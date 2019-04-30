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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 01 тра, 2019 15:15
Петр Порошенко потратил на избирательную кампанию 585 млн гривен. По результатам анализа окончательного финансового отчета Порошенко за расходы в первом туре выборов оказалось, что избирательный фонд Порошенко был в 4 раза больше, чем у победившего на выборах Владимира Зеленского.
Додано: Сер 01 тра, 2019 15:24
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Сер 01 тра, 2019 15:26
а в 2014 или 2004 вам не было стыдно за то что в вашей стране "вытирают ноги" об Конституцию?...
Додано: Сер 01 тра, 2019 15:30
Не маєш фактів про себе. А от про обсирання своєї землі та мови достатньо ,якщо почитати.
Раніше на штаб працював,тепер на росію?
За кожен допис платять блогер диванної партії. Чомусь ти на російських сайтах нічого не пишеш. Дай вгадаю,там садять за таке))
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