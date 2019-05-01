Додано: Сер 01 тра, 2019 17:51

pesikot Мораль в данном контексте заключается в вопросе: достоин ли Порошенко быть президентом за такую цену, которую заплатил народ. Я о жизнях говорю, а не о конституции и пр..а, если проще---если Порошенко, то за что кровь-то пролилась?

и мораль в данном случае не размытая, не многогранная и даже не водной плоскости--в одной точке. Поэтому это не разделение, а скорее оценка

Востаннє редагувалось baran в Сер 01 тра, 2019 18:12, всього редагувалось 1 раз.

"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко