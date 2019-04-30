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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2777277827792780

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 110
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
25%
27
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
35
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
6%
7
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
38
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 12:02

Расследование Reuters об элитной недвижимости Зеленских в Крыму

Купили в апреле 2013 пентхаус в Ялте за $163 893 - по $1263 за квадрат, что в разы ниже рынка (?)
сейчас выставили на продажу за $790 668 - по $5195 за кв.

https://www.reuters.com/article/us-ukraine-election-zelenskiy-property-e/exclusive-wife-of-ukraine-president-elect-got-penthouse-bargain-from-tycoon-idUSKCN1S7373?il=0
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  #<1 ... 2777277827792780
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