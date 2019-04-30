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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2779278027812782>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 112
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
27
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
36
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
34%
38
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:11

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:
  awm111 написав:мне впервые,за 49 лет стыдно,что я Украинец. Выбрали пустое место ,вместо отличного Президента. 73% населения этой территории зебилы,тупые желудки подключенные к тв Аналам.Табуретка уехала в Турцию ,развлекаться,наплевав в глаза 73 % зебилов. Ещё не так вам нагадит,страну прокакали на этих выборах...

Большинство украинцев умные, поэтому не повелись за запугивания про тупина, на подкупы социалкой перед выборами, и ложь про тысячи заводов и реформ.

И красиво прокатили банду коллаборантов-мародёров семочек-свинарчуковичей-фуксов-рошенов

+
Оставшиеся 24% настолько запуганы, что им страшно посмотреть в реальность, и приходится и дальше прятаться и цепляться за прогнившие с 2014 года лозунги.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:16

  ruvex написав:
  Вкладчик1234 написав:
  awm111 написав:мне впервые,за 49 лет стыдно,что я Украинец. Выбрали пустое место ,вместо отличного Президента. 73% населения этой территории зебилы,тупые желудки подключенные к тв Аналам.Табуретка уехала в Турцию ,развлекаться,наплевав в глаза 73 % зебилов. Ещё не так вам нагадит,страну прокакали на этих выборах...

Большинство украинцев умные, поэтому не повелись за запугивания про тупина, на подкупы социалкой перед выборами, и ложь про тысячи заводов и реформ.

И красиво прокатили банду коллаборантов-мародёров семочек-свинарчуковичей-фуксов-рошенов

+
Оставшиеся 24% настолько запуганы, что им страшно посмотреть в реальность, и приходится и дальше прятаться и цепляться за прогнившие с 2014 года лозунги.

-
Имеющиеся внутренние проблемы никуда не денутся в будущем, то кого вы будете в них обвинять ? снова свинарчуков ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:17

  freeze написав:
  Ethereum написав:Пирровая победа диванного президента))


Зато реальный ошеломляющий пролёт лузера.

- Это уровень доверия и поддержи от населения ныне здравствующего.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:25

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Отже вся трійця лед-зед-дет по будівельнику пройшлась
Кожен з них щось написав..
Один не погодився з твердженням що в 1960 в україні чисельність населення була такою ж як і в 2019 на підставі різниці в 0,5%
Він же заявив що все що було збудоване на території України - будував СРСР , але чомусь при цьому не вимагає від педераційників признати факт того що частина педерації також збудована силами частини СРСР тобто Україною...

Так що свята трійця й далі продовжує розганяти зраду кожен по своєму,але саме наявність цього розгону й класифікує цю трійцю як
корисні ідіоти або свідомі вороги.
Кожен з читачів сам може для себе зробити висновок до якої категорії цю трійцю відносити...
Для мене вони ближчі до проплачених кремлеботів ніж до корисних ідіотів.

После такого ответа, мне интересны только 2 вопроса.
1. Когда человеку задаёшь вежливый вопрос viewtopic.php?p=4657568#p4657568, получаешь пустопорожний ответ viewtopic.php?p=4657608#p4657608, опять же отвечаешь ему достаточно подробно и довольно вежливо viewtopic.php?p=4657654#p4657654, а в ответ получаешь такой пост, как можно назвать человека?
2. Почему если назвать человека чудаком с заменой первой буквы, это будет считаться оскорблением с удалением поста и вероятным баном, а обвинение типа "проплачених кремлеботів" да ещё с усилением в виде создания "организованной группы", напоминающем уже о 37 годе, проходит совершенно спокойно?

Как же надоели демагоги!


+
Подобные персонажи просто не знакомы с терминологией ГОСТа, так как они его не приемлют, как враждебное и пришедшее со времен СССР. А существовал превосходный знак маркировки - "не кантовать", который можно применить и в отношении поданной информации при ответе.
Но здесь работает обновленный термин современной пропаганды "Перегиб и перекручивание правды матки".
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:30

  pesikot написав:
  ruvex написав:+
Оставшиеся 24% настолько запуганы, что им страшно посмотреть в реальность, и приходится и дальше прятаться и цепляться за прогнившие с 2014 года лозунги.

-
Имеющиеся внутренние проблемы никуда не денутся в будущем, то кого вы будете в них обвинять ? снова свинарчуков ?

-

Я не удивлюсь, что Вас устраивали схемы в оборонке и проблемы связанные с ними в текущем состоянии, поэтому и не было никаких обвинений? Ведь они лично не коснулись, на диване тепло и сухо.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:31

:arrow:
  19yuriy91 написав:
  jabba написав:
  andrijk777 написав:........
В клятом СССР не було туалетного паперу. Чи це теж фантазії? Чи може в США туалетного паперу теж не було? Може туалетний папір це взагалі фантазія... :D

В СССР много чего не было, что является обязательным атрибутом "свободного мира". Не было бомжей (даже слова такого не было), не было безработных, не было беспризорных детей, не было нищих, не было наркоманов среди простого народа.


хачу в сэрэсэр! :mrgreen:

это вы троллите так?

в ссср было всё из перечисленного вами, ну может, за исключением беспризорных детей.
добавлю к этому списку проституцию, гомосексуализм.
а слово бомж - оно то оттуда.

просто всё это не так бросалось в глаза.
но если прийти на крупный ж/д вокзал в ночное время, много можно чего было посмотреть. :D

я не демонизирую совок 70-80 -х (то шо я застал), который уже был не людоедский, но что бы идеализировать(даже отдалённо) - причин нет, кроме молодости.

Идеализировать и не надо. В реальном мире идеала не существует, да, наверное, и не возможен.
Всё, конечно, было, но масштабы явно не сегодняшние.
Правда безработицы не было вообще.
Да и бомжи были так сказать "добровольные", "по зову души". :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 01 тра, 2019 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:32

Руфекса або зРадио на должность. Ото буде цирк)) :D

https://strana.ua/news/199007-zelenskij ... jtera.html


  ruvex написав:
  pesikot написав:
  ruvex написав:+
Оставшиеся 24% настолько запуганы, что им страшно посмотреть в реальность, и приходится и дальше прятаться и цепляться за прогнившие с 2014 года лозунги.

-
Имеющиеся внутренние проблемы никуда не денутся в будущем, то кого вы будете в них обвинять ? снова свинарчуков ?

-

Я не удивлюсь, что Вас устраивали схемы в оборонке и проблемы связанные с ними в текущем состоянии, поэтому и не было никаких обвинений? Ведь они лично не коснулись, на диване тепло и сухо.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:36

Kudrjavuy-Йди на свій севастопольский форум :D
Про рівень довіри таких як ти всім відомо. Диванна партія,вже в Польщі була :D

  Kudrjavuy написав:
  freeze написав:
  Ethereum написав:Пирровая победа диванного президента))


Зато реальный ошеломляющий пролёт лузера.

- Это уровень доверия и поддержи от населения ныне здравствующего.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:39

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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:41

  andrijk777 написав:
  zРадио написав:Достали уже фантазии в духе - в клятом СССР даже айфонов не было. Их при СССР и у американцев не было :mrgreen:

В клятом СССР не було туалетного паперу. Чи це теж фантазії? Чи може в США туалетного паперу теж не було? Може туалетний папір це взагалі фантазія... :D

а как же обуховский и многие другие заводы, выпускающую туалетную бумагу, и которые были построены при "клятом" СССР?... :mrgreen:
Cler
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