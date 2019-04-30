Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Frant написав:Ще нюанс: якість радянської техніки і більшості промислової продукції - нижче плінтуса, абсолютно неконкурентноздатна на світових ринках
кстати "некачественные" ракеты произведённые Южмашем независимая Украина использует уже 28 лет например для международного проекта "Морской старт" и не жалуется, а "некачественная" продукция николаевского завода Зоря поставлялась более чем в 50 стран мира (экспорт на сегодня более 90% от производства)...
в ссср было всё из перечисленного вами, ну может, за исключением беспризорных детей. добавлю к этому списку проституцию, гомосексуализм. а слово бомж - оно то оттуда.
просто всё это не так бросалось в глаза. но если прийти на крупный ж/д вокзал в ночное время, много можно чего было посмотреть.
я не демонизирую совок 70-80 -х (то шо я застал), который уже был не людоедский, но что бы идеализировать(даже отдалённо) - причин нет, кроме молодости.
Идеализировать и не надо. В реальном мире идеала не существует, да, наверное, и не возможен. Всё, конечно, было, но масштабы явно не сегодняшние. Правда безработицы не было вообще. Да и бомжи были так сказать "добровольные", "по зову души".
БОМЖ - без определенного места жительства - само слово появилось уже в 90-е. При СССР не могло физически быть людей без определенного места жительства. Не для того в стране победившего пролетариата существовал институт прописки чтоб могли существовать люди без места жительства- это вам не свободный дикий Запад. Были бичи (бывший интеллигентный человек) или "пятая бригада" - опустившиеся люди страдающие алкоголизмом, но они имели и жилье и пенсию, а если не хотели работать находясь в трудоспособном возрасте то им государство очень быстро находило и работу и крышу над головой, частенько конечно и принудительно.
Понятие вошло в русский языковой оборот в 1970-е годы[3], когда в милицейских протоколах задержания в отношении лиц без определённого места жительства стала появляться аббревиатура БОМЖ[4]. «Неопределённым» место жительства считалось в случае, если данное лицо не было прописано по месту своего жительства, а также, в некоторых случаях, когда человек жил по случайным адресам. В СССР предусматривалась уголовная ответственность за бродяжничество и за вовлечение в бродяжничество несовершеннолетних[5]. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B6
Возвращаясь к вопросу о языке и демагогии. Вчера случайно наткнулся по ТВ на "Политклуб с Портниковым". Обсуждался мовний закон. Все приглашённые "эксперты" были только за закон. В начале передачи вступительное слово Портникова. Он очень "убедительно" рассказывал о роли родного языка и о том, что человек не может хорошо мыслить на чужом, не национальном языке. Особенно интересно его рассуждения звучат с учётом того, что для него родной язык вроде как еврейский (вот только не знаю, какой правильно считать родным - идиш или иврит).
Этот пример заодно показывает, как вредно продаваться. Раньше Портников таких глупостей не говорил.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 01 тра, 2019 14:33, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ruvex написав: И спасибо zРадио, за поддержание, расширение и развитие поднятой вчера мной темы об контролируемом упадке в ВУЗах.
И даже упадок в ВУЗах - и тот контролируемый. Небось контролируется лично Порошенко, на крайний случай Гройсманом?
Все набагато простіше Створюється три ніки лед-зед-дет , кожен з яких випячує всього одну проблему Один - кількість шкіл-вузів - і на підставі зменшення кількості лементує про упадок Другий якість викладання в школах-вузах - але чим більша кількість тим гірша якість - все одно лемент про погіршення третій суму витрат - тут також , якщо зменшується кількість на 20% , а сума на 10% то це дорівнює покращенню на 10%....
От і виходить , нас ганяють по кругу і на кожному витку -зрада-зрада-зрада.... Так створюється тотальна недовіра до влади з допомогою дрібних вливань... а тка як в агресора суми не дрібні і подекуди становлять сотні мільйонів доларів - то й не дивно , що Україна в якій цим сотням мільйонів протистоять просто патріоти без зарплати - програє.
ще раз про освіту Якщо кількість шкіл зменшили на 1150 , а кількість учнів в цих школах становило 15000 , то заміна утримання 1150 шкіл на 400-500 автобусиків Школярик (навіть якщо вони випущені на підприємстві яке колись було у власності Президента) - це досягнення бо а - зменшило витрати бюджету ( утримання одного Школярика з пробігом в 20 000 км в рік - в рази дешевше ніж утримання двох шкіл з персоналом в 10(мінімум)осіб +прибирання-опалення-каналізація-вода) б - покращило знання тих 15000 школярів , яких 400 Школяриків кожного дня підвозять до нормальної школи з повним штатом викладачів і класами мінімум в 20 осіб
Але нашим ледам-зедам-детам це не цікаво , тут зраду не порозганяєш....
ПС Звернули увагу , як ця трійця підтакуючи один одному погнала на мене бочку? витягуючи мої повідомлення річної давності... Цікаво- хто з простих користувачів не на зарплаті - хоч раз шукав повідомлення опонента які знаходились в активній гілці на відстані в 1000 сторінок ? А трійця шукає і навіть використовує.. От вам і маркери які не можуть на 100% стверджувати , але при цьому до певних роздумів підштовхують.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
ruvex написав: И спасибо zРадио, за поддержание, расширение и развитие поднятой вчера мной темы об контролируемом упадке в ВУЗах.
И даже упадок в ВУЗах - и тот контролируемый. Небось контролируется лично Порошенко, на крайний случай Гройсманом?
Все набагато простіше Створюється три ніки лед-зед-дет , кожен з яких випячує всього одну проблему Один - кількість шкіл-вузів - і на підставі зменшення кількості лементує про упадок Другий якість викладання в школах-вузах - але чим більша кількість тим гірша якість - все одно лемент про погіршення третій суму витрат - тут також , якщо зменшується кількість на 20% , а сума на 10% то це дорівнює покращенню на 10%....
От і виходить , нас ганяють по кругу і на кожному витку -зрада-зрада-зрада.... Так створюється тотальна недовіра до влади з допомогою дрібних вливань... а тка як в агресора суми не дрібні і подекуди становлять сотні мільйонів доларів - то й не дивно , що Україна в якій цим сотням мільйонів протистоять просто патріоти без зарплати - програє.
ще раз про освіту Якщо кількість шкіл зменшили на 1150 , а кількість учнів в цих школах становило 15000 , то заміна утримання 1150 шкіл на 400-500 автобусиків Школярик (навіть якщо вони випущені на підприємстві яке колись було у власності Президента) - це досягнення бо а - зменшило витрати бюджету ( утримання одного Школярика з пробігом в 20 000 км в рік - в рази дешевше ніж утримання двох шкіл з персоналом в 10(мінімум)осіб +прибирання-опалення-каналізація-вода) б - покращило знання тих 15000 школярів , яких 400 Школяриків кожного дня підвозять до нормальної школи з повним штатом викладачів і класами мінімум в 20 осіб
Але нашим ледам-зедам-детам це не цікаво , тут зраду не порозганяєш....
ПС Звернули увагу , як ця трійця підтакуючи один одному погнала на мене бочку? витягуючи мої повідомлення річної давності... Цікаво- хто з простих користувачів не на зарплаті - хоч раз шукав повідомлення опонента які знаходились в активній гілці на відстані в 1000 сторінок ? А трійця шукає і навіть використовує.. От вам і маркери які не можуть на 100% стверджувати , але при цьому до певних роздумів підштовхують.
У Вас действительно больное воображение. К тому же не читаете или не понимаете смысл прочитанного. Ранее я задавал вопрос по сути следующего -"Если Вы сможете объяснить почему все (литература) списывается в утиль и ВУЗам, которым стало известно о данном факте в двух городах не передали все, хотя подобные запросы поступали?". Почему ничего подобного не происходило ранее, за прошедшие 20 с гаком лет, а скорее наоборот, была отвественность даже за минимальную порчу? В третьих, как я уже говорил, можно увидеть все своими глазами, организую встречу, Вы организовываете СМИ и освещаем этот вопрос.
Лад диванний фанат Гомосоветікус Типовий трутень радянського періоду. ЛАД написав: "лишения народа и репрессии были ради построения великой страны".Второй момент - Вы забываете, что Союз существовал 70 с лишком лет в достаточно бурный период истории. Соответственно, и его история не однозначна. Союз 30-х, 50-х и 60-70-х довольно разные государства. Практически все ныне живущие помнят Союз 60-х и позже. Об этом периоде уже явно не приходится говорить, как о кровавом, а жить было в общем неплохо и становилось лучше. Поэтому большинство и вспоминает Союз неплохо.
Руфекс і ЗРадіо преставники диванної партії. Їм платять за те щоб обсирати свій країн,свою країну і насаджувати все проросійське.
ruvex написав:
budivelnik написав:
Sommer написав: И спасибо zРадио, за поддержание, расширение и развитие поднятой вчера мной темы об контролируемом упадке в ВУЗах.
И даже упадок в ВУЗах - и тот контролируемый. Небось контролируется лично Порошенко, на крайний случай Гройсманом?
Все набагато простіше Створюється три ніки лед-зед-дет , кожен з яких випячує всього одну проблему Один - кількість шкіл-вузів - і на підставі зменшення кількості лементує про упадок Другий якість викладання в школах-вузах - але чим більша кількість тим гірша якість - все одно лемент про погіршення третій суму витрат - тут також , якщо зменшується кількість на 20% , а сума на 10% то це дорівнює покращенню на 10%....
От і виходить , нас ганяють по кругу і на кожному витку -зрада-зрада-зрада.... Так створюється тотальна недовіра до влади з допомогою дрібних вливань... а тка як в агресора суми не дрібні і подекуди становлять сотні мільйонів доларів - то й не дивно , що Україна в якій цим сотням мільйонів протистоять просто патріоти без зарплати - програє.
ще раз про освіту Якщо кількість шкіл зменшили на 1150 , а кількість учнів в цих школах становило 15000 , то заміна утримання 1150 шкіл на 400-500 автобусиків Школярик (навіть якщо вони випущені на підприємстві яке колись було у власності Президента) - це досягнення бо а - зменшило витрати бюджету ( утримання одного Школярика з пробігом в 20 000 км в рік - в рази дешевше ніж утримання двох шкіл з персоналом в 10(мінімум)осіб +прибирання-опалення-каналізація-вода) б - покращило знання тих 15000 школярів , яких 400 Школяриків кожного дня підвозять до нормальної школи з повним штатом викладачів і класами мінімум в 20 осіб
Але нашим ледам-зедам-детам це не цікаво , тут зраду не порозганяєш....
ПС Звернули увагу , як ця трійця підтакуючи один одному погнала на мене бочку? витягуючи мої повідомлення річної давності... Цікаво- хто з простих користувачів не на зарплаті - хоч раз шукав повідомлення опонента які знаходились в активній гілці на відстані в 1000 сторінок ? А трійця шукає і навіть використовує.. От вам і маркери які не можуть на 100% стверджувати , але при цьому до певних роздумів підштовхують.
У Вас действительно больное воображение. К тому же не читаете или не понимаете смысл прочитанного. Ранее я задавал вопрос по сути следующего -"Если Вы сможете объяснить почему все (литература) списывается в утиль и ВУЗам, которым стало известно о данном факте в двух городах не передали все, хотя подобные запросы поступали?". Почему ничего подобного не происходило ранее, за прошедшие 20 с гаком лет, а скорее наоборот, была отвественность даже за минимальную порчу? В третьих, как я уже говорил, можно увидеть все своими глазами, организую встречу, Вы организовываете СМИ и освещаем этот вопрос.[/quote]
zРадио написав:Я уже устал ему объяснять бессмысленность и манипулятивность сравнения тогда и сейчас в пределах одной страны. Можно сравнивать отдельно тогда нас с кем-нибудь другим тогда, и отдельно сейчас нас с кем-нибудь другим сейчас.
Отже Коли я запропонував порівняти кількість не знавших ЗНО по українській в Україні з такою ж кількість в США-Європі-Росії Ви ввімкнули дурня і заявили що українську в США-Росії_Європі не здають А не вмикати дурня і не прикидуватись простачком і порівняти кількість не здавших ЗНО по Державній мові в Україні з кількість не здавших аналоги ЗНО по Державним мовам в США-Росії_Європі - ви й не погодились.. Чи не тому що те що ви випячуєте як зрада - виявиться досягненням і кількість не здавших екзамени по державній мові в педерації чи в країнах НАТО - гірші від Українських реалій.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69