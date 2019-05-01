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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2781278227832784>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 113
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
27
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
36
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
39
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 15:54

Спеціально для советсько-регіоновського партіота Лада))
rufex
Это не свободная поощрительная украинизация, это еще один шаг, который разъединит людей и именно сейчас, когда большинство сплотилось и хочет изменений в стране. кто-то возмущается раздачей паспортов на востоке страны? Принятие подобного языкового закона это одного поля ягоды, только там разделяет агрессор, а здесь не унимающиеся проигравшие оппоненты.

  ЛАД написав:
  ruvex написав:
  Ethereum написав:Їм платять за те щоб обсирати свій країн,свою країну і насаджувати все проросійське.

Настолько предсказуемо, что уже становится запредельно скучно.

Мне ещё очень нравится как "патриоты" дают задания что-то сравнить, найти и привести какие-нибудь данные.
Самим лень или не умеют?
Или хотят занять чужое время, а самим вволю повеселиться на ветке?

Кстати, Faceless, Вы когда-то обещали понаблюдать за эфиром. Ещё не достаточно?
Или он соответствует требованиям?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 16:10

  Вкладчик1234 написав:Зображення


и це жинка 3-го тысячелетия?????
за шо нам такая кара?????
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 16:16

  Вкладчик1234 написав:Зображення


думаю примерно так же наложена мохнатая лапа на рынок сельхоз продукции , созданы искуственные монополии благодаря которым можно под конец сезона взвинчивать цены на овощи - например лук до 40 грн за кг в то время как импортные бананы , апельсины стоят в районе 20 грн.
Surfer
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 16:43

"обніміться ж брати мої, молю вас - благаю" Т. Г. Шевченко

  Ethereum написав:От як маніпулюють Вами "проросійські блогери" чи "тролі"!
Вони обманюють людей і пробують стикнути лобом російськомовне населення.
Я нічого не маю проти нормальних людей ,які тут пишуть,але РОСІЙСЬКИХ ТРОЛІВ -ГЕТЬ!

... а от мене ще більше "турбують" ура-патріоти, які готові встромити в спину ножа своєму ж побратиму-українцю!
- отут(на форумі) - БІДА ЧОРНА, що свій на свого йде з образами/матюччям! - а в повсякденному житті - то з кулаками/зброєю!!!
- оце справжній жах!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 17:05

  Долярчик написав:
  Ethereum написав:От як маніпулюють Вами "проросійські блогери" чи "тролі"!
Вони обманюють людей і пробують стикнути лобом російськомовне населення.
Я нічого не маю проти нормальних людей ,які тут пишуть,але РОСІЙСЬКИХ ТРОЛІВ -ГЕТЬ!

... а от мене ще більше "турбують" ура-патріоти, які готові встромити в спину ножа своєму ж побратиму-українцю!
- отут(на форумі) - БІДА ЧОРНА, що свій на свого йде з образами/матюччям! - а в повсякденному житті - то з кулаками/зброєю!!!
- оце справжній жах!

Долярчик, Ти би меньше флудив би і більше працював би.

Ти ж балабол-пустомеля.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 17:07

  baran написав:
  pesikot написав:-
Имеющиеся внутренние проблемы никуда не денутся в будущем, то кого вы будете в них обвинять ? снова свинарчуков ?

коррозия, эрозия, полураспад, гниение, брожение, износ, потекло масло, насморк, онкология, смерть---проблемы вообще никогда никуда не деваются, но надо жить дальше пока жив. Порошенко--вчерашний день с отвратным послевкусием

А що скаже пан Баран про Путіна і расею?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 17:10

  Cler написав:
  Frant написав:Ще нюанс: якість радянської техніки і більшості промислової продукції - нижче плінтуса, абсолютно неконкурентноздатна на світових ринках

кстати "некачественные" ракеты произведённые Южмашем независимая Украина использует уже 28 лет например для международного проекта "Морской старт"


О как палятся кремлеботы. :mrgreen:

Ну расскажи нам, сколько украинских ракет было запушено за последние 10 лет с
международного проекта "Морской старт"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 17:14

  ЛАД написав:
  avax написав:Расследование Reuters об элитной недвижимости Зеленских в Крыму

Купили в апреле 2013 пентхаус в Ялте за $163 893 - по $1263 за квадрат, что в разы ниже рынка (?)
сейчас выставили на продажу за $790 668 - по $5195 за кв.

https://www.reuters.com/article/us-ukraine-election-zelenskiy-property-e/exclusive-wife-of-ukraine-president-elect-got-penthouse-bargain-from-tycoon-idUSKCN1S7373?il=0

Очень сомнительная цена для сегодняшней Ялты.
Так же, как вполне нормальная цена для 2013.
Почти наверняка фейк.


О! Для зекоманды уже и Рейтерс - фейк! :mrgreen:
А самая правда, наверное, посты в фейсбучике.

Вот так они и живут.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 17:17

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Ты себя! Если драки сегодня устраивают те же, кто и 6 лет назад, значит аргумент о росте внутренней угрозы и, следовательно, финансирования на работу с ней, является надуманным!


Т.е. твои рассказы про то, что во всем виноват Майдан уже не актуальны? Интересно ты из угла выскакиваешь. :mrgreen:


Не фантазируй! Никогда не снимал и не сниму с майдана его часть ответственности. Но тут важно дать детализацию разных степеней вины для разных типов участников.


Решил спрятаться за "умными" словами? :mrgreen:
Не получится, все ходы записаны.

  zРадио написав:Зеваки вроде тебя виноваты только в том, что позволили себя обмануть с помощью пропаганды и декоративного убранства. А твой злобный троллинг на форуме - не более, чем инфантильная шалость, чтобы не признавать вины (перед самим собой в первую очередь).


Мне-то зачем признавать вину перед собой? Я за клоуна не голосовал.

  zРадио написав:Радикалы - движущая сила майдана - виноваты уже как инструмент в руках "умельца". Тут дать себя обмануть с помощью атрибутики почти невозможно. Это классический осознанный разбой (чем ребята, кстати, занимались не только во время, но и до-после).


Хорошо, сколько магазинов подверглись разбою за все месяцы Майдана? Причем с разбивкой по неделям, пожалуйста.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 17:24

  ЛАД написав:
  Sommer написав:
  ЛАД написав:Карточек и норм распределения (контролируемых НКВД) не было уже в 50-х.

И 18 млн коммунистов это что какая-то отдельная каста? Вы считаете, что они с Луны прилетели, имели какие-то привилегии? Да нет же, обычные люди. Ну да, начиная с секретаря райкома были льготы, но это далеко не 18 млн.


И вот уже и карточек со спецраспределителями не стало, и коммунисты обычные люди безо всяких льгот...

Интересные сказки.

  ЛАД написав:И, раз уж Вы вспомнили цены на авиабилеты, то сравните их с сегодняшними. :)


Да, были в совке чересчур дешевые позиции. В основном это касалось квартплаты, транспорта и основных продуктов.
А вот цены на все остальное...

Мальчик, не пошёл бы ты ... лесом?
Хочешь сказать, что в 50-80-е годы были карточки? Да, были, 1 год на белый хлеб. В результате Хрущёва отправили в отставку.


Смотрим вики.
В конце 1970-х — первой половине 1980-х годов, в связи с нарастающим продовольственным дефицитом, в некоторых городах и областях страны (Пермь, Свердловск, Челябинск, Вологда, Железногорск и другие ) были предприняты попытки регулирования потребления путем ввода нормирования и талонов на некоторые виды продовольствия (мясо, мясопродукты, колбаса, животное масло).


И когда же именно Хрущева отправили в отставку? В конце 1970-х? Или в первой половине 1980-х годов?

  ЛАД написав:И на что остальное ты поставил многоточие? На красную и чёрную икру?


Ну если бы ты жил в сознательном возрасте в СССР, ты бы знал, что там под многоточием.
А так - попытайся угадать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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