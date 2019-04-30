Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Достали уже фантазии в духе - в клятом СССР даже айфонов не было. Их при СССР и у американцев не было
В клятом СССР не було туалетного паперу. Чи це теж фантазії? Чи може в США туалетного паперу теж не було? Може туалетний папір це взагалі фантазія...
В СССР много чего не было, что является обязательным атрибутом "свободного мира". Не было бомжей (даже слова такого не было), не было безработных, не было беспризорных детей, не было нищих, не было наркоманов среди простого народа.
хачу в сэрэсэр!
это вы троллите так?
в ссср было всё из перечисленного вами, ну может, за исключением беспризорных детей. добавлю к этому списку проституцию, гомосексуализм. а слово бомж - оно то оттуда.
просто всё это не так бросалось в глаза. но если прийти на крупный ж/д вокзал в ночное время, много можно чего было посмотреть.
я не демонизирую совок 70-80 -х (то шо я застал), который уже был не людоедский, но что бы идеализировать(даже отдалённо) - причин нет, кроме молодости.
andrijk777 написав:В клятом СССР не було туалетного паперу. Чи це теж фантазії? Чи може в США туалетного паперу теж не було? Може туалетний папір це взагалі фантазія...
В СССР много чего не было, что является обязательным атрибутом "свободного мира". Не было бомжей (даже слова такого не было), не было безработных, не было беспризорных детей, не было нищих, не было наркоманов среди простого народа.
хачу в сэрэсэр!
это вы троллите так?
в ссср было всё из перечисленного вами, ну может, за исключением беспризорных детей. добавлю к этому списку проституцию, гомосексуализм. а слово бомж - оно то оттуда.
просто всё это не так бросалось в глаза. но если прийти на крупный ж/д вокзал в ночное время, много можно чего было посмотреть.
я не демонизирую совок 70-80 -х (то шо я застал), который уже был не людоедский, но что бы идеализировать(даже отдалённо) - причин нет, кроме молодости.
Ще нюанс: якість радянської техніки і більшості промислової продукції - нижче плінтуса, абсолютно неконкурентноздатна на світових ринках.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
jabba написав:В СССР много чего не было, что является обязательным атрибутом "свободного мира". Не было бомжей (даже слова такого не было), не было безработных, не было беспризорных детей, не было нищих, не было наркоманов среди простого народа.
хачу в сэрэсэр!
это вы троллите так?
в ссср было всё из перечисленного вами, ну может, за исключением беспризорных детей. добавлю к этому списку проституцию, гомосексуализм. а слово бомж - оно то оттуда.
просто всё это не так бросалось в глаза. но если прийти на крупный ж/д вокзал в ночное время, много можно чего было посмотреть.
я не демонизирую совок 70-80 -х (то шо я застал), который уже был не людоедский, но что бы идеализировать(даже отдалённо) - причин нет, кроме молодости.
Ще нюанс: якість радянської техніки і більшості промислової продукції - нижче плінтуса, абсолютно неконкурентноздатна на світових ринках.
ну это вабще отдельная тема (выше было о социуме). хромало кач-во товара, которые пользовались спросом только из-за закрытости рынка, да ещё и при его дефиците. неповоротливость радиоэлектроники. неповоротливость лёгкой промышленности, выпускавшей, вроде, из неплохих материалов хрень. ассортимент книжных и магазов грампластинок. и тд и тп.
Он отметил, что сегодня, 30 апреля, - символический день, ведь "230 лет назад прошла инаугурация первого президент США Джорджа Вашингтона".
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Да что ж такое, еще один президент - и опять марионетка (зачеркнуто) смотрит в сторону США!
Вот же не везет ватникам.
Браво! Тысяча плюсов, если бы Вы ещё прямо с этой ветки цитаты всех ватников)) привели, столько долго убеждающих-предупреждающих всех форумчан о том, что ЗЕ смотритв сторону рфии, сдаст Украину рфии и т.п. А то они все как-то пропали...
Сдаст. Инфа 100%. Почему упоминает Вашингтона?.. А такой хитрый ход. Очки втирает. А потом - рраз! - и сдаст. Инфа 100%.
Уважаемый ред уингз. у Вас нет идей о том. какими методами удалось добиться такой. прямо-таки путинской консолидации электората под желто-голубыми знаменами? Эти же 25 % - просто один в один оппоненты вате на рашистских форумах. которые сейчас усиленно ищут врагов внутри своего госуларства. патриотами которого они якобы являются. Секта. Кто не с нами. тот против нас. Мозг - излишен. он даже мешает. Слава дуче.
Сижу и вспоминаю казавшуюся парадоксальной в юности цитату о том. что убийца дракона сам становится драконом[/quote] Причина такой консолидации -- уж очень много факторов сошлось за неудовлетворенность ПАПом и Ко. Я сегодня с бухты-барахты ТВ с утра включил и дощелкался до ньзвана. Лучше бы я этого не делал... Это полный зашквар, целый час или более (я так понял со средины передачи начал) Медведчук втирал в студии... Единственный не лизун, пыхтящий от раздражения Карасёв пытался его хоть в рамки подтолкнуть... Это полный аут... Но!!! Ответственность за возможность (точнее силу и масштаб подобного возрождения медведчуковщины) -- на ПАПе!!! Ему за это не то что пинок ... Профукать такой шанс. Из-за личной глупости и жлобства. Ведь цена заплачена ого-го. И платится дальше. А на выхлопе перспективы продолжения низенько-низенько и малый шанс с ЗЕ.
2. Дракон... Я вижу, что так легко назначающие врагов и генерирующие ... просто не разбираются в сути мнений оппонентов. Одни возможно не способны, другие не хотят, третьи - явно специально искажают. Часто хочется в ответ начать также ... То есть дракон. Лекарство одно: не видеть за подобными личности, обмениваться мнениями на такой основе. Зато с нормальными общаться, как с личностями.
3. Ред вингз -- соль на рану. Скотт Боумен и его ученик Майк Бэбкок... Дирижеры ... как игровыми задумками, так и игроками. Особенно Боумен. Его две торпеды.. Смотреть, как постепенно перешли к тупому бей-беги было очень тяжело. Это тупое бей-беги имеет планку, ограничение. И ... неинтересно. Роль управленцев ... в тему дискуссий ветки.
Давно пора было поменять ник на бейсбольный Сент-Луис кардиналз ... теперь поздно. Они тоже покатились.
Surfer написав: О решении высшего руководства все тоже станет предельно ясным если почитать стенограмму СНБО , где совершенно четко было ясно что не было ни сил ни средств не говоря уже о моральной боеготовности личного состава говорить не приходилось, о настроениях в казармах , о предательстве крымского СБУ, сил МВД наверху было прекрасно известно.
Ну так почитайте и то что там на заседании говорилось про указания из стольного града Вашингтона. И что - прямо вся группировка в 30.000 украинских военных и силовиков в Крыму были предателями? Даже те кто покинул потом Крым и продолжил службу в Украине? И даже кто и был готов предать - они наперед знали чем все закончится и знали что их ждут жирные российские зарплаты а не трибунал за измену в случае если решится по другому?
Практически весь наш контингент был из местных - это была еще одна ошибка заложенная давным давно. Все прекрасно понимали что баланс сил не в пользу Украины. Вопрос простой - начинать стрельбу и получить совершенно реальную пулю в ответ, с концами, или какой то абстрактный трибунал которого за 25 лет никто в глаза не видел , тем более в случае массового неповиновения. Плюс в уме российская зарплата военного, гарантированно выше зарплаты ВСУ, причем у себя дома, без переезда на материк в случае чего. Даже Мамчуры , переехавшие в Украину шли в стыки без оружия потому что понимали - силы кардинально не равны. Об этом мог предупреждать и вашингтонский обком, знаю расстановку сил у восточных границ Украины, опасаясь Абхазского сценария. Это могла быть пустая бойня с заведомо проигрышным вариантом для Украины и не только потерянным Крымом. Дело было уже проигранно и аннексия подготовлена еще при Яныке с ФСБ-шниками на важных постах ВСУ.
Обыватели... они и среди военнослужащих. И как и везде они составляют основную массу. Обыватель априори не желает ... (напрягаться, скажем так).
Поэтому его не спрашивают))) А несколько бойцов (не важно какого ранга) по приказу командира начинают *процесс* (защиты, борьбы с врагом, открывают огонь по врагу) .... а дальше понеслось. Все в одной лодке. И обыватель, и идейный патриот бок о бок уже бьются с врагом. Нету))) возможности увильнуть у обывателя.
Или Вы думаете, что простые солдаты в .... разных местах так уж хотели воевать?))
Короче: ну нельзя давать выбор обывателю (хочешь напрягайся, воюй, не хочешь - не напрягайся). Предоставление такого выбора = желанию управленца иметь такой заведомо известный результат.
detroytred написав:...Дирижеры ... как игровыми задумками, так и игроками. Особенно Боумен. Его две торпеды.. Смотреть, как постепенно перешли к тупому бей-беги было очень тяжело. Это тупое бей-беги имеет планку, ограничение. И ... неинтересно. Роль управленцев ... в тему дискуссий ветки.
Давно пора было поменять ник на бейсбольный Сент-Луис кардиналз ... теперь поздно. Они тоже покатились.
Муж рассказывает о своей жене: - Она у меня очень оригинальная женщина - задает мне вопрос, затем сама отвечает на него, а я потом получаю 3,14... за то, что неправильно на него ответил!
Так и ваш оппонент. Поэтому я давно уже не только не отвечаю на его посты, но и вообще их не читаю, просто пролистываю - мне жаль бесполезно потраченного своего времени на чтение и ответы подобной "жене".