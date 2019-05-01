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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2780278127822783

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 113
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
27
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
36
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
39
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 15:54

Спеціально для советсько-регіоновського партіота Лада))
rufex
Это не свободная поощрительная украинизация, это еще один шаг, который разъединит людей и именно сейчас, когда большинство сплотилось и хочет изменений в стране. кто-то возмущается раздачей паспортов на востоке страны? Принятие подобного языкового закона это одного поля ягоды, только там разделяет агрессор, а здесь не унимающиеся проигравшие оппоненты.

  ЛАД написав:
  ruvex написав:
  Ethereum написав:Їм платять за те щоб обсирати свій країн,свою країну і насаджувати все проросійське.

Настолько предсказуемо, что уже становится запредельно скучно.

Мне ещё очень нравится как "патриоты" дают задания что-то сравнить, найти и привести какие-нибудь данные.
Самим лень или не умеют?
Или хотят занять чужое время, а самим вволю повеселиться на ветке?

Кстати, Faceless, Вы когда-то обещали понаблюдать за эфиром. Ещё не достаточно?
Или он соответствует требованиям?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 16:10

  Вкладчик1234 написав:Зображення


и це жинка 3-го тысячелетия?????
за шо нам такая кара?????
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 16:16

  Вкладчик1234 написав:Зображення


думаю примерно так же наложена мохнатая лапа на рынок сельхоз продукции , созданы искуственные монополии благодаря которым можно под конец сезона взвинчивать цены на овощи - например лук до 40 грн за кг в то время как импортные бананы , апельсины стоят в районе 20 грн.
Surfer
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 16:43

"обніміться ж брати мої, молю вас - благаю" Т. Г. Шевченко

  Ethereum написав:От як маніпулюють Вами "проросійські блогери" чи "тролі"!
Вони обманюють людей і пробують стикнути лобом російськомовне населення.
Я нічого не маю проти нормальних людей ,які тут пишуть,але РОСІЙСЬКИХ ТРОЛІВ -ГЕТЬ!

... а от мене ще більше "турбують" ура-патріоти, які готові встромити в спину ножа своєму ж побратиму-українцю!
- отут(на форумі) - БІДА ЧОРНА, що свій на свого йде з образами/матюччям! - а в повсякденному житті - то з кулаками/зброєю!!!
- оце справжній жах!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 17:05

  Долярчик написав:
  Ethereum написав:От як маніпулюють Вами "проросійські блогери" чи "тролі"!
Вони обманюють людей і пробують стикнути лобом російськомовне населення.
Я нічого не маю проти нормальних людей ,які тут пишуть,але РОСІЙСЬКИХ ТРОЛІВ -ГЕТЬ!

... а от мене ще більше "турбують" ура-патріоти, які готові встромити в спину ножа своєму ж побратиму-українцю!
- отут(на форумі) - БІДА ЧОРНА, що свій на свого йде з образами/матюччям! - а в повсякденному житті - то з кулаками/зброєю!!!
- оце справжній жах!

Долярчик, Ти би меньше флудив би і більше працював би.

Ти ж балабол-пустомеля.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 17:07

  baran написав:
  pesikot написав:-
Имеющиеся внутренние проблемы никуда не денутся в будущем, то кого вы будете в них обвинять ? снова свинарчуков ?

коррозия, эрозия, полураспад, гниение, брожение, износ, потекло масло, насморк, онкология, смерть---проблемы вообще никогда никуда не деваются, но надо жить дальше пока жив. Порошенко--вчерашний день с отвратным послевкусием

А що скаже пан Баран про Путіна і расею?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 2780278127822783
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