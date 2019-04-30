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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 27782779278027812782>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 112
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
27
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
36
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
34%
38
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 12:02

Расследование Reuters об элитной недвижимости Зеленских в Крыму

Купили в апреле 2013 пентхаус в Ялте за $163 893 - по $1263 за квадрат, что в разы ниже рынка (?)
сейчас выставили на продажу за $790 668 - по $5195 за кв.

https://www.reuters.com/article/us-ukraine-election-zelenskiy-property-e/exclusive-wife-of-ukraine-president-elect-got-penthouse-bargain-from-tycoon-idUSKCN1S7373?il=0
avax
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 12:33

Re: Політичні дискусії

https://interfax.com.ua/news/political/584967.html
Интересно, ведь этот вопрос поднимается уже не одно десятилетие!
- А как быть с теми, у кого два и более гражданств?
- Как быть у кого два и более офшорных карманов в ущерб национальным интересам?
.....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 12:43

Re: Політичні дискусії

Пирровая победа диванного президента))

https://realist.online/article/recept-p ... -zekomandy
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 12:53

Re: Політичні дискусії

мне впервые,за 49 лет стыдно,что я Украинец. Выбрали пустое место ,вместо отличного Президента. 73% населения этой территории зебилы,тупые желудки подключенные к тв Аналам.Табуретка уехала в Турцию ,развлекаться,наплевав в глаза 73 % зебилов. Ещё не так вам нагадит,страну прокакали на этих выборах...
awm111
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 12:56

  zРадио написав:
  Ukrainian написав:zРадио
Какие ассоциации у вас возникают при слове Россия?


Я не на приеме у психотерапевта, чтобы отвечать на подобные вопросы! Мое отношение к политике и истории РФ наиболее точно отражено на ветке о цене аннексии Крыма. Если действительно интересно, почитайте комментарии за последние полгода - по объему это столько же, сколько здесь за пару дней :D

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

На этой же ветке я предпочитаю не прятать за российской агрессией внутренние проблемы Украины, как это пытаются сделать симпатики уходящей власти, поэтому об РФ говорю по касательной и только, когда это действительно уместно

+
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 12:58

  awm111 написав:мне впервые,за 49 лет стыдно,что я Украинец. Выбрали пустое место ,вместо отличного Президента. 73% населения этой территории зебилы,тупые желудки подключенные к тв Аналам.Табуретка уехала в Турцию ,развлекаться,наплевав в глаза 73 % зебилов. Ещё не так вам нагадит,страну прокакали на этих выборах...

Большинство украинцев умные, поэтому не повелись за запугивания про тупина, на подкупы социалкой перед выборами, и ложь про тысячи заводов и реформ.

И красиво прокатили банду коллаборантов-мародёров семочек-свинарчуковичей-фуксов-рошенов.
А всякие кононенки-луценки-трухановы-грановские чего стоят!
И Ахметов, переписавший на себя почти всю энергетику, и насилующий Украину тарифами!

"П дал добро!"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 01 тра, 2019 13:05, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:03

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Востаннє редагувалось ruvex в Сер 01 тра, 2019 13:11, всього редагувалось 2 разів.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:04

  zРадио написав:
  Ukrainian написав:zРадио
Какие ассоциации у вас возникают при слове Россия?


Я не на приеме у психотерапевта, чтобы отвечать на подобные вопросы! Мое отношение к политике и истории РФ наиболее точно отражено на ветке о цене аннексии Крыма. Если действительно интересно, почитайте комментарии за последние полгода - по объему это столько же, сколько здесь за пару дней :D

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

На этой же ветке я предпочитаю не прятать за российской агрессией внутренние проблемы Украины, как это пытаются сделать симпатики уходящей власти, поэтому об РФ говорю по касательной и только, когда это действительно уместно

-
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:10

  Ethereum написав:Пирровая победа диванного президента))


Зато реальный ошеломляющий пролёт лузера.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:11

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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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