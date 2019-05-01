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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 2782278327842785>

Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї?

Політичні дискусії 2.6 5 113
Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента
24%
27
Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію
32%
36
Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду
7%
8
Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро
35%
39
Інший варіант
3%
3
Всього голосів : 113
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 17:51

pesikot Мораль в данном контексте заключается в вопросе: достоин ли Порошенко быть президентом за такую цену, которую заплатил народ. Я о жизнях говорю, а не о конституции и пр..а, если проще---если Порошенко, то за что кровь-то пролилась?
и мораль в данном случае не размытая, не многогранная и даже не водной плоскости--в одной точке. Поэтому это не разделение, а скорее оценка
Востаннє редагувалось baran в Сер 01 тра, 2019 18:12, всього редагувалось 1 раз.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 18:51

Не согласен и с первым и со вторым выступающим. И совершенно глупый раздел на 73 и 25 - это лишь формальный результат второго тура который не иметт ничего общего с реальной расстановкой сил. Не стоит забывать о 39% непроголосовавших , а сторонники и противники майдана находятся далеко не только среди 25/73.

Что касается порошенко-януковича-майдана. Это сродни тому что считать - зачем нужно было сопротивляться гитлеру в 41 ведь со сталиным было не намного лучше. Ну подумаешь пожили какое то время среди газовых камер и концентрационных лагерей , чтобы чисто узнать чем они лучше или хуже сталинских гулагов. Какая то кромешная глупость считать порошенко человеком майдана, и какое то ватное убожество судить страну только по монаршей персоне. Огромное количество противников упоротого 25 меньшинства - бывшие майдановцы, точно так же как и майдановцы выбирали в этот раз Зеленского. Майдан уже нужен был потому что мы остались в своей стране , мы не слились в российский тоталитаризм. И лозунги майдана совершенно не прогнили, они по прежнему дают новые шансы, новые перспективы с новым свободным выбором, чего совершенно нет на россии которая хотела поглотить нас в 14м. Мы можем по прежнему свободно избирать власть , даже "клоунов" из квартала - это наше право - в раше этого и близко нет. У нас есть свобода слова, мы по прежнему живем в свободной стране. И майдан этого однозначно стоил, даже если пришлось заплатить высокую цену человеческих жертв и потери территорий.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 19:00

Re: Політичні дискусії

ЛАД написав:
Кстати, Faceless, Вы когда-то обещали понаблюдать за эфиром. Ещё не достаточно?
Или он соответствует требованиям?

А какие требования?
Все вроде хотели демократии. Что вам не нравится? Разные стороны имеют возможность высказаться. От Франта до ЗРадио. И главное, последние дни даже никто не жалуется. На вид - баланс достигнут.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 19:14

Re: Політичні дискусії

Faceless написав:А какие требования?
Все вроде хотели демократии. Что вам не нравится? Разные стороны имеют возможность высказаться. От Франта до ЗРадио. И главное, последние дни даже никто не жалуется. На вид - баланс достигнут.


Но пару персонажей не занимаются обсуждением политической ситуации, а занимаются тупым троллингом других посетителей ветки.
Разве это ситуация имеет отношение к демократии ?
Обсуждать надо события, тенденции, прогнозы, политиков, а не заходящих на ветку пользователей.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 19:16

  Вкладчик1234 написав:Большинство украинцев умные, поэтому не повелись за запугивания про тупина, на подкупы социалкой перед выборами, и ложь про тысячи заводов и реформ.

И красиво прокатили банду коллаборантов-мародёров семочек-свинарчуковичей-фуксов-рошенов.
А всякие кононенки-луценки-трухановы-грановские чего стоят!
И Ахметов, переписавший на себя почти всю энергетику, и насилующий Украину тарифами!

"П дал добро!"

Увы, ещё не вечер.
Или "Цыплят по осени считают"
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 01 тра, 2019 19:40, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 19:19

  Faceless написав:
ЛАД написав:
Кстати, Faceless, Вы когда-то обещали понаблюдать за эфиром. Ещё не достаточно?
Или он соответствует требованиям?

А какие требования?
Все вроде хотели демократии. Что вам не нравится? Разные стороны имеют возможность высказаться. От Франта до ЗРадио. И главное, последние дни даже никто не жалуется. На вид - баланс достигнут.

:D
- Не правда!
- Огульные, по моему мнению, необоснованные удаления в полной мере присутствуют.
При чём на официальную информацию - даже по голосовалке.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 19:21

  freeze написав:Разве это ситуация имеет отношение к демократии ?
Обсуждать надо события, тенденции, прогнозы, политиков, а не заходящих на ветку пользователей.

:D
Большинство пользователей часто пачкающих ветку - не в состоянии ориентироваться в событиях с расчётом даже на год.
О перспективе даже нет речи.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 19:31

  ЛАД написав:Возвращаясь к вопросу о языке и демагогии.
Вчера случайно наткнулся по ТВ на "Политклуб с Портниковым". Обсуждался мовний закон. Все приглашённые "эксперты" были только за закон.
В начале передачи вступительное слово Портникова. Он очень "убедительно" рассказывал о роли родного языка и о том, что человек не может хорошо мыслить на чужом, не национальном языке. Особенно интересно его рассуждения звучат с учётом того, что для него родной язык вроде как еврейский (вот только не знаю, какой правильно считать родным - идиш или иврит). :)

Этот пример заодно показывает, как вредно продаваться. Раньше Портников таких глупостей не говорил.

Однозначно "+"
- Жаль поздно, но понимание ко многим приходит. :D
- А есть ли уже в этом суть? И почему не слушали ранее? :shock:
- Сегодня это может звучать только, как "наличие иного гражданства". :mrgreen:
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 01 тра, 2019 19:32, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 19:32

  Faceless написав:
ЛАД написав:
Кстати, Faceless, Вы когда-то обещали понаблюдать за эфиром. Ещё не достаточно?
Или он соответствует требованиям?

А какие требования?
Все вроде хотели демократии. Что вам не нравится? Разные стороны имеют возможность высказаться. От Франта до ЗРадио. И главное, последние дни даже никто не жалуется. На вид - баланс достигнут.

Все животные равны. Но некоторые равнее (с) :mrgreen: А никто не жалуется потому что удаляются не только посты но и жалобы на их удаление. :wink:
Интересно - с приходом нововй власти этот порохоботский шабаш на форуме прекратится или проплачено до парламентских выборов? :roll:
jabba
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 19:32

  ЛАД написав:На сегодня, насколько понял, все права на проект у России. В связи с этим проблемы с производством "Зенитов" и планы перевести проект на использование другого носителя.
Опять же удивляет как "патриот" радуется бедам проекта и обвиняет "кремлеботов".


Действительно, как же так. Я же должен переживать за беды проекта, принадлежащего РФ, который завалило "мудрое руководство" из РФ и все потому что...

Почему, кстати?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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