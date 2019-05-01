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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 01 тра, 2019 17:25
Sommer написав: Cler написав: Frant написав:
Ще нюанс: якість радянської техніки і більшості промислової продукції - нижче плінтуса, абсолютно неконкурентноздатна на світових ринках
кстати "некачественные" ракеты произведённые Южмашем независимая Украина использует уже 28 лет например для международного проекта "Морской старт"
О как палятся кремлеботы.
Ну расскажи нам, сколько украинских ракет было запушено за последние 10 лет с международного
проекта "Морской старт"?
Из Вики:
На 31 мая 2014 года осуществлёно 36 запусков ракеты «Зенит», в том числе 32 успешных, 1 частично успешный и 3 неудачных.
На сегодня, насколько понял, все права на проект у России. В связи с этим проблемы с производством "Зенитов" и планы перевести проект на использование другого носителя.
Опять же удивляет как "патриот" радуется бедам проекта и обвиняет "кремлеботов".
Мораль ниже плинтуса.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Сер 01 тра, 2019 17:35
ruvex написав:
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Оставшиеся 24% настолько запуганы, что им страшно посмотреть в реальность, и приходится и дальше прятаться и цепляться за прогнившие с 2014 года лозунги.
Только слепой не видит, что нет существенной разницы между Януковичем и Порошенко, но кровь уже пролилась, и если 75% поступили согласно морали, то у 25% взяли верх страх и/или меркантильные интересы, возможно у кого-то--другие побуждения, что не суть важно, ибо мораль первична, и теперь они вынуждены бороться с когнитивным диссонансом--они оправдывают себя замысловатыми геополитическими и экономическими "многоходовками", рациональностью и прочей дребеденью.
Теперь меня забанят. т.к такое здесь писать низзя
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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baran
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Додано: Сер 01 тра, 2019 17:35
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Сер 01 тра, 2019 17:38
Sommer
Попытки это ещё не карточная система. Если бы у нас сегодня держали низкие цены, тоже пришлось бы вводить талоны/карточки.
Из той же Вики:
Талонная система сошла на нет с начала 1992 года в связи с «отпуском» цен, сократившим спрос, и распространением свободной торговли. На ряд товаров в некоторых регионах талоны сохранялись дольше.
К тому же говорим об Украине, а не Челябинске.
Задания будешь давать своим детям, когда появятся.
И повторю - шёл бы ты ... лесом, "патриот" липовый.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Сер 01 тра, 2019 17:44
baran написав:
Только слепой не видит, что нет существенной разницы между Януковичем и Порошенко
Голословное утверждение. Порошенко под себя Конституцию переделывал ? Порошенко сбегал из страны ? или принял поражение на выборах и уходит
baran написав:
, но кровь уже пролилась, и если 75% поступили согласно морали, то у 25% взяли верх страх и/или меркантильные интересы, возможно у кого-то--другие побуждения, что не суть важно, ибо мораль первична, и теперь они вынуждены бороться с когнитивным диссонансом--они оправдывают себя замысловатыми геополитическими и экономическими "многоходовками", рациональностью и прочей дребеденью.
Теперь меня забанят. т.к такое здесь писать низзя
"75% поступили согласно морали" и 25% поступили по другим причинам, кроме морали. И это вы ни разу не разделяете людей по какому-то признаку, правда ведь ? или разделяете ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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pesikot
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Додано: Сер 01 тра, 2019 17:51
pesikot Мораль в данном контексте заключается в вопросе: достоин ли Порошенко быть президентом за такую цену, которую заплатил народ. Я о жизнях говорю, а не о конституции и пр..а, если проще---если Порошенко, то за что кровь-то пролилась?
и мораль в данном случае не размытая, не многогранная и даже не водной плоскости--в одной точке. Поэтому это не разделение, а скорее оценка
Востаннє редагувалось baran
в Сер 01 тра, 2019 18:12, всього редагувалось 1 раз.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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baran
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Додано: Сер 01 тра, 2019 18:01
Ти не в раші і тебе не забанять
Але дурниці перестань писати
baran написав: ruvex написав:
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Оставшиеся 24% настолько запуганы, что им страшно посмотреть в реальность, и приходится и дальше прятаться и цепляться за прогнившие с 2014 года лозунги.
Только слепой не видит, что нет существенной разницы между Януковичем и Порошенко, но кровь уже пролилась, и если 75% поступили согласно морали, то у 25% взяли верх страх и/или меркантильные интересы, возможно у кого-то--другие побуждения, что не суть важно, ибо мораль первична, и теперь они вынуждены бороться с когнитивным диссонансом--они оправдывают себя замысловатыми геополитическими и экономическими "многоходовками", рациональностью и прочей дребеденью.
Теперь меня забанят. т.к такое здесь писать низзя
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Ethereum
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Додано: Сер 01 тра, 2019 18:06
Ethereum написав:
Ти не в раші і тебе не забанять
Але дурниці перестань писати
Эта "дурныця" и есть главной причиной провала По
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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