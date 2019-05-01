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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2780278127822783> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 113 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 24% 27 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 36 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 8 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 35% 39 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 113 Додано: Сер 01 тра, 2019 13:56 Frant написав: Ще нюанс: якість радянської техніки і більшості промислової продукції - нижче плінтуса, абсолютно неконкурентноздатна на світових ринках Ще нюанс: якість радянської техніки і більшості промислової продукції - нижче плінтуса, абсолютно неконкурентноздатна на світових ринках

кстати "некачественные" ракеты произведённые Южмашем независимая Украина использует уже 28 лет например для международного проекта "Морской старт" и не жалуется, а "некачественная" продукция николаевского завода Зоря поставлялась более чем в 50 стран мира (экспорт на сегодня более 90% от производства)... кстати "некачественные" ракеты произведённые Южмашем независимая Украина использует уже 28 лет например для международного проекта "Морской старт" и не жалуется, а "некачественная" продукция николаевского завода Зоря поставлялась более чем в 50 стран мира (экспорт на сегодня более 90% от производства)... Cler

Повідомлень: 2754 З нами з: 15.07.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 14:22 jabba написав: ЛАД написав: :arrow: 19yuriy91 написав:

хачу в сэрэсэр!



это вы троллите так?



в ссср было всё из перечисленного вами, ну может, за исключением беспризорных детей.

добавлю к этому списку проституцию, гомосексуализм.

а слово бомж - оно то оттуда.



просто всё это не так бросалось в глаза.

но если прийти на крупный ж/д вокзал в ночное время, много можно чего было посмотреть.



я не демонизирую совок 70-80 -х (то шо я застал), который уже был не людоедский, но что бы идеализировать(даже отдалённо) - причин нет, кроме молодости. хачу в сэрэсэр!это вы троллите так?в ссср было всё из перечисленного вами, ну может, за исключением беспризорных детей.добавлю к этому списку проституцию, гомосексуализм.а слово бомж - оно то оттуда.просто всё это не так бросалось в глаза.но если прийти на крупный ж/д вокзал в ночное время, много можно чего было посмотреть.я не демонизирую совок 70-80 -х (то шо я застал), который уже был не людоедский, но что бы идеализировать(даже отдалённо) - причин нет, кроме молодости.

Идеализировать и не надо. В реальном мире идеала не существует, да, наверное, и не возможен.

Всё, конечно, было, но масштабы явно не сегодняшние.

Правда безработицы не было вообще.

Да и бомжи были так сказать "добровольные", "по зову души". :arrow:Идеализировать и не надо. В реальном мире идеала не существует, да, наверное, и не возможен.Всё, конечно, было, но масштабы явно не сегодняшние.Правда безработицы не было вообще.Да и бомжи были так сказать "добровольные", "по зову души".



БОМЖ - без определенного места жительства - само слово появилось уже в 90-е. При СССР не могло физически быть людей без определенного места жительства. Не для того в стране победившего пролетариата существовал институт прописки чтоб могли существовать люди без места жительства- это вам не свободный дикий Запад. Были бичи (бывший интеллигентный человек) или "пятая бригада" - опустившиеся люди страдающие алкоголизмом, но они имели и жилье и пенсию, а если не хотели работать находясь в трудоспособном возрасте то им государство очень быстро находило и работу и крышу над головой, частенько конечно и принудительно. БОМЖ - без определенного места жительства - само слово появилось уже в 90-е. При СССР не могло физически быть людей без определенного места жительства. Не для того в стране победившего пролетариата существовал институт прописки чтоб могли существовать люди без места жительства- это вам не свободный дикий Запад. Были бичи (бывший интеллигентный человек) или "пятая бригада" - опустившиеся люди страдающие алкоголизмом, но они имели и жилье и пенсию, а если не хотели работать находясь в трудоспособном возрасте то им государство очень быстро находило и работу и крышу над головой, частенько конечно и принудительно.



Понятие вошло в русский языковой оборот в 1970-е годы[3], когда в милицейских протоколах задержания в отношении лиц без определённого места жительства стала появляться аббревиатура БОМЖ[4]. «Неопределённым» место жительства считалось в случае, если данное лицо не было прописано по месту своего жительства, а также, в некоторых случаях, когда человек жил по случайным адресам. В СССР предусматривалась уголовная ответственность за бродяжничество и за вовлечение в бродяжничество несовершеннолетних[5].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BC%D0%B6 Понятие вошло в русский языковой оборот в 1970-е годы[3], когда в милицейских протоколах задержания в отношении лиц без определённого места жительства стала появляться аббревиатура БОМЖ[4]. «Неопределённым» место жительства считалось в случае, если данное лицо не было прописано по месту своего жительства, а также, в некоторых случаях, когда человек жил по случайным адресам. В СССР предусматривалась уголовная ответственность за бродяжничество и за вовлечение в бродяжничество несовершеннолетних[5]. 19yuriy91 Повідомлень: 1989 З нами з: 15.09.12 Подякував: 208 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 14:26

Вчера случайно наткнулся по ТВ на "Политклуб с Портниковым". Обсуждался мовний закон. Все приглашённые "эксперты" были только за закон.

В начале передачи вступительное слово Портникова. Он очень "убедительно" рассказывал о роли родного языка и о том, что человек не может хорошо мыслить на чужом, не национальном языке. Особенно интересно его рассуждения звучат с учётом того, что для него родной язык вроде как еврейский (вот только не знаю, какой правильно считать родным - идиш или иврит).



Этот пример заодно показывает, как вредно продаваться. Раньше Портников таких глупостей не говорил. Возвращаясь к вопросу о языке и демагогии.Вчера случайно наткнулся по ТВ на "Политклуб с Портниковым". Обсуждался мовний закон.приглашённые "эксперты" были толькозакон.В начале передачи вступительное слово Портникова. Он очень "убедительно" рассказывал о роли родного языка и о том, что человек не может хорошо мыслить на чужом, не национальном языке. Особенно интересно его рассуждения звучат с учётом того, что для него родной язык вроде как еврейский (вот только не знаю, какой правильно считать родным - идиш или иврит).Этот пример заодно показывает, как вредно продаваться. Раньше Портников таких глупостей не говорил. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 01 тра, 2019 14:33, всього редагувалось 1 раз.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12964 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4207 раз. Подякували: 3851 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 14:31 Sommer написав: ruvex написав: И спасибо zРадио, за поддержание, расширение и развитие поднятой вчера мной темы об контролируемом упадке в ВУЗах. И спасибо, за поддержание, расширение и развитие поднятой вчера мной темы обупадке в ВУЗах. И даже упадок в ВУЗах - и тот контролируемый. Небось контролируется лично Порошенко, на крайний случай Гройсманом? И даже упадок в ВУЗах - и тот контролируемый. Небось контролируется лично Порошенко, на крайний случай Гройсманом? Все набагато простіше

Створюється три ніки лед-зед-дет , кожен з яких випячує всього одну проблему

Один - кількість шкіл-вузів - і на підставі зменшення кількості лементує про упадок

Другий якість викладання в школах-вузах - але чим більша кількість тим гірша якість - все одно лемент про погіршення

третій суму витрат - тут також , якщо зменшується кількість на 20% , а сума на 10% то це дорівнює покращенню на 10%....



От і виходить , нас ганяють по кругу і на кожному витку -зрада-зрада-зрада....

Так створюється тотальна недовіра до влади з допомогою дрібних вливань... а тка як в агресора суми не дрібні і подекуди становлять сотні мільйонів доларів - то й не дивно , що Україна в якій цим сотням мільйонів протистоять просто патріоти без зарплати - програє.



ще раз про освіту

Якщо кількість шкіл зменшили на 1150 , а кількість учнів в цих школах становило 15000 , то заміна утримання 1150 шкіл на 400-500 автобусиків Школярик (навіть якщо вони випущені на підприємстві яке колись було у власності Президента) - це досягнення бо

а - зменшило витрати бюджету ( утримання одного Школярика з пробігом в 20 000 км в рік - в рази дешевше ніж утримання двох шкіл з персоналом в 10(мінімум)осіб +прибирання-опалення-каналізація-вода)

б - покращило знання тих 15000 школярів , яких 400 Школяриків кожного дня підвозять до нормальної школи з повним штатом викладачів і класами мінімум в 20 осіб



Але нашим ледам-зедам-детам це не цікаво , тут зраду не порозганяєш....



ПС

Звернули увагу , як ця трійця підтакуючи один одному погнала на мене бочку? витягуючи мої повідомлення річної давності...

Цікаво- хто з простих користувачів не на зарплаті - хоч раз шукав повідомлення опонента які знаходились в активній гілці на відстані в 1000 сторінок ?

А трійця шукає і навіть використовує..

От вам і маркери які не можуть на 100% стверджувати , але при цьому до певних роздумів підштовхують. Все набагато простішеСтворюється три ніки лед-зед-дет , кожен з яких випячує всього одну проблемуОдин - кількість шкіл-вузів - і на підставі зменшення кількості лементує про упадокДругий якість викладання в школах-вузах - але чим більша кількість тим гірша якість - все одно лемент про погіршеннятретій суму витрат - тут також , якщо зменшується кількість на 20% , а сума на 10% то це дорівнює покращенню на 10%....От і виходить , нас ганяють по кругу і на кожному витку -зрада-зрада-зрада....Так створюється тотальна недовіра до влади з допомогою дрібних вливань... а тка як в агресора суми не дрібні і подекуди становлять сотні мільйонів доларів - то й не дивно , що Україна в якій цим сотням мільйонів протистоять просто патріоти без зарплати - програє.ще раз про освітуЯкщо кількість шкіл зменшили на 1150 , а кількість учнів в цих школах становило 15000 , то заміна утримання 1150 шкіл на 400-500 автобусиків Школярик (навіть якщо вони випущені на підприємстві яке колись було у власності Президента) - це досягнення боа - зменшило витрати бюджету ( утримання одного Школярика з пробігом в 20 000 км в рік - в рази дешевше ніж утримання двох шкіл з персоналом в 10(мінімум)осіб +прибирання-опалення-каналізація-вода)б - покращило знання тих 15000 школярів , яких 400 Школяриків кожного дня підвозять до нормальної школи з повним штатом викладачів і класами мінімум в 20 осібАле нашим ледам-зедам-детам це не цікаво , тут зраду не порозганяєш....ПСЗвернули увагу , як ця трійця підтакуючи один одному погнала на мене бочку? витягуючи мої повідомлення річної давності...Цікаво- хто з простих користувачів не на зарплаті - хоч раз шукав повідомлення опонента які знаходились в активній гілці на відстані в 1000 сторінок ?А трійця шукає і навіть використовує..От вам і маркери які не можуть на 100% стверджувати , але при цьому до певних роздумів підштовхують. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20811 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 14:50 Руфекс і ЗРадіо преставники диванної партії.

Їм платять за те щоб обсирати свій країн,свою країну і насаджувати все проросійське.





ruvex написав: budivelnik написав: Sommer написав: И спасибо zРадио, за поддержание, расширение и развитие поднятой вчера мной темы об контролируемом упадке в ВУЗах. И спасибо, за поддержание, расширение и развитие поднятой вчера мной темы обупадке в ВУЗах. И даже упадок в ВУЗах - и тот контролируемый. Небось контролируется лично Порошенко, на крайний случай Гройсманом? И даже упадок в ВУЗах - и тот контролируемый. Небось контролируется лично Порошенко, на крайний случай Гройсманом? Все набагато простіше

Створюється три ніки лед-зед-дет , кожен з яких випячує всього одну проблему

Один - кількість шкіл-вузів - і на підставі зменшення кількості лементує про упадок

Другий якість викладання в школах-вузах - але чим більша кількість тим гірша якість - все одно лемент про погіршення

третій суму витрат - тут також , якщо зменшується кількість на 20% , а сума на 10% то це дорівнює покращенню на 10%....



От і виходить , нас ганяють по кругу і на кожному витку -зрада-зрада-зрада....

Так створюється тотальна недовіра до влади з допомогою дрібних вливань... а тка як в агресора суми не дрібні і подекуди становлять сотні мільйонів доларів - то й не дивно , що Україна в якій цим сотням мільйонів протистоять просто патріоти без зарплати - програє.



ще раз про освіту

Якщо кількість шкіл зменшили на 1150 , а кількість учнів в цих школах становило 15000 , то заміна утримання 1150 шкіл на 400-500 автобусиків Школярик (навіть якщо вони випущені на підприємстві яке колись було у власності Президента) - це досягнення бо

а - зменшило витрати бюджету ( утримання одного Школярика з пробігом в 20 000 км в рік - в рази дешевше ніж утримання двох шкіл з персоналом в 10(мінімум)осіб +прибирання-опалення-каналізація-вода)

б - покращило знання тих 15000 школярів , яких 400 Школяриків кожного дня підвозять до нормальної школи з повним штатом викладачів і класами мінімум в 20 осіб



Але нашим ледам-зедам-детам це не цікаво , тут зраду не порозганяєш....



ПС

Звернули увагу , як ця трійця підтакуючи один одному погнала на мене бочку? витягуючи мої повідомлення річної давності...

Цікаво- хто з простих користувачів не на зарплаті - хоч раз шукав повідомлення опонента які знаходились в активній гілці на відстані в 1000 сторінок ?

А трійця шукає і навіть використовує..

От вам і маркери які не можуть на 100% стверджувати , але при цьому до певних роздумів підштовхують. Все набагато простішеСтворюється три ніки лед-зед-дет , кожен з яких випячує всього одну проблемуОдин - кількість шкіл-вузів - і на підставі зменшення кількості лементує про упадокДругий якість викладання в школах-вузах - але чим більша кількість тим гірша якість - все одно лемент про погіршеннятретій суму витрат - тут також , якщо зменшується кількість на 20% , а сума на 10% то це дорівнює покращенню на 10%....От і виходить , нас ганяють по кругу і на кожному витку -зрада-зрада-зрада....Так створюється тотальна недовіра до влади з допомогою дрібних вливань... а тка як в агресора суми не дрібні і подекуди становлять сотні мільйонів доларів - то й не дивно , що Україна в якій цим сотням мільйонів протистоять просто патріоти без зарплати - програє.ще раз про освітуЯкщо кількість шкіл зменшили на 1150 , а кількість учнів в цих школах становило 15000 , то заміна утримання 1150 шкіл на 400-500 автобусиків Школярик (навіть якщо вони випущені на підприємстві яке колись було у власності Президента) - це досягнення боа - зменшило витрати бюджету ( утримання одного Школярика з пробігом в 20 000 км в рік - в рази дешевше ніж утримання двох шкіл з персоналом в 10(мінімум)осіб +прибирання-опалення-каналізація-вода)б - покращило знання тих 15000 школярів , яких 400 Школяриків кожного дня підвозять до нормальної школи з повним штатом викладачів і класами мінімум в 20 осібАле нашим ледам-зедам-детам це не цікаво , тут зраду не порозганяєш....ПСЗвернули увагу , як ця трійця підтакуючи один одному погнала на мене бочку? витягуючи мої повідомлення річної давності...Цікаво- хто з простих користувачів не на зарплаті - хоч раз шукав повідомлення опонента які знаходились в активній гілці на відстані в 1000 сторінок ?А трійця шукає і навіть використовує..От вам і маркери які не можуть на 100% стверджувати , але при цьому до певних роздумів підштовхують.

У Вас действительно больное воображение. К тому же не читаете или не понимаете смысл прочитанного. Ранее я задавал вопрос по сути следующего -"Если Вы сможете объяснить почему все (литература) списывается в утиль и ВУЗам, которым стало известно о данном факте в двух городах не передали все, хотя подобные запросы поступали?". Почему ничего подобного не происходило ранее, за прошедшие 20 с гаком лет, а скорее наоборот, была отвественность даже за минимальную порчу?

В третьих, как я уже говорил, можно увидеть все своими глазами, организую встречу, Вы организовываете СМИ и освещаем этот вопрос.[/quote] У Вас действительно больное воображение. К тому же не читаете или не понимаете смысл прочитанного. Ранее я задавал вопрос по сути следующего -"Если Вы сможете объяснить почему все (литература) списывается в утиль и ВУЗам, которым стало известно о данном факте в двух городах не передали все, хотя подобные запросы поступали?". Почему ничего подобного не происходило ранее, за прошедшие 20 с гаком лет, а скорее наоборот, была отвественность даже за минимальную порчу?В третьих, как я уже говорил, можно увидеть все своими глазами, организую встречу, Вы организовываете СМИ и освещаем этот вопрос.[/quote] Ethereum Повідомлень: 435 З нами з: 11.02.18 Подякував: 3 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 14:55 zРадио написав: Я уже устал ему объяснять бессмысленность и манипулятивность сравнения тогда и сейчас в пределах одной страны. Можно сравнивать отдельно тогда нас с кем-нибудь другим тогда, и отдельно сейчас нас с кем-нибудь другим сейчас . Я уже устал ему объяснять бессмысленность и манипулятивность сравнения тогда и сейчас в пределах одной страны.отдельно тогда нас с кем-нибудь другим тогда, и отдельно Отже

Коли я запропонував порівняти кількість не знавших ЗНО по українській в Україні з такою ж кількість в США-Європі-Росії

Ви ввімкнули дурня і заявили що українську в США-Росії_Європі не здають

А не вмикати дурня і не прикидуватись простачком і порівняти кількість не здавших ЗНО по Державній мові в Україні з кількість не здавших аналоги ЗНО по Державним мовам в США-Росії_Європі - ви й не погодились..

Чи не тому що те що ви випячуєте як зрада - виявиться досягненням і кількість не здавших екзамени по державній мові в педерації чи в країнах НАТО - гірші від Українських реалій. ОтжеКоли я запропонував порівняти кількість не знавших ЗНО по українській в Україні з такою ж кількість в США-Європі-РосіїВи ввімкнули дурня і заявили що українську в США-Росії_Європі не здаютьА не вмикати дурня і не прикидуватись простачком і порівняти кількість не здавших ЗНО по Державній мові в Україні з кількість не здавших аналоги ЗНО по Державним мовам в США-Росії_Європі - ви й не погодились..Чи не тому що те що ви випячуєте як зрада - виявиться досягненням і кількість не здавших екзамени по державній мові в педерації чи в країнах НАТО - гірші від Українських реалій. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20811 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 15:12 Ethereum написав: Їм платять за те щоб обсирати свій країн,свою країну і насаджувати все проросійське.

Настолько предсказуемо, что уже становится запредельно скучно. Настолько предсказуемо, что уже становится запредельно скучно. Востаннє редагувалось ruvex в Сер 01 тра, 2019 15:18, всього редагувалось 1 раз. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 7983 З нами з: 03.11.08 Подякував: 660 раз. Подякували: 1689 раз. Профіль 1 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 15:15 Петр Порошенко потратил на избирательную кампанию 585 млн гривен. По результатам анализа окончательного финансового отчета Порошенко за расходы в первом туре выборов оказалось, что избирательный фонд Порошенко был в 4 раза больше, чем у победившего на выборах Владимира Зеленского. freeze 4 Повідомлень: 11346 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3542 раз. Подякували: 5165 раз. Профіль 18 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 15:43 ruvex написав: Ethereum написав: Їм платять за те щоб обсирати свій країн,свою країну і насаджувати все проросійське.

Настолько предсказуемо, что уже становится запредельно скучно. Настолько предсказуемо, что уже становится запредельно скучно.

Мне ещё очень нравится как "патриоты" дают задания что-то сравнить, найти и привести какие-нибудь данные.

Самим лень или не умеют?

Или хотят занять чужое время, а самим вволю повеселиться на ветке?



Кстати, Faceless, Вы когда-то обещали понаблюдать за эфиром. Ещё не достаточно?

Или он соответствует требованиям? Мне ещё очень нравится как "патриоты" дают задания что-то сравнить, найти и привести какие-нибудь данные.Самим лень или не умеют?Или хотят занять чужое время, а самим вволю повеселиться на ветке?Кстати,, Вы когда-то обещали понаблюдать за эфиром. Ещё не достаточно?Или он соответствует требованиям? Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 01 тра, 2019 15:43, всього редагувалось 1 раз.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12964 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4207 раз. Подякували: 3851 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 15:43 pesikot написав: -

Имеющиеся внутренние проблемы никуда не денутся в будущем, то кого вы будете в них обвинять ? снова свинарчуков ? Имеющиеся внутренние проблемы никуда не денутся в будущем, то кого вы будете в них обвинять ? снова свинарчуков ?

коррозия, эрозия, полураспад, гниение, брожение, износ, потекло масло, насморк, онкология, смерть---проблемы вообще никогда никуда не деваются, но надо жить дальше пока жив. Порошенко--вчерашний день с отвратным послевкусием коррозия, эрозия, полураспад, гниение, брожение, износ, потекло масло, насморк, онкология, смерть---проблемы вообще никогда никуда не деваются, но надо жить дальше пока жив. Порошенко--вчерашний день с отвратным послевкусием "Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко baran

Повідомлень: 5058 З нами з: 12.08.11 Подякував: 92 раз. Подякували: 864 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2780278127822783> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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