Cler написав:
а как же обуховский и многие другие заводы, выпускающую туалетную бумагу, и которые были построены при "клятом" СССР?...
Они настолько предсказуемы, что уже становится запредельно скучно.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 01 тра, 2019 13:44
Они настолько предсказуемы, что уже становится запредельно скучно.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 01 тра, 2019 13:52
Re: Політичні дискусії
... щось, останнім часом стала жостка модерація!
- в чім справа?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 01 тра, 2019 13:52
Очень сомнительная цена для сегодняшней Ялты.
Так же, как вполне нормальная цена для 2013.
Почти наверняка фейк.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Сер 01 тра, 2019 13:55
Додано: Сер 01 тра, 2019 13:56
кстати "некачественные" ракеты произведённые Южмашем независимая Украина использует уже 28 лет например для международного проекта "Морской старт" и не жалуется, а "некачественная" продукция николаевского завода Зоря поставлялась более чем в 50 стран мира (экспорт на сегодня более 90% от производства)...
Додано: Сер 01 тра, 2019 13:58
Избирательная кампания Петра Порошенко велась с позиции он "очень много сделал для страны", а основанием для доверия должна была стать деятельность президента на его посту и именно тут был допущен просчет, который сделал нереализуемой всю стратегию.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 01 тра, 2019 13:59
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Black Jack - White Business
Додано: Сер 01 тра, 2019 14:05
И это пишет "патриот"?!
Т.е. оскорблять 73% украинского народа для "патриота" нормально?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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