Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Спеціально для советсько-регіоновського партіота Лада)) rufex Это не свободная поощрительная украинизация, это еще один шаг, который разъединит людей и именно сейчас, когда большинство сплотилось и хочет изменений в стране. кто-то возмущается раздачей паспортов на востоке страны? Принятие подобного языкового закона это одного поля ягоды, только там разделяет агрессор, а здесь не унимающиеся проигравшие оппоненты.
ЛАД написав:
ruvex написав:
Ethereum написав:Їм платять за те щоб обсирати свій країн,свою країну і насаджувати все проросійське.
Настолько предсказуемо, что уже становится запредельно скучно.
Мне ещё очень нравится как "патриоты" дают задания что-то сравнить, найти и привести какие-нибудь данные. Самим лень или не умеют? Или хотят занять чужое время, а самим вволю повеселиться на ветке?
Кстати, Faceless, Вы когда-то обещали понаблюдать за эфиром. Ещё не достаточно? Или он соответствует требованиям?
думаю примерно так же наложена мохнатая лапа на рынок сельхоз продукции , созданы искуственные монополии благодаря которым можно под конец сезона взвинчивать цены на овощи - например лук до 40 грн за кг в то время как импортные бананы , апельсины стоят в районе 20 грн.
Ethereum написав:От як маніпулюють Вами "проросійські блогери" чи "тролі"! Вони обманюють людей і пробують стикнути лобом російськомовне населення. Я нічого не маю проти нормальних людей ,які тут пишуть,але РОСІЙСЬКИХ ТРОЛІВ -ГЕТЬ!
... а от мене ще більше "турбують" ура-патріоти, які готові встромити в спину ножа своєму ж побратиму-українцю! - отут(на форумі) - БІДА ЧОРНА, що свій на свого йде з образами/матюччям! - а в повсякденному житті - то з кулаками/зброєю!!! - оце справжній жах!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Ethereum написав:От як маніпулюють Вами "проросійські блогери" чи "тролі"! Вони обманюють людей і пробують стикнути лобом російськомовне населення. Я нічого не маю проти нормальних людей ,які тут пишуть,але РОСІЙСЬКИХ ТРОЛІВ -ГЕТЬ!
... а от мене ще більше "турбують" ура-патріоти, які готові встромити в спину ножа своєму ж побратиму-українцю! - отут(на форумі) - БІДА ЧОРНА, що свій на свого йде з образами/матюччям! - а в повсякденному житті - то з кулаками/зброєю!!! - оце справжній жах!
Долярчик, Ти би меньше флудив би і більше працював би.
Ти ж балабол-пустомеля.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
pesikot написав:- Имеющиеся внутренние проблемы никуда не денутся в будущем, то кого вы будете в них обвинять ? снова свинарчуков ?
коррозия, эрозия, полураспад, гниение, брожение, износ, потекло масло, насморк, онкология, смерть---проблемы вообще никогда никуда не деваются, но надо жить дальше пока жив. Порошенко--вчерашний день с отвратным послевкусием
А що скаже пан Баран про Путіна і расею?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
zРадио написав:Ты себя! Если драки сегодня устраивают те же, кто и 6 лет назад, значит аргумент о росте внутренней угрозы и, следовательно, финансирования на работу с ней, является надуманным!
Т.е. твои рассказы про то, что во всем виноват Майдан уже не актуальны? Интересно ты из угла выскакиваешь.
Не фантазируй! Никогда не снимал и не сниму с майдана его часть ответственности. Но тут важно дать детализацию разных степеней вины для разных типов участников.
Решил спрятаться за "умными" словами? Не получится, все ходы записаны.
zРадио написав:Зеваки вроде тебя виноваты только в том, что позволили себя обмануть с помощью пропаганды и декоративного убранства. А твой злобный троллинг на форуме - не более, чем инфантильная шалость, чтобы не признавать вины (перед самим собой в первую очередь).
Мне-то зачем признавать вину перед собой? Я за клоуна не голосовал.
zРадио написав:Радикалы - движущая сила майдана - виноваты уже как инструмент в руках "умельца". Тут дать себя обмануть с помощью атрибутики почти невозможно. Это классический осознанный разбой (чем ребята, кстати, занимались не только во время, но и до-после).
Хорошо, сколько магазинов подверглись разбою за все месяцы Майдана? Причем с разбивкой по неделям, пожалуйста.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
ЛАД написав:Карточек и норм распределения (контролируемых НКВД) не было уже в 50-х.
И 18 млн коммунистов это что какая-то отдельная каста? Вы считаете, что они с Луны прилетели, имели какие-то привилегии? Да нет же, обычные люди. Ну да, начиная с секретаря райкома были льготы, но это далеко не 18 млн.
И вот уже и карточек со спецраспределителями не стало, и коммунисты обычные люди безо всяких льгот...
Интересные сказки.
ЛАД написав:И, раз уж Вы вспомнили цены на авиабилеты, то сравните их с сегодняшними.
Да, были в совке чересчур дешевые позиции. В основном это касалось квартплаты, транспорта и основных продуктов. А вот цены на все остальное...
Мальчик, не пошёл бы ты ... лесом? Хочешь сказать, что в 50-80-е годы были карточки? Да, были, 1 год на белый хлеб. В результате Хрущёва отправили в отставку.
Смотрим вики.
В конце 1970-х — первой половине 1980-х годов, в связи с нарастающим продовольственным дефицитом, в некоторых городах и областях страны (Пермь, Свердловск, Челябинск, Вологда, Железногорск и другие ) были предприняты попытки регулирования потребления путем ввода нормирования и талонов на некоторые виды продовольствия (мясо, мясопродукты, колбаса, животное масло).
И когда же именно Хрущева отправили в отставку? В конце 1970-х? Или в первой половине 1980-х годов?
ЛАД написав:И на что остальное ты поставил многоточие? На красную и чёрную икру?
Ну если бы ты жил в сознательном возрасте в СССР, ты бы знал, что там под многоточием. А так - попытайся угадать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.