: detroytred написав: Sommer написав: https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-poblagodaril-izbirateley-upomyanuv-vashingtona-video

[quote...]Избранный президент Владимир Зеленский поблагодарил избирателей, которые проголосовали за него на выборах.



Он отметил, что сегодня, 30 апреля, - символический день, ведь "230 лет назад прошла инаугурация первого президент США Джорджа Вашингтона". [quote...]Избранный президент Владимир Зеленский поблагодарил избирателей, которые проголосовали за него на выборах.Он отметил, что ,



Да что ж такое, еще один президент - и опять марионетка (зачеркнуто) смотрит в сторону США!



Вот же не везет ватникам. Да что ж такое, еще один президент - и опять марионетка (зачеркнуто) смотрит в сторону США!Вот же не везет ватникам.

Браво!

Тысяча плюсов, если бы Вы ещё прямо с этой ветки цитаты всех ватников)) привели, столько долго убеждающих-предупреждающих всех форумчан о том, что ЗЕ смотритв сторону рфии, сдаст Украину рфии и т.п.

А то они все как-то пропали... Браво!Тысяча плюсов, если бы Вы ещё прямо с этой ветки цитаты всех ватников)) привели, столько долго убеждающих-предупреждающих всех форумчан о том, что ЗЕ смотритв сторону рфии, сдаст Украину рфии и т.п.А то они все как-то пропали...

Сдаст. Инфа 100%. Почему упоминает Вашингтона?.. А такой хитрый ход. Очки втирает. А потом - рраз! - и сдаст.

Инфа 100%.



Уважаемый ред уингз. у Вас нет идей о том. какими методами удалось добиться такой. прямо-таки путинской консолидации электората под желто-голубыми знаменами? Эти же 25 % - просто один в один оппоненты вате на рашистских форумах. которые сейчас усиленно ищут врагов внутри своего госуларства. патриотами которого они якобы являются. Секта. Кто не с нами. тот против нас. Мозг - излишен. он даже мешает. Слава дуче.



Сижу и вспоминаю казавшуюся парадоксальной в юности цитату о том. что убийца дракона сам становится драконом[/quote]

Причина такой консолидации -- уж очень много факторов сошлось за неудовлетворенность ПАПом и Ко.

Я сегодня с бухты-барахты ТВ с утра включил и дощелкался до ньзвана. Лучше бы я этого не делал...

Это полный зашквар, целый час или более (я так понял со средины передачи начал) Медведчук втирал в студии...

Единственный не лизун, пыхтящий от раздражения Карасёв пытался его хоть в рамки подтолкнуть...

Это полный аут...

Но!!! Ответственность за возможность (точнее силу и масштаб подобного возрождения медведчуковщины) -- на ПАПе!!!

Ему за это не то что пинок ...

Профукать такой шанс. Из-за личной глупости и жлобства.

Ведь цена заплачена ого-го. И платится дальше.

А на выхлопе перспективы продолжения низенько-низенько и малый шанс с ЗЕ.



2. Дракон...

Я вижу, что так легко назначающие врагов и генерирующие ... просто не разбираются в сути мнений оппонентов.

Одни возможно не способны, другие не хотят, третьи - явно специально искажают.

Часто хочется в ответ начать также ...

То есть дракон.

Лекарство одно: не видеть за подобными личности, обмениваться мнениями на такой основе.

Зато с нормальными общаться, как с личностями.



3. Ред вингз -- соль на рану.

Скотт Боумен и его ученик Майк Бэбкок...

Дирижеры ... как игровыми задумками, так и игроками. Особенно Боумен. Его две торпеды..

Смотреть, как постепенно перешли к тупому бей-беги было очень тяжело. Это тупое бей-беги имеет планку, ограничение. И ... неинтересно.

Роль управленцев ... в тему дискуссий ветки.



Давно пора было поменять ник на бейсбольный Сент-Луис кардиналз ... теперь поздно. Они тоже покатились. Сдаст. Инфа 100%. Почему упоминает Вашингтона?.. А такой хитрый ход. Очки втирает. А потом - рраз! - и сдаст.Инфа 100%.Уважаемый ред уингз. у Вас нет идей о том. какими методами удалось добиться такой. прямо-таки путинской консолидации электората под желто-голубыми знаменами? Эти же 25 % - просто один в один оппоненты вате на рашистских форумах. которые сейчас усиленно ищут врагов внутри своего госуларства. патриотами которого они якобы являются. Секта. Кто не с нами. тот против нас. Мозг - излишен. он даже мешает. Слава дуче.Сижу и вспоминаю казавшуюся парадоксальной в юности цитату о том. что[/quote]Причина такой консолидации -- уж очень много факторов сошлось за неудовлетворенность ПАПом и Ко.Я сегодня с бухты-барахты ТВ с утра включил и дощелкался до ньзвана. Лучше бы я этого не делал...Это полный зашквар, целый час или более (я так понял со средины передачи начал) Медведчук втирал в студии...Единственный не лизун, пыхтящий от раздражения Карасёв пытался его хоть в рамки подтолкнуть...Это полный аут...Но!!! Ответственность за возможность (точнее силу и масштаб подобного возрождения медведчуковщины) -- на ПАПе!!!Ему за это не то что пинок ...Профукать такой шанс. Из-за личной глупости и жлобства.Ведь цена заплачена ого-го. И платится дальше.А на выхлопе перспективы продолжения низенько-низенько и малый шанс с ЗЕ.2. Дракон...Я вижу, что так легко назначающие врагов и генерирующие ... просто не разбираются в сути мнений оппонентов.Одни возможно не способны, другие не хотят, третьи - явно специально искажают.Часто хочется в ответ начать также ...То есть дракон.Лекарство одно: не видеть за подобными личности, обмениваться мнениями на такой основе.Зато с нормальными общаться, как с личностями.3. Ред вингз -- соль на рану.Скотт Боумен и его ученик Майк Бэбкок...Дирижеры ... как игровыми задумками, так и игроками. Особенно Боумен. Его две торпеды..Смотреть, как постепенно перешли к тупому бей-беги было очень тяжело. Это тупое бей-беги имеет планку, ограничение. И ... неинтересно.Роль управленцев ... в тему дискуссий ветки.Давно пора было поменять ник на бейсбольный Сент-Луис кардиналз ... теперь поздно.Они тоже покатились. detroytred

Повідомлень: 21703 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 11:07 Surfer написав: jabba написав: Surfer написав:

О решении высшего руководства все тоже станет предельно ясным если почитать стенограмму СНБО , где совершенно четко было ясно что не было ни сил ни средств не говоря уже о моральной боеготовности личного состава говорить не приходилось, о настроениях в казармах , о предательстве крымского СБУ, сил МВД наверху было прекрасно известно.

О решении высшего руководства все тоже станет предельно ясным если почитать стенограмму СНБО , где совершенно четко было ясно что не было ни сил ни средств не говоря уже о моральной боеготовности личного состава говорить не приходилось, о настроениях в казармах , о предательстве крымского СБУ, сил МВД наверху было прекрасно известно.

Ну так почитайте и то что там на заседании говорилось про указания из стольного града Вашингтона.

И что - прямо вся группировка в 30.000 украинских военных и силовиков в Крыму были предателями? Даже те кто покинул потом Крым и продолжил службу в Украине? И даже кто и был готов предать - они наперед знали чем все закончится и знали что их ждут жирные российские зарплаты а не трибунал за измену в случае если решится по другому? Ну так почитайте и то что там на заседании говорилось про указания из стольного града Вашингтона.И что - прямо вся группировка в 30.000 украинских военных и силовиков в Крыму были предателями? Даже те кто покинул потом Крым и продолжил службу в Украине? И даже кто и был готов предать - они наперед знали чем все закончится и знали что их ждут жирные российские зарплаты а не трибунал за измену в случае если решится по другому?



Практически весь наш контингент был из местных - это была еще одна ошибка заложенная давным давно. Все прекрасно понимали что баланс сил не в пользу Украины. Вопрос простой - начинать стрельбу и получить совершенно реальную пулю в ответ, с концами, или какой то абстрактный трибунал которого за 25 лет никто в глаза не видел , тем более в случае массового неповиновения. Плюс в уме российская зарплата военного, гарантированно выше зарплаты ВСУ, причем у себя дома, без переезда на материк в случае чего. Даже Мамчуры , переехавшие в Украину шли в стыки без оружия потому что понимали - силы кардинально не равны. Об этом мог предупреждать и вашингтонский обком, знаю расстановку сил у восточных границ Украины, опасаясь Абхазского сценария. Это могла быть пустая бойня с заведомо проигрышным вариантом для Украины и не только потерянным Крымом. Дело было уже проигранно и аннексия подготовлена еще при Яныке с ФСБ-шниками на важных постах ВСУ. Практически весь наш контингент был из местных - это была еще одна ошибка заложенная давным давно. Все прекрасно понимали что баланс сил не в пользу Украины. Вопрос простой - начинать стрельбу и получить совершенно реальную пулю в ответ, с концами, или какой то абстрактный трибунал которого за 25 лет никто в глаза не видел , тем более в случае массового неповиновения. Плюс в уме российская зарплата военного, гарантированно выше зарплаты ВСУ, причем у себя дома, без переезда на материк в случае чего. Даже Мамчуры , переехавшие в Украину шли в стыки без оружия потому что понимали - силы кардинально не равны. Об этом мог предупреждать и вашингтонский обком, знаю расстановку сил у восточных границ Украины, опасаясь Абхазского сценария. Это могла быть пустая бойня с заведомо проигрышным вариантом для Украины и не только потерянным Крымом. Дело было уже проигранно и аннексия подготовлена еще при Яныке с ФСБ-шниками на важных постах ВСУ.

Обыватели... они и среди военнослужащих. И как и везде они составляют основную массу.

Обыватель априори не желает ... (напрягаться, скажем так).



Поэтому его не спрашивают)))

А несколько бойцов (не важно какого ранга) по приказу командира начинают *процесс* (защиты, борьбы с врагом, открывают огонь по врагу) .... а дальше понеслось.

Все в одной лодке.

И обыватель, и идейный патриот бок о бок уже бьются с врагом.

Нету))) возможности увильнуть у обывателя.



Или Вы думаете, что простые солдаты в .... разных местах так уж хотели воевать?))



Короче: ну нельзя давать выбор обывателю (хочешь напрягайся, воюй, не хочешь - не напрягайся). Предоставление такого выбора = желанию управленца иметь такой заведомо известный результат. Обыватели... они и среди военнослужащих. И как и везде они составляют основную массу.Обыватель априори не желает ... (напрягаться, скажем так).Поэтому его не спрашивают)))А несколько бойцов (не важно какого ранга) по приказу командира начинают *процесс* (защиты, борьбы с врагом, открывают огонь по врагу) .... а дальше понеслось.Все в одной лодке.И обыватель, и идейный патриот бок о бок уже бьются с врагом.Нету))) возможности увильнуть у обывателя.Или Вы думаете, что простые солдаты в .... разных местах так уж хотели воевать?))Короче: ну нельзя давать выбор обывателю (хочешь напрягайся, воюй, не хочешь - не напрягайся). Предоставление такого выбора = желанию управленца иметь такой заведомо известный результат. detroytred

Повідомлень: 21703 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 11:34 detroytred написав: ...Дирижеры ... как игровыми задумками, так и игроками. Особенно Боумен. Его две торпеды..

Смотреть, как постепенно перешли к тупому бей-беги было очень тяжело. Это тупое бей-беги имеет планку, ограничение. И ... неинтересно.

Роль управленцев ... в тему дискуссий ветки.



Давно пора было поменять ник на бейсбольный Сент-Луис кардиналз ... теперь поздно. Они тоже покатились. ...Дирижеры ... как игровыми задумками, так и игроками. Особенно Боумен. Его две торпеды..Смотреть, как постепенно перешли к тупому бей-беги было очень тяжело. Это тупое бей-беги имеет планку, ограничение. И ... неинтересно.Роль управленцев ... в тему дискуссий ветки.Давно пора было поменять ник на бейсбольный Сент-Луис кардиналз ... теперь поздно.Они тоже покатились.



вот это было хорошо. вот это было хорошо. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 13976 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1864 раз. Подякували: 4008 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 11:57 Re: Політичні дискусії ЛАД написав: Как же надоели демагоги! Как же надоели демагоги!

Муж рассказывает о своей жене:

- Она у меня очень оригинальная женщина - задает мне вопрос, затем сама отвечает на него, а я потом получаю 3,14... за то, что неправильно на него ответил!



Так и ваш оппонент. Поэтому я давно уже не только не отвечаю на его посты, но и вообще их не читаю, просто пролистываю - мне жаль бесполезно потраченного своего времени на чтение и ответы подобной "жене". Муж рассказывает о своей жене:- Она у меня очень оригинальная женщина - задает мне вопрос, затем сама отвечает на него, а я потом получаю 3,14... за то, что неправильно на него ответил!Так и ваш оппонент. Поэтому я давно уже не только не отвечаю на его посты, но и вообще их не читаю, просто пролистываю - мне жаль бесполезно потраченного своего времени на чтение и ответы подобной "жене". yanyura Повідомлень: 4596 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1775 раз. Подякували: 1196 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 2777277827792780> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм