Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2780278127822783 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 112 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 27 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 36 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 8 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 34% 38 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 112 Додано: Сер 01 тра, 2019 15:15 Петр Порошенко потратил на избирательную кампанию 585 млн гривен. По результатам анализа окончательного финансового отчета Порошенко за расходы в первом туре выборов оказалось, что избирательный фонд Порошенко был в 4 раза больше, чем у победившего на выборах Владимира Зеленского. freeze 4 Повідомлень: 11346 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3542 раз. Подякували: 5165 раз. Профіль 18 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 15:24 Cler написав: andrijk777 написав: zРадио написав: Достали уже фантазии в духе - в клятом СССР даже айфонов не было. Их при СССР и у американцев не было Достали уже фантазии в духе - в клятом СССР даже айфонов не было. Их при СССР и у американцев не было

В клятом СССР не було туалетного паперу. Чи це теж фантазії? Чи може в США туалетного паперу теж не було? Може туалетний папір це взагалі фантазія... Чи може в США туалетного паперу теж не було? Може туалетний папір це взагалі фантазія...

а как же обуховский и многие другие заводы, выпускающую туалетную бумагу, и которые были построены при "клятом" СССР?... а как же обуховский и многие другие заводы, выпускающую туалетную бумагу, и которые были построены при "клятом" СССР?...

https://maxim-nm.livejournal.com/371041.html

"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко baran

Повідомлень: 5058 З нами з: 12.08.11 Подякував: 92 раз. Подякували: 864 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 15:26 awm111 написав: мне впервые,за 49 лет стыдно,что я Украинец. Выбрали пустое место ,вместо отличного Президента. 73% населения этой территории зебилы,тупые желудки подключенные к тв Аналам.Табуретка уехала в Турцию ,развлекаться,наплевав в глаза 73 % зебилов. Ещё не так вам нагадит,страну прокакали на этих выборах... мне впервые,за 49 лет стыдно,что я Украинец. Выбрали пустое место ,вместо отличного Президента. 73% населения этой территории зебилы,тупые желудки подключенные к тв Аналам.Табуретка уехала в Турцию ,развлекаться,наплевав в глаза 73 % зебилов. Ещё не так вам нагадит,страну прокакали на этих выборах...

а в 2014 или 2004 вам не было стыдно за то что в вашей стране "вытирают ноги" об Конституцию?... а в 2014 или 2004 вам не было стыдно за то что в вашей стране "вытирают ноги" об Конституцию?... Cler

Повідомлень: 2755 З нами з: 15.07.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 15:30

Раніше на штаб працював,тепер на росію?

За кожен допис платять блогер диванної партії. Чомусь ти на російських сайтах нічого не пишеш. Дай вгадаю,там садять за таке))



ruvex написав: Ethereum написав: Їм платять за те щоб обсирати свій країн,свою країну і насаджувати все проросійське.

Настолько предсказуемо, что уже становится запредельно скучно. Настолько предсказуемо, что уже становится запредельно скучно. Не маєш фактів про себе. А от про обсирання своєї землі та мови достатньо ,якщо почитати.Раніше на штаб працював,тепер на росію?За кожен допис платять блогер диванної партії. Чомусь ти на російських сайтах нічого не пишеш. Дай вгадаю,там садять за таке)) Ethereum Повідомлень: 436 З нами з: 11.02.18 Подякував: 3 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2780278127822783 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: ТупУм