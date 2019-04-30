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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2779278027812782

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 112
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
27
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
36
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
34%
38
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:44

  Cler написав:
  andrijk777 написав:
  zРадио написав:Достали уже фантазии в духе - в клятом СССР даже айфонов не было. Их при СССР и у американцев не было :mrgreen:

В клятом СССР не було туалетного паперу. Чи це теж фантазії? Чи може в США туалетного паперу теж не було? Може туалетний папір це взагалі фантазія... :D

а как же обуховский и многие другие заводы, выпускающую туалетную бумагу, и которые были построены при "клятом" СССР?... :mrgreen:

Они настолько предсказуемы, что уже становится запредельно скучно.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:52

Re: Політичні дискусії

... щось, останнім часом стала жостка модерація!
- в чім справа?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:52

  avax написав:Расследование Reuters об элитной недвижимости Зеленских в Крыму

Купили в апреле 2013 пентхаус в Ялте за $163 893 - по $1263 за квадрат, что в разы ниже рынка (?)
сейчас выставили на продажу за $790 668 - по $5195 за кв.

https://www.reuters.com/article/us-ukraine-election-zelenskiy-property-e/exclusive-wife-of-ukraine-president-elect-got-penthouse-bargain-from-tycoon-idUSKCN1S7373?il=0

Очень сомнительная цена для сегодняшней Ялты.
Так же, как вполне нормальная цена для 2013.
Почти наверняка фейк.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:55

  Долярчик написав:... щось, останнім часом стала жостка модерація!
- в чім справа?

Потому что правду никто не любит а возразить (под видом простого пользователя) нечего.
jabba
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:56

  Frant написав:Ще нюанс: якість радянської техніки і більшості промислової продукції - нижче плінтуса, абсолютно неконкурентноздатна на світових ринках

кстати "некачественные" ракеты произведённые Южмашем независимая Украина использует уже 28 лет например для международного проекта "Морской старт" и не жалуется, а "некачественная" продукция николаевского завода Зоря поставлялась более чем в 50 стран мира (экспорт на сегодня более 90% от производства)...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:58

  Долярчик написав:... щось, останнім часом стала жостка модерація!
- в чім справа?

Избирательная кампания Петра Порошенко велась с позиции он "очень много сделал для страны", а основанием для доверия должна была стать деятельность президента на его посту и именно тут был допущен просчет, который сделал нереализуемой всю стратегию.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:59

  jabba написав:
  Долярчик написав:... щось, останнім часом стала жостка модерація!
- в чім справа?

Потому что правду никто не любит а возразить (под видом простого пользователя) нечего.


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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 14:05

  awm111 написав:мне впервые,за 49 лет стыдно,что я Украинец. Выбрали пустое место ,вместо отличного Президента. 73% населения этой территории зебилы,тупые желудки подключенные к тв Аналам.Табуретка уехала в Турцию ,развлекаться,наплевав в глаза 73 % зебилов. Ещё не так вам нагадит,страну прокакали на этих выборах...

И это пишет "патриот"?!
Т.е. оскорблять 73% украинского народа для "патриота" нормально?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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  #<1 ... 2779278027812782
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