Купили в апреле 2013 пентхаус в Ялте за $163 893 - по $1263 за квадрат, что в разы ниже рынка (?)
сейчас выставили на продажу за $790 668 - по $5195 за кв.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 01 тра, 2019 12:02
Расследование Reuters об элитной недвижимости Зеленских в Крыму
Купили в апреле 2013 пентхаус в Ялте за $163 893 - по $1263 за квадрат, что в разы ниже рынка (?)
сейчас выставили на продажу за $790 668 - по $5195 за кв.
Додано: Сер 01 тра, 2019 12:33
Re: Політичні дискусії
Интересно, ведь этот вопрос поднимается уже не одно десятилетие!
- А как быть с теми, у кого два и более гражданств?
- Как быть у кого два и более офшорных карманов в ущерб национальным интересам?
.....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 01 тра, 2019 12:43
Re: Політичні дискусії
Пирровая победа диванного президента))
Додано: Сер 01 тра, 2019 12:53
Re: Політичні дискусії
мне впервые,за 49 лет стыдно,что я Украинец. Выбрали пустое место ,вместо отличного Президента. 73% населения этой территории зебилы,тупые желудки подключенные к тв Аналам.Табуретка уехала в Турцию ,развлекаться,наплевав в глаза 73 % зебилов. Ещё не так вам нагадит,страну прокакали на этих выборах...
Додано: Сер 01 тра, 2019 12:56
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Black Jack - White Business
Додано: Сер 01 тра, 2019 12:58
Большинство украинцев умные, поэтому не повелись за запугивания про тупина, на подкупы социалкой перед выборами, и ложь про тысячи заводов и реформ.
И красиво прокатили банду коллаборантов-мародёров семочек-свинарчуковичей-фуксов-рошенов.
А всякие кононенки-луценки-трухановы-грановские чего стоят!
И Ахметов, переписавший на себя почти всю энергетику, и насилующий Украину тарифами!
"П дал добро!"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 01 тра, 2019 13:05, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 01 тра, 2019 13:03
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 01 тра, 2019 13:11, всього редагувалось 2 разів.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 01 тра, 2019 13:04
-
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 01 тра, 2019 13:10
Додано: Сер 01 тра, 2019 13:11
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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