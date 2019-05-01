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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2781278227832784

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 113
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
27
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
36
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
39
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 17:25

  Sommer написав:
  Cler написав:
  Frant написав:Ще нюанс: якість радянської техніки і більшості промислової продукції - нижче плінтуса, абсолютно неконкурентноздатна на світових ринках

кстати "некачественные" ракеты произведённые Южмашем независимая Украина использует уже 28 лет например для международного проекта "Морской старт"


О как палятся кремлеботы. :mrgreen:

Ну расскажи нам, сколько украинских ракет было запушено за последние 10 лет с
международного проекта "Морской старт"?

Из Вики:
На 31 мая 2014 года осуществлёно 36 запусков ракеты «Зенит», в том числе 32 успешных, 1 частично успешный и 3 неудачных.

На сегодня, насколько понял, все права на проект у России. В связи с этим проблемы с производством "Зенитов" и планы перевести проект на использование другого носителя.
Опять же удивляет как "патриот" радуется бедам проекта и обвиняет "кремлеботов".
Мораль ниже плинтуса.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 17:35

  ruvex написав:+
Оставшиеся 24% настолько запуганы, что им страшно посмотреть в реальность, и приходится и дальше прятаться и цепляться за прогнившие с 2014 года лозунги.

Только слепой не видит, что нет существенной разницы между Януковичем и Порошенко, но кровь уже пролилась, и если 75% поступили согласно морали, то у 25% взяли верх страх и/или меркантильные интересы, возможно у кого-то--другие побуждения, что не суть важно, ибо мораль первична, и теперь они вынуждены бороться с когнитивным диссонансом--они оправдывают себя замысловатыми геополитическими и экономическими "многоходовками", рациональностью и прочей дребеденью.
Теперь меня забанят. т.к такое здесь писать низзя :D
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 17:35

по-соседству

https://racurs.ua/ua/n121426-pershotrav ... video.html
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 17:38

Sommer
Попытки это ещё не карточная система. Если бы у нас сегодня держали низкие цены, тоже пришлось бы вводить талоны/карточки.
Из той же Вики:
Талонная система сошла на нет с начала 1992 года в связи с «отпуском» цен, сократившим спрос, и распространением свободной торговли. На ряд товаров в некоторых регионах талоны сохранялись дольше.

К тому же говорим об Украине, а не Челябинске.
Задания будешь давать своим детям, когда появятся.
И повторю - шёл бы ты ... лесом, "патриот" липовый.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 17:44

  baran написав:Только слепой не видит, что нет существенной разницы между Януковичем и Порошенко

Голословное утверждение. Порошенко под себя Конституцию переделывал ? Порошенко сбегал из страны ? или принял поражение на выборах и уходит
  baran написав:, но кровь уже пролилась, и если 75% поступили согласно морали, то у 25% взяли верх страх и/или меркантильные интересы, возможно у кого-то--другие побуждения, что не суть важно, ибо мораль первична, и теперь они вынуждены бороться с когнитивным диссонансом--они оправдывают себя замысловатыми геополитическими и экономическими "многоходовками", рациональностью и прочей дребеденью.
Теперь меня забанят. т.к такое здесь писать низзя :D

"75% поступили согласно морали" и 25% поступили по другим причинам, кроме морали. И это вы ни разу не разделяете людей по какому-то признаку, правда ведь ? или разделяете ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 17:51

pesikot Мораль в данном контексте заключается в вопросе: достоин ли Порошенко быть президентом за такую цену, которую заплатил народ. Я о жизнях говорю, а не о конституции и пр..а, если проще---если Порошенко, то за что кровь-то пролилась?
и мораль в данном случае не размытая, не многогранная и даже не водной плоскости--в одной точке. Поэтому это не разделение, а скорее оценка
Востаннє редагувалось baran в Сер 01 тра, 2019 18:12, всього редагувалось 1 раз.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 18:01

Ти не в раші і тебе не забанять :D
Але дурниці перестань писати :D

  baran написав:
  ruvex написав:+
Оставшиеся 24% настолько запуганы, что им страшно посмотреть в реальность, и приходится и дальше прятаться и цепляться за прогнившие с 2014 года лозунги.

Только слепой не видит, что нет существенной разницы между Януковичем и Порошенко, но кровь уже пролилась, и если 75% поступили согласно морали, то у 25% взяли верх страх и/или меркантильные интересы, возможно у кого-то--другие побуждения, что не суть важно, ибо мораль первична, и теперь они вынуждены бороться с когнитивным диссонансом--они оправдывают себя замысловатыми геополитическими и экономическими "многоходовками", рациональностью и прочей дребеденью.
Теперь меня забанят. т.к такое здесь писать низзя :D
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 18:06

Re: Політичні дискусії

  Ethereum написав:Ти не в раші і тебе не забанять
Але дурниці перестань писати

Эта "дурныця" и есть главной причиной провала По
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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