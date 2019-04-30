19yuriy91 написав:

jabba написав: andrijk777 написав: ........

В клятом СССР не було туалетного паперу. Чи це теж фантазії? Чи може в США туалетного паперу теж не було? Може туалетний папір це взагалі фантазія... ........В клятом СССР не було туалетного паперу. Чи це теж фантазії? Чи може в США туалетного паперу теж не було? Може туалетний папір це взагалі фантазія...

В СССР много чего не было, что является обязательным атрибутом "свободного мира". Не было бомжей (даже слова такого не было), не было безработных, не было беспризорных детей, не было нищих, не было наркоманов среди простого народа. В СССР много чего не было, что является обязательным атрибутом "свободного мира". Не было бомжей (даже слова такого не было), не было безработных, не было беспризорных детей, не было нищих, не было наркоманов среди простого народа.

хачу в сэрэсэр!это вы троллите так?в ссср было всё из перечисленного вами, ну может, за исключением беспризорных детей.добавлю к этому списку проституцию, гомосексуализм.а слово бомж - оно то оттуда.просто всё это не так бросалось в глаза.но если прийти на крупный ж/д вокзал в ночное время, много можно чего было посмотреть.я не демонизирую совок 70-80 -х (то шо я застал), который уже был не людоедский, но что бы идеализировать(даже отдалённо) - причин нет, кроме молодости.