Додано: Сер 01 тра, 2019 18:51

Не согласен и с первым и со вторым выступающим. И совершенно глупый раздел на 73 и 25 - это лишь формальный результат второго тура который не иметт ничего общего с реальной расстановкой сил. Не стоит забывать о 39% непроголосовавших , а сторонники и противники майдана находятся далеко не только среди 25/73.



Что касается порошенко-януковича-майдана. Это сродни тому что считать - зачем нужно было сопротивляться гитлеру в 41 ведь со сталиным было не намного лучше. Ну подумаешь пожили какое то время среди газовых камер и концентрационных лагерей , чтобы чисто узнать чем они лучше или хуже сталинских гулагов. Какая то кромешная глупость считать порошенко человеком майдана, и какое то ватное убожество судить страну только по монаршей персоне. Огромное количество противников упоротого 25 меньшинства - бывшие майдановцы, точно так же как и майдановцы выбирали в этот раз Зеленского. Майдан уже нужен был потому что мы остались в своей стране , мы не слились в российский тоталитаризм. И лозунги майдана совершенно не прогнили, они по прежнему дают новые шансы, новые перспективы с новым свободным выбором, чего совершенно нет на россии которая хотела поглотить нас в 14м. Мы можем по прежнему свободно избирать власть , даже "клоунов" из квартала - это наше право - в раше этого и близко нет. У нас есть свобода слова, мы по прежнему живем в свободной стране. И майдан этого однозначно стоил, даже если пришлось заплатить высокую цену человеческих жертв и потери территорий.