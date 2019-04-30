Купили в апреле 2013 пентхаус в Ялте за $163 893 - по $1263 за квадрат, что в разы ниже рынка (?)
сейчас выставили на продажу за $790 668 - по $5195 за кв.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 01 тра, 2019 12:02
Расследование Reuters об элитной недвижимости Зеленских в Крыму
Купили в апреле 2013 пентхаус в Ялте за $163 893 - по $1263 за квадрат, что в разы ниже рынка (?)
сейчас выставили на продажу за $790 668 - по $5195 за кв.
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