Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2783278427852786> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 114 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 28 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 36 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 8 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 34% 39 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 114 Додано: Сер 01 тра, 2019 20:21 budivelnik написав: Sommer написав: ruvex написав: И спасибо zРадио, за поддержание, расширение и развитие поднятой вчера мной темы об контролируемом упадке в ВУЗах. И спасибо, за поддержание, расширение и развитие поднятой вчера мной темы обупадке в ВУЗах. И даже упадок в ВУЗах - и тот контролируемый. Небось контролируется лично Порошенко, на крайний случай Гройсманом? И даже упадок в ВУЗах - и тот контролируемый. Небось контролируется лично Порошенко, на крайний случай Гройсманом? Все набагато простіше

Створюється три ніки лед-зед-дет , кожен з яких випячує всього одну проблему

Один - кількість шкіл-вузів - і на підставі зменшення кількості лементує про упадок

Другий якість викладання в школах-вузах - але чим більша кількість тим гірша якість - все одно лемент про погіршення

третій суму витрат - тут також , якщо зменшується кількість на 20% , а сума на 10% то це дорівнює покращенню на 10%....



От і виходить , нас ганяють по кругу і на кожному витку -зрада-зрада-зрада....

Так створюється тотальна недовіра до влади з допомогою дрібних вливань... а тка як в агресора суми не дрібні і подекуди становлять сотні мільйонів доларів - то й не дивно , що Україна в якій цим сотням мільйонів протистоять просто патріоти без зарплати - програє.



ще раз про освіту

Якщо кількість шкіл зменшили на 1150 , а кількість учнів в цих школах становило 15000 , то заміна утримання 1150 шкіл на 400-500 автобусиків Школярик (навіть якщо вони випущені на підприємстві яке колись було у власності Президента) - це досягнення бо

а - зменшило витрати бюджету ( утримання одного Школярика з пробігом в 20 000 км в рік - в рази дешевше ніж утримання двох шкіл з персоналом в 10(мінімум)осіб +прибирання-опалення-каналізація-вода)

б - покращило знання тих 15000 школярів , яких 400 Школяриків кожного дня підвозять до нормальної школи з повним штатом викладачів і класами мінімум в 20 осіб



Але нашим ледам-зедам-детам це не цікаво , тут зраду не порозганяєш....



ПС

Звернули увагу , як ця трійця підтакуючи один одному погнала на мене бочку? витягуючи мої повідомлення річної давності...

Цікаво- хто з простих користувачів не на зарплаті - хоч раз шукав повідомлення опонента які знаходились в активній гілці на відстані в 1000 сторінок ?

А трійця шукає і навіть використовує..

От вам і маркери які не можуть на 100% стверджувати , але при цьому до певних роздумів підштовхують. Все набагато простішеСтворюється три ніки лед-зед-дет , кожен з яких випячує всього одну проблемуОдин - кількість шкіл-вузів - і на підставі зменшення кількості лементує про упадокДругий якість викладання в школах-вузах - але чим більша кількість тим гірша якість - все одно лемент про погіршеннятретій суму витрат - тут також , якщо зменшується кількість на 20% , а сума на 10% то це дорівнює покращенню на 10%....От і виходить , нас ганяють по кругу і на кожному витку -зрада-зрада-зрада....Так створюється тотальна недовіра до влади з допомогою дрібних вливань... а тка як в агресора суми не дрібні і подекуди становлять сотні мільйонів доларів - то й не дивно , що Україна в якій цим сотням мільйонів протистоять просто патріоти без зарплати - програє.ще раз про освітуЯкщо кількість шкіл зменшили на 1150 , а кількість учнів в цих школах становило 15000 , то заміна утримання 1150 шкіл на 400-500 автобусиків Школярик (навіть якщо вони випущені на підприємстві яке колись було у власності Президента) - це досягнення боа - зменшило витрати бюджету ( утримання одного Школярика з пробігом в 20 000 км в рік - в рази дешевше ніж утримання двох шкіл з персоналом в 10(мінімум)осіб +прибирання-опалення-каналізація-вода)б - покращило знання тих 15000 школярів , яких 400 Школяриків кожного дня підвозять до нормальної школи з повним штатом викладачів і класами мінімум в 20 осібАле нашим ледам-зедам-детам це не цікаво , тут зраду не порозганяєш....ПСЗвернули увагу , як ця трійця підтакуючи один одному погнала на мене бочку? витягуючи мої повідомлення річної давності...Цікаво- хто з простих користувачів не на зарплаті - хоч раз шукав повідомлення опонента які знаходились в активній гілці на відстані в 1000 сторінок ?А трійця шукає і навіть використовує..От вам і маркери які не можуть на 100% стверджувати , але при цьому до певних роздумів підштовхують.

Естественно, что на указанный конкретно цитатой уровень знаний (как Вы с дробями работали), Вы сочинили такой опус с потолка.

А попросту в очередной раз использовали обобщение и ложь.



Конкретные Ваша лживая манипуляция:

1. Ваше сообщение вытащено не годичной давности, а от Ср 27 фев, 2019 22:04.

Тем более, что такая Ваша глупость с дробями, не имеет сроков давности, как и *ВВП - сумма всех цен товаров*. Я могу и с другой ветки вытащить.

Точно также, как вытаскивал и раньше -- для того, чтобы не быть голословным, как Вы, в адрес оппонента.

Точно также, как форумчанин yanyura очень часто вытаскивает цитаты, кстати, и Вам с Вашими перилами за несколько лет и с разных веток.

Для поиска не имеют значения сроки и дальность страниц.

Повторюсь, цитаты нужно вытаскивать, чтобы не голословить, как Вы, постоянно искажая и приписывая оппонентам.



Без подтверждения можно позволить писать в адрес оппонента лишь позитив. Если же негатив -- то только, предоставляя факты. Естественно, что на указанный конкретно цитатой уровень знаний (как Вы с дробями работали), Вы сочинили такой опус с потолка.А попросту в очередной раз использовали обобщение и ложь.Конкретные Ваша лживая манипуляция:1. Ваше сообщение вытащено не годичной давности, а от Ср 27 фев, 2019 22:04.Тем более, что такая Ваша глупость с дробями, не имеет сроков давности, как и *ВВП - сумма всех цен товаров*. Я могу и с другой ветки вытащить.Точно также, как вытаскивал и раньше -- для того, чтобы не быть голословным, как Вы, в адрес оппонента.Точно также, как форумчанин yanyura очень часто вытаскивает цитаты, кстати, и Вам с Вашими перилами за несколько лет и с разных веток.Для поиска не имеют значения сроки и дальность страниц.Повторюсь, цитаты нужно вытаскивать, чтобы не голословить, как Вы, постоянно искажая и приписывая оппонентам.Без подтверждения можно позволить писать в адрес оппонента лишь позитив. Если же негатив -- то только, предоставляя факты. detroytred

Повідомлень: 21706 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 20:23 Faceless написав: ЛАД написав:

Кстати, Faceless, Вы когда-то обещали понаблюдать за эфиром. Ещё не достаточно?

Или он соответствует требованиям?

А какие требования?

Все вроде хотели демократии. Что вам не нравится? Разные стороны имеют возможность высказаться. От Франта до ЗРадио. И главное, последние дни даже никто не жалуется. На вид - баланс достигнут. А какие требования?Все вроде хотели демократии. Что вам не нравится? Разные стороны имеют возможность высказаться. От Франта до ЗРадио. И главное, последние дни даже никто не жалуется. На вид - баланс достигнут.

Не лукавьте.

До демократии пока, как до неба.

Посмотрите мои последние удаленные 2 поста. Если это не по жалобе, то Ирина, видимо, сильно переживает, чтобы я не дай бог не обидел бедненького соммера и такого же несчастненького awm111.

Удаления и оскорбления до сих пор с явным уклоном.

Ну и правильно написал freeze

Я когда-то много спорил с Волгарем. Что могу сказать. Лучше умный враг, чем дурковатый "друг". Да ещё такой друг, кот. кажется, что вокруг одни враги. Да и к врагам приписывает 75% собственного народа. Не лукавьте.До демократии пока, как до неба.Посмотрите мои последние удаленные 2 поста. Если это не по жалобе, то Ирина, видимо, сильно переживает, чтобы я не дай бог не обидел бедненького соммера и такого же несчастненького awm111.Удаления и оскорбления до сих пор с явным уклоном.Ну и правильно написал freeze viewtopic.php?p=4658148#p4658148 . Правда, слегка поскромничал. Таких персонажей не пару, а несколько больше.Я когда-то много спорил с Волгарем. Что могу сказать. Лучше умный враг, чем дурковатый "друг". Да ещё такой друг, кот. кажется, что вокруг одни враги. Да и к врагам приписывает 75% собственного народа.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12970 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4207 раз. Подякували: 3851 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 20:35 detroytred написав: Без подтверждения можно позволить писать в адрес оппонента лишь позитив. Если же негатив -- то только, предоставляя факты. Без подтверждения можно позволить писать в адрес оппонента лишь позитив. Если же негатив -- то только, предоставляя факты.

Это то же не проходит.

Часто мондер удаляет, как заказную "чернуху" - не представляя действительность.

Отсюда у нас нет прений по действительно проблемным вопросам.



Ибо по причине однозначной - здесь без берданки не разобраться. Это то же не проходит.Часто мондер удаляет, как заказную "чернуху" - не представляя действительность.Отсюда у нас нет прений по действительно проблемным вопросам.Ибо по причине однозначной - здесь без берданки не разобраться. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6786 З нами з: 20.09.12 Подякував: 646 раз. Подякували: 836 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 20:38 Faceless написав: ЛАД написав:

Кстати, Faceless, Вы когда-то обещали понаблюдать за эфиром. Ещё не достаточно?

Или он соответствует требованиям?

А какие требования?

Все вроде хотели демократии. Что вам не нравится? Разные стороны имеют возможность высказаться. От Франта до ЗРадио. И главное, последние дни даже никто не жалуется. На вид - баланс достигнут. А какие требования?Все вроде хотели демократии. Что вам не нравится? Разные стороны имеют возможность высказаться. От Франта до ЗРадио. И главное, последние дни даже никто не жалуется. На вид - баланс достигнут.

чтобы не отвечать на вопрос предпочитаете удалять мои сообщения?



вот вам и баланс, но только какойто однобокий... чтобы не отвечать на вопрос предпочитаете удалять мои сообщения?вот вам и баланс, но только какойто однобокий... Cler

Повідомлень: 2755 З нами з: 15.07.14 Подякував: 187 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 20:46 Re: Політичні дискусії К баллансу уже безусловно ближе, только не понятно почему не банят всяких Cler, и ей подобных - откровенная тролятина ведь. И хватает же терпения тереть каждую написанную ей бредятину. Не берегут себя, товарищи модераторы, все о форуме думают. Surfer

Повідомлень: 1909 З нами з: 14.11.13 Подякував: 125 раз. Подякували: 652 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 20:46 Cler

Какие ассоциации у вас возникают при слове Россия? "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 8142 З нами з: 18.06.08 Подякував: 12 раз. Подякували: 591 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 20:55 Faceless

Как от модератора я прошу конкретного ответа на пару вопросов:

1. Каким образом Вы предлагает реагировать мне на клевету от будивельника в свой адрес?

Створюється три ніки лед-зед-дет , кожен з яких випячує всього одну проблему ... з допомогою дрібних вливань... а тка як в агресора суми не дрібні і подекуди становлять сотні мільйонів доларів ... хто з простих користувачів не на зарплаті ... А трійця шукає і навіть використовує..

От вам і маркери які не можуть на 100% стверджувати , але при цьому до певних роздумів підштовхують.

Хоть последнее утверждение в форме допущения, но даже допущение является не просто оскорбительным.

Речь идёт о преступлении, государственном преступлении.



Если, по-Вашему, имеют место быть такие признаки, то принимайте меры. Подключайте СБУ, пусть проверяют.

Я этому клеветнику уже не раз указывал, когда он и прямо в лоб клевету нёс - имеешь обвинения такого уровня, обращайся в СБУ (специалистам, а не отсебятничай), пусть посмеются.

Будут материалы (ведь будет письменное обращение, расследование, вывод-результат 100% -- на зарплате, ольгинец и т.п. или нет; нарушал закон или нет).



Уже роздумы этого персонажа его к группе привели.

Ждать ещё бОльшего обострения нападок?



2. Будивельник клеветал в мой адрес о моей связи с модераторами.

Почему до сих пор ни один модератор не среагировал на это и мои настойчивые просьбы дать ответ. Как от модератора я прошу конкретного ответа на пару вопросов:1. Каким образом Вы предлагает реагировать мне на клевету от будивельника в свой адрес?Хоть последнее утверждение в форме допущения, но даже допущение является не просто оскорбительным.Речь идёт о преступлении, государственном преступлении.Если, по-Вашему, имеют место быть такие признаки, то принимайте меры. Подключайте СБУ, пусть проверяют.Я этому клеветнику уже не раз указывал, когда он и прямо в лоб клевету нёс - имеешь обвинения такого уровня, обращайся в СБУ (специалистам, а не отсебятничай), пусть посмеются.Будут материалы (ведь будет письменное обращение, расследование, вывод-результат 100% -- на зарплате, ольгинец и т.п. или нет; нарушал закон или нет).Уже роздумы этого персонажа его к группе привели.Ждать ещё бОльшего обострения нападок?2. Будивельник клеветал в мой адрес о моей связи с модераторами.Почему до сих пор ни один модератор не среагировал на это и мои настойчивые просьбы дать ответ. detroytred

Повідомлень: 21706 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 20:56 ЛАД написав: Sommer написав: ЛАД написав: На сегодня, насколько понял, все права на проект у России. В связи с этим проблемы с производством "Зенитов" и планы перевести проект на использование другого носителя.

Опять же удивляет как "патриот" радуется бедам проекта и обвиняет "кремлеботов".

На сегодня, насколько понял, все права на проект у России. В связи с этим проблемы с производством "Зенитов" и планы перевести проект на использование другого носителя.Опять же удивляет как "патриот" радуется бедам проекта и обвиняет "кремлеботов".



Действительно, как же так. Я же должен переживать за беды проекта, принадлежащего РФ, который завалило "мудрое руководство" из РФ и все потому что...



Почему, кстати? Действительно, как же так. Я же должен переживать за беды проекта, принадлежащего РФ, который завалило "мудрое руководство" из РФ и все потому что...Почему, кстати?

Ну и о чём можно с Вами разговаривать, если Вы даже не понимаете, что переживать в данном случае можно/нужно не за проект, а за заказанные под него 12 "Зенитов", т.е. серьезную работу Южмаша.

Порошенко совсем недавно рассказывал о "космической державе".

Хотите, чтобы мы потеряли и то, что ещё осталось? Ну и о чём можно с Вами разговаривать, если Вы даже не понимаете, что переживать в данном случае можно/нужно не за проект, а за заказанные под него 12 "Зенитов", т.е. серьезную работу Южмаша.Порошенко совсем недавно рассказывал о "космической державе".Хотите, чтобы мы потеряли и то, что ещё осталось?



Показательно, что ответа нет, только очередные виляния.



Потому что если начать отвечать, то вдруг окажется, что "Морской старт" завалили (по крайней мере для "Зенитов") именно со стороны РФ, а не Украины.

А это ведь неудобно для настроя "мы теперь будем мириться с РФ, они же там белые, пушистые и хотят дружбы".



И "Морской старт" Украина скорее всего уже потеряла. Вот только вина на этом лежит совсем не на Порошенко. Показательно, что ответа нет, только очередные виляния.Потому что если начать отвечать, то вдруг окажется, что "Морской старт" завалили (по крайней мере для "Зенитов") именно со стороны РФ, а не Украины.А это ведь неудобно для настроя "мы теперь будем мириться с РФ, они же там белые, пушистые и хотят дружбы".И "Морской старт" Украина скорее всего уже потеряла. Вот только вина на этом лежит совсем не на Порошенко. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3889 З нами з: 07.04.17 Подякував: 405 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 20:58 ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав:

Кстати, Faceless, Вы когда-то обещали понаблюдать за эфиром. Ещё не достаточно?

Или он соответствует требованиям?

А какие требования?

Все вроде хотели демократии. Что вам не нравится? Разные стороны имеют возможность высказаться. От Франта до ЗРадио. И главное, последние дни даже никто не жалуется. На вид - баланс достигнут. А какие требования?Все вроде хотели демократии. Что вам не нравится? Разные стороны имеют возможность высказаться. От Франта до ЗРадио. И главное, последние дни даже никто не жалуется. На вид - баланс достигнут.

Не лукавьте.

До демократии пока, как до неба.

Посмотрите мои последние удаленные 2 поста. Если это не по жалобе, то Ирина, видимо, сильно переживает, чтобы я не дай бог не обидел бедненького соммера и такого же несчастненького awm111.

Не лукавьте.До демократии пока, как до неба.Посмотрите мои последние удаленные 2 поста. Если это не по жалобе, то Ирина, видимо, сильно переживает, чтобы я не дай бог не обидел бедненького соммера и такого же несчастненького awm111.



Ну надо же, меня защищают от грозного ЛАДа. Я тронут подобной заботой. Ну надо же, меня защищают от грозного ЛАДа.Я тронут подобной заботой. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3889 З нами з: 07.04.17 Подякував: 405 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 20:58 Чи мають право леди-зеди-дети-єти говорити від імені 73% ? - ні не мають

Чи маю я право говорити від імені 25% - ні не маю

Але я можу показувати , як вищеозначені по власній дурості чи за рахунок проплаченості шкодять як 73% так і 25% разом...



1 Я пишу свої повідомлення не для проплачених ворогів-їх не можна змінити апріорі (хіба що посадити в буцегарню)

Так само не пишу свої повідомлення щоб переконати дряхлих совкофілів( а не дряхлих вже не має , бо совок загнувся 28 років тому , а перед тим як загнутись - 20 років загинався) тому наймолодшомук совкофілу станом на сьогодні мінімум 60 років....

Я пишу свої повідомлення для тих , хто буде будувати Україну сьогодні і завтра

2 Для молодих душею будівельників України

Не важливо хто Вами керує...

Просто подивіться

Україною керували

Кравчук-секретар компартії

Кучма- червоний директор

Ющенко - в душі проєвропейський , а в реалі районний бухгалтер колгоспу часів СРСР

Янукович - проросійський разом з усією свитою

Порошенко - проєвропейський , але замашки бізнесмена з 90-тих залишились...

І не зважаючи на всіх цих керівників Держава Україна сьогодні далеко від росії(ментально) і близько до Євросоюзу( у нас друзів в Євросоюзі більше ніж в росії де у нас колись були навіть родичі)



3 Таким чином

Рух в Європу не зупинити з допомогою пасквілів ольгінських шавок

Рух в Європу не зупинити плачем старперів про СРСР

Єдине що можна зробити - це трошки притормозити (не більше) але якщо тормозити десятки років-то різниця між Європою (у вигляді Польщі) і Україною стає очевидною...



То може варто прислухатись до тих хто в 1991 голосував за Чорновола ( в той час поляки голосували за Валєнсу)

Хто в 2010 голосував проти Януковича?

Хто в 2019 голосував за Порошенка?



Може тоді стане ясно- чому ми сьогодні не а-ля польща, а а-ля ростовська область? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20814 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2783278427852786> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Sommer,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: flyman ЛАД і 0 гостейМодератори: ТупУм