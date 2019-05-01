Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Спеціально для советсько-регіоновського партіота Лада)) rufex Это не свободная поощрительная украинизация, это еще один шаг, который разъединит людей и именно сейчас, когда большинство сплотилось и хочет изменений в стране. кто-то возмущается раздачей паспортов на востоке страны? Принятие подобного языкового закона это одного поля ягоды, только там разделяет агрессор, а здесь не унимающиеся проигравшие оппоненты.
ЛАД написав:
ruvex написав:
Ethereum написав:Їм платять за те щоб обсирати свій країн,свою країну і насаджувати все проросійське.
Настолько предсказуемо, что уже становится запредельно скучно.
Мне ещё очень нравится как "патриоты" дают задания что-то сравнить, найти и привести какие-нибудь данные. Самим лень или не умеют? Или хотят занять чужое время, а самим вволю повеселиться на ветке?
Кстати, Faceless, Вы когда-то обещали понаблюдать за эфиром. Ещё не достаточно? Или он соответствует требованиям?
думаю примерно так же наложена мохнатая лапа на рынок сельхоз продукции , созданы искуственные монополии благодаря которым можно под конец сезона взвинчивать цены на овощи - например лук до 40 грн за кг в то время как импортные бананы , апельсины стоят в районе 20 грн.
Ethereum написав:От як маніпулюють Вами "проросійські блогери" чи "тролі"! Вони обманюють людей і пробують стикнути лобом російськомовне населення. Я нічого не маю проти нормальних людей ,які тут пишуть,але РОСІЙСЬКИХ ТРОЛІВ -ГЕТЬ!
... а от мене ще більше "турбують" ура-патріоти, які готові встромити в спину ножа своєму ж побратиму-українцю! - отут(на форумі) - БІДА ЧОРНА, що свій на свого йде з образами/матюччям! - а в повсякденному житті - то з кулаками/зброєю!!! - оце справжній жах!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Ethereum написав:От як маніпулюють Вами "проросійські блогери" чи "тролі"! Вони обманюють людей і пробують стикнути лобом російськомовне населення. Я нічого не маю проти нормальних людей ,які тут пишуть,але РОСІЙСЬКИХ ТРОЛІВ -ГЕТЬ!
... а от мене ще більше "турбують" ура-патріоти, які готові встромити в спину ножа своєму ж побратиму-українцю! - отут(на форумі) - БІДА ЧОРНА, що свій на свого йде з образами/матюччям! - а в повсякденному житті - то з кулаками/зброєю!!! - оце справжній жах!
Долярчик, Ти би меньше флудив би і більше працював би.
Ти ж балабол-пустомеля.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
pesikot написав:- Имеющиеся внутренние проблемы никуда не денутся в будущем, то кого вы будете в них обвинять ? снова свинарчуков ?
коррозия, эрозия, полураспад, гниение, брожение, износ, потекло масло, насморк, онкология, смерть---проблемы вообще никогда никуда не деваются, но надо жить дальше пока жив. Порошенко--вчерашний день с отвратным послевкусием
А що скаже пан Баран про Путіна і расею?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців