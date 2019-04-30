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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2780278127822783>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 112
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
27
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
36
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
34%
38
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:56

  Frant написав:Ще нюанс: якість радянської техніки і більшості промислової продукції - нижче плінтуса, абсолютно неконкурентноздатна на світових ринках

кстати "некачественные" ракеты произведённые Южмашем независимая Украина использует уже 28 лет например для международного проекта "Морской старт" и не жалуется, а "некачественная" продукция николаевского завода Зоря поставлялась более чем в 50 стран мира (экспорт на сегодня более 90% от производства)...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 14:22

  jabba написав:
  ЛАД написав::arrow:
  19yuriy91 написав:
хачу в сэрэсэр! :mrgreen:

это вы троллите так?

в ссср было всё из перечисленного вами, ну может, за исключением беспризорных детей.
добавлю к этому списку проституцию, гомосексуализм.
а слово бомж - оно то оттуда.

просто всё это не так бросалось в глаза.
но если прийти на крупный ж/д вокзал в ночное время, много можно чего было посмотреть. :D

я не демонизирую совок 70-80 -х (то шо я застал), который уже был не людоедский, но что бы идеализировать(даже отдалённо) - причин нет, кроме молодости.

Идеализировать и не надо. В реальном мире идеала не существует, да, наверное, и не возможен.
Всё, конечно, было, но масштабы явно не сегодняшние.
Правда безработицы не было вообще.
Да и бомжи были так сказать "добровольные", "по зову души". :)


БОМЖ - без определенного места жительства - само слово появилось уже в 90-е. При СССР не могло физически быть людей без определенного места жительства. Не для того в стране победившего пролетариата существовал институт прописки чтоб могли существовать люди без места жительства- это вам не свободный дикий Запад. Были бичи (бывший интеллигентный человек) или "пятая бригада" - опустившиеся люди страдающие алкоголизмом, но они имели и жилье и пенсию, а если не хотели работать находясь в трудоспособном возрасте то им государство очень быстро находило и работу и крышу над головой, частенько конечно и принудительно.


Понятие вошло в русский языковой оборот в 1970-е годы[3], когда в милицейских протоколах задержания в отношении лиц без определённого места жительства стала появляться аббревиатура БОМЖ[4]. «Неопределённым» место жительства считалось в случае, если данное лицо не было прописано по месту своего жительства, а также, в некоторых случаях, когда человек жил по случайным адресам. В СССР предусматривалась уголовная ответственность за бродяжничество и за вовлечение в бродяжничество несовершеннолетних[5].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B6
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 14:26

Возвращаясь к вопросу о языке и демагогии.
Вчера случайно наткнулся по ТВ на "Политклуб с Портниковым". Обсуждался мовний закон. Все приглашённые "эксперты" были только за закон.
В начале передачи вступительное слово Портникова. Он очень "убедительно" рассказывал о роли родного языка и о том, что человек не может хорошо мыслить на чужом, не национальном языке. Особенно интересно его рассуждения звучат с учётом того, что для него родной язык вроде как еврейский (вот только не знаю, какой правильно считать родным - идиш или иврит). :)

Этот пример заодно показывает, как вредно продаваться. Раньше Портников таких глупостей не говорил.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 01 тра, 2019 14:33, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 14:31

  Sommer написав:
  ruvex написав: И спасибо zРадио, за поддержание, расширение и развитие поднятой вчера мной темы об контролируемом упадке в ВУЗах.
И даже упадок в ВУЗах - и тот контролируемый. Небось контролируется лично Порошенко, на крайний случай Гройсманом?
Все набагато простіше
Створюється три ніки лед-зед-дет , кожен з яких випячує всього одну проблему
Один - кількість шкіл-вузів - і на підставі зменшення кількості лементує про упадок
Другий якість викладання в школах-вузах - але чим більша кількість тим гірша якість - все одно лемент про погіршення
третій суму витрат - тут також , якщо зменшується кількість на 20% , а сума на 10% то це дорівнює покращенню на 10%....

От і виходить , нас ганяють по кругу і на кожному витку -зрада-зрада-зрада....
Так створюється тотальна недовіра до влади з допомогою дрібних вливань... а тка як в агресора суми не дрібні і подекуди становлять сотні мільйонів доларів - то й не дивно , що Україна в якій цим сотням мільйонів протистоять просто патріоти без зарплати - програє.

ще раз про освіту
Якщо кількість шкіл зменшили на 1150 , а кількість учнів в цих школах становило 15000 , то заміна утримання 1150 шкіл на 400-500 автобусиків Школярик (навіть якщо вони випущені на підприємстві яке колись було у власності Президента) - це досягнення бо
а - зменшило витрати бюджету ( утримання одного Школярика з пробігом в 20 000 км в рік - в рази дешевше ніж утримання двох шкіл з персоналом в 10(мінімум)осіб +прибирання-опалення-каналізація-вода)
б - покращило знання тих 15000 школярів , яких 400 Школяриків кожного дня підвозять до нормальної школи з повним штатом викладачів і класами мінімум в 20 осіб

Але нашим ледам-зедам-детам це не цікаво , тут зраду не порозганяєш....

ПС
Звернули увагу , як ця трійця підтакуючи один одному погнала на мене бочку? витягуючи мої повідомлення річної давності...
Цікаво- хто з простих користувачів не на зарплаті - хоч раз шукав повідомлення опонента які знаходились в активній гілці на відстані в 1000 сторінок ?
А трійця шукає і навіть використовує..
От вам і маркери які не можуть на 100% стверджувати , але при цьому до певних роздумів підштовхують.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 14:38

budivelnik
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Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 14:41

  budivelnik написав:
  Sommer написав:
  ruvex написав: И спасибо zРадио, за поддержание, расширение и развитие поднятой вчера мной темы об контролируемом упадке в ВУЗах.
И даже упадок в ВУЗах - и тот контролируемый. Небось контролируется лично Порошенко, на крайний случай Гройсманом?
Все набагато простіше
Створюється три ніки лед-зед-дет , кожен з яких випячує всього одну проблему
Один - кількість шкіл-вузів - і на підставі зменшення кількості лементує про упадок
Другий якість викладання в школах-вузах - але чим більша кількість тим гірша якість - все одно лемент про погіршення
третій суму витрат - тут також , якщо зменшується кількість на 20% , а сума на 10% то це дорівнює покращенню на 10%....

От і виходить , нас ганяють по кругу і на кожному витку -зрада-зрада-зрада....
Так створюється тотальна недовіра до влади з допомогою дрібних вливань... а тка як в агресора суми не дрібні і подекуди становлять сотні мільйонів доларів - то й не дивно , що Україна в якій цим сотням мільйонів протистоять просто патріоти без зарплати - програє.

ще раз про освіту
Якщо кількість шкіл зменшили на 1150 , а кількість учнів в цих школах становило 15000 , то заміна утримання 1150 шкіл на 400-500 автобусиків Школярик (навіть якщо вони випущені на підприємстві яке колись було у власності Президента) - це досягнення бо
а - зменшило витрати бюджету ( утримання одного Школярика з пробігом в 20 000 км в рік - в рази дешевше ніж утримання двох шкіл з персоналом в 10(мінімум)осіб +прибирання-опалення-каналізація-вода)
б - покращило знання тих 15000 школярів , яких 400 Школяриків кожного дня підвозять до нормальної школи з повним штатом викладачів і класами мінімум в 20 осіб

Але нашим ледам-зедам-детам це не цікаво , тут зраду не порозганяєш....

ПС
Звернули увагу , як ця трійця підтакуючи один одному погнала на мене бочку? витягуючи мої повідомлення річної давності...
Цікаво- хто з простих користувачів не на зарплаті - хоч раз шукав повідомлення опонента які знаходились в активній гілці на відстані в 1000 сторінок ?
А трійця шукає і навіть використовує..
От вам і маркери які не можуть на 100% стверджувати , але при цьому до певних роздумів підштовхують.

У Вас действительно больное воображение. К тому же не читаете или не понимаете смысл прочитанного. Ранее я задавал вопрос по сути следующего -"Если Вы сможете объяснить почему все (литература) списывается в утиль и ВУЗам, которым стало известно о данном факте в двух городах не передали все, хотя подобные запросы поступали?". Почему ничего подобного не происходило ранее, за прошедшие 20 с гаком лет, а скорее наоборот, была отвественность даже за минимальную порчу?
В третьих, как я уже говорил, можно увидеть все своими глазами, организую встречу, Вы организовываете СМИ и освещаем этот вопрос.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 14:47

Лад диванний фанат :D Гомосоветікус :D
Типовий трутень радянського періоду.
ЛАД написав:
"лишения народа и репрессии были ради построения великой страны".Второй момент - Вы забываете, что Союз существовал 70 с лишком лет в достаточно бурный период истории. Соответственно, и его история не однозначна. Союз 30-х, 50-х и 60-70-х довольно разные государства. Практически все ныне живущие помнят Союз 60-х и позже. Об этом периоде уже явно не приходится говорить, как о кровавом, а жить было в общем неплохо и становилось лучше. Поэтому большинство и вспоминает Союз неплохо.



  ЛАД написав:budivelnik
.....(бала)бол.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 14:50

Руфекс і ЗРадіо преставники диванної партії. :D
Їм платять за те щоб обсирати свій країн,свою країну і насаджувати все проросійське.


  ruvex написав:
  budivelnik написав:
  Sommer написав: И спасибо zРадио, за поддержание, расширение и развитие поднятой вчера мной темы об контролируемом упадке в ВУЗах.
И даже упадок в ВУЗах - и тот контролируемый. Небось контролируется лично Порошенко, на крайний случай Гройсманом?
Все набагато простіше
Створюється три ніки лед-зед-дет , кожен з яких випячує всього одну проблему
Один - кількість шкіл-вузів - і на підставі зменшення кількості лементує про упадок
Другий якість викладання в школах-вузах - але чим більша кількість тим гірша якість - все одно лемент про погіршення
третій суму витрат - тут також , якщо зменшується кількість на 20% , а сума на 10% то це дорівнює покращенню на 10%....

От і виходить , нас ганяють по кругу і на кожному витку -зрада-зрада-зрада....
Так створюється тотальна недовіра до влади з допомогою дрібних вливань... а тка як в агресора суми не дрібні і подекуди становлять сотні мільйонів доларів - то й не дивно , що Україна в якій цим сотням мільйонів протистоять просто патріоти без зарплати - програє.

ще раз про освіту
Якщо кількість шкіл зменшили на 1150 , а кількість учнів в цих школах становило 15000 , то заміна утримання 1150 шкіл на 400-500 автобусиків Школярик (навіть якщо вони випущені на підприємстві яке колись було у власності Президента) - це досягнення бо
а - зменшило витрати бюджету ( утримання одного Школярика з пробігом в 20 000 км в рік - в рази дешевше ніж утримання двох шкіл з персоналом в 10(мінімум)осіб +прибирання-опалення-каналізація-вода)
б - покращило знання тих 15000 школярів , яких 400 Школяриків кожного дня підвозять до нормальної школи з повним штатом викладачів і класами мінімум в 20 осіб

Але нашим ледам-зедам-детам це не цікаво , тут зраду не порозганяєш....

ПС
Звернули увагу , як ця трійця підтакуючи один одному погнала на мене бочку? витягуючи мої повідомлення річної давності...
Цікаво- хто з простих користувачів не на зарплаті - хоч раз шукав повідомлення опонента які знаходились в активній гілці на відстані в 1000 сторінок ?
А трійця шукає і навіть використовує..
От вам і маркери які не можуть на 100% стверджувати , але при цьому до певних роздумів підштовхують.

У Вас действительно больное воображение. К тому же не читаете или не понимаете смысл прочитанного. Ранее я задавал вопрос по сути следующего -"Если Вы сможете объяснить почему все (литература) списывается в утиль и ВУЗам, которым стало известно о данном факте в двух городах не передали все, хотя подобные запросы поступали?". Почему ничего подобного не происходило ранее, за прошедшие 20 с гаком лет, а скорее наоборот, была отвественность даже за минимальную порчу?
В третьих, как я уже говорил, можно увидеть все своими глазами, организую встречу, Вы организовываете СМИ и освещаем этот вопрос.[/quote]
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 14:55

  zРадио написав:Я уже устал ему объяснять бессмысленность и манипулятивность сравнения тогда и сейчас в пределах одной страны. Можно сравнивать отдельно тогда нас с кем-нибудь другим тогда, и отдельно сейчас нас с кем-нибудь другим сейчас.
Отже
Коли я запропонував порівняти кількість не знавших ЗНО по українській в Україні з такою ж кількість в США-Європі-Росії
Ви ввімкнули дурня і заявили що українську в США-Росії_Європі не здають
А не вмикати дурня і не прикидуватись простачком і порівняти кількість не здавших ЗНО по Державній мові в Україні з кількість не здавших аналоги ЗНО по Державним мовам в США-Росії_Європі - ви й не погодились..
Чи не тому що те що ви випячуєте як зрада - виявиться досягненням і кількість не здавших екзамени по державній мові в педерації чи в країнах НАТО - гірші від Українських реалій.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 15:12

  Ethereum написав:Їм платять за те щоб обсирати свій країн,свою країну і насаджувати все проросійське.

Настолько предсказуемо, что уже становится запредельно скучно.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 01 тра, 2019 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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