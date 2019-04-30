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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2780278127822783

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 112
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
27
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
36
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
34%
38
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 112
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 15:15

Петр Порошенко потратил на избирательную кампанию 585 млн гривен. По результатам анализа окончательного финансового отчета Порошенко за расходы в первом туре выборов оказалось, что избирательный фонд Порошенко был в 4 раза больше, чем у победившего на выборах Владимира Зеленского.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 15:24

  Cler написав:
  andrijk777 написав:
  zРадио написав:Достали уже фантазии в духе - в клятом СССР даже айфонов не было. Их при СССР и у американцев не было :mrgreen:

В клятом СССР не було туалетного паперу. Чи це теж фантазії? Чи може в США туалетного паперу теж не було? Може туалетний папір це взагалі фантазія... :D

а как же обуховский и многие другие заводы, выпускающую туалетную бумагу, и которые были построены при "клятом" СССР?... :mrgreen:

https://maxim-nm.livejournal.com/371041.html
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 15:26

  awm111 написав:мне впервые,за 49 лет стыдно,что я Украинец. Выбрали пустое место ,вместо отличного Президента. 73% населения этой территории зебилы,тупые желудки подключенные к тв Аналам.Табуретка уехала в Турцию ,развлекаться,наплевав в глаза 73 % зебилов. Ещё не так вам нагадит,страну прокакали на этих выборах...

а в 2014 или 2004 вам не было стыдно за то что в вашей стране "вытирают ноги" об Конституцию?...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 15:30

Не маєш фактів про себе. А от про обсирання своєї землі та мови достатньо ,якщо почитати.
Раніше на штаб працював,тепер на росію?
За кожен допис платять блогер диванної партії. Чомусь ти на російських сайтах нічого не пишеш. Дай вгадаю,там садять за таке))

  ruvex написав:
  Ethereum написав:Їм платять за те щоб обсирати свій країн,свою країну і насаджувати все проросійське.

Настолько предсказуемо, что уже становится запредельно скучно.
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