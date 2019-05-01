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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2783278427852786 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 114 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 28 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 36 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 8 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 34% 39 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 114 Додано: Сер 01 тра, 2019 21:05

https://patrioty.org.ua/politic/moldova ... 77123.html

Прем'єр Молдови Павел Філіп допоміг вийти з-під санкцій України одному з основних платників податків невизнаної Придністровської молдовської республіки, - Молдовському металургійному заводу, зазначають Патріоти України.



Як пише видання RISE Moldova, 14 травня 2018 року президент Петро Порошенко включив ММЗ до списку санкцій на три роки, проте 19 березня 2019 року Порошенко видав указ із оновленим списком юридичних осіб, що підпадають під санкції, де замість ММЗ значиться кишинівська компанія Novastal prim.





ФРАГМЕНТ ДОКУМЕНТУ З САЙТУ RISE MOLDOVA

У розпорядженні RISE Moldova і українського проекту "Схеми" опинилася копія листа Філіпа від 7 березня, адресованого Порошенку і прем'єру Володимиру Гройсману, де той просить виключити ММЗ зі списку санкцій, а також зупинити антидемпінгове розслідування проти заводу.



На питання журналістів у РНБО України відповіли, що рішення про виведення ММЗ з-під санкцій мотивовано пропозицією СБУ, а в СБУ заявили, що ініціатива належить Адміністрації президента. Прем'єр Молдови Павел Філіп допоміг вийти з-під санкцій України одному з основних платників податків невизнаної Придністровської молдовської республіки, - Молдовському металургійному заводу, зазначають Патріоти України.Як пише видання RISE Moldova, 14 травня 2018 року президент Петро Порошенко включив ММЗ до списку санкцій на три роки, проте 19 березня 2019 року Порошенко видав указ із оновленим списком юридичних осіб, що підпадають під санкції, де замість ММЗ значиться кишинівська компанія Novastal prim.ФРАГМЕНТ ДОКУМЕНТУ З САЙТУ RISE MOLDOVAУ розпорядженні RISE Moldova і українського проекту "Схеми" опинилася копія листа Філіпа від 7 березня, адресованого Порошенку і прем'єру Володимиру Гройсману, де той просить виключити ММЗ зі списку санкцій, а також зупинити антидемпінгове розслідування проти заводу.На питання журналістів у РНБО України відповіли, що рішення про виведення ММЗ з-під санкцій мотивовано пропозицією СБУ, а в СБУ заявили, що ініціатива належить Адміністрації президента. О политике: Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6786 З нами з: 20.09.12 Подякував: 646 раз. Подякували: 836 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 21:07 Faceless написав: Разные стороны имеют возможность высказаться. От Франта до ЗРадио. Разные стороны имеют возможность высказаться. От Франта до ЗРадио.



Прошу прощения - это такая шутка? Вроде не 1-е апреля, а 1-е мая на дворе



Если и существует некая условная шкала, где на одном конце будет Frant, то на другом будет точно не zРадио! Разве что по уровню содержательности комментариев, хотя я не претендую на звания - клишируют меня только тролли.



По политической шкале я классический центрист! Какие сейчас основные линии разделения на форуме - Порошенко/Зеленский и проевропейский/пророссийский.



Относительно первого разделения - всем, кто читает мои посты известно, что я не призывал голосовать ни за одного, ни за другого, акцентируя что принципиальной разницы между ними нет, и даже при победе Зеленского сохранится преемственность курса, а поменяется - разве что риторика и стиль управления (не персональное, а командное лидерство).



Относительно второго разделения - просто устал уже повторять о безальтернативности нейтралитета для сохранения Украины в рамках той многосложной территориальной и национально-энтической конструкции, которая нам досталась в 1991-м для построения независимого государства. В ЕС и НАТО невозможно интегрировать Украину, в которой есть Юго-Восток, а в союз с РФ невозможно интегрировать Украину, в которой есть Запад. Поэтому нейтралитет - единственный, и при этом очень даже выгодный путь строительства внешней политики, позволяющий обрести и внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие.



Разве что по шкале перемога-зрада я не центрист - честно признаюсь Но это даже по нику понятно. Понимаю, что порохоботы по этому поводу испытывали определенный дискомфорт, но скоро они начнут мне поддакивать - вот увидите Потому что Зеленский поводов для зрады будет давать не меньше. И в свои враги меня уже будут записывать зеленоботы (а такое явление, наверняка, мы все скоро увидим - пока это искреннее увлечение энтузиастов, но со временем оно трансформируется в оплачиваемую занятость троллей)



PS: а вот модерации нейтралитета не хватает, о чем уже только ленивый не писал Прошу прощения - это такая шутка? Вроде не 1-е апреля, а 1-е мая на двореЕсли и существует некая условная шкала, где на одном конце будет, то на другом будет точно не! Разве что по уровню содержательности комментариев, хотя я не претендую на звания - клишируют меня только тролли.По политической шкале я классический центрист! Какие сейчас основные линии разделения на форуме - Порошенко/Зеленский и проевропейский/пророссийский.Относительно первого разделения - всем, кто читает мои посты известно, что я не призывал голосовать ни за одного, ни за другого, акцентируя что принципиальной разницы между ними нет, и даже при победе Зеленского сохранится преемственность курса, а поменяется - разве что риторика и стиль управления (не персональное, а командное лидерство).Относительно второго разделения - просто устал уже повторять о безальтернативности нейтралитета для сохранения Украины в рамках той многосложной территориальной и национально-энтической конструкции, которая нам досталась в 1991-м для построения независимого государства. В ЕС и НАТО невозможно интегрировать Украину, в которой есть Юго-Восток, а в союз с РФ невозможно интегрировать Украину, в которой есть Запад. Поэтому нейтралитет - единственный, и при этом очень даже выгодный путь строительства внешней политики, позволяющий обрести и внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие.Разве что по шкале перемога-зрада я не центрист - честно признаюсьНо это даже по нику понятно. Понимаю, что порохоботы по этому поводу испытывали определенный дискомфорт, но скоро они начнут мне поддакивать - вот увидитеПотому что Зеленский поводов для зрады будет давать не меньше. И в свои враги меня уже будут записывать зеленоботы (а такое явление, наверняка, мы все скоро увидим - пока это искреннее увлечение энтузиастов, но со временем оно трансформируется в оплачиваемую занятость троллей)PS: а вот модерации нейтралитета не хватает, о чем уже только ленивый не писал zРадио

Повідомлень: 2144 З нами з: 02.05.18 Подякував: 719 раз. Подякували: 1653 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 21:09 detroytred написав: Faceless

Как от модератора я прошу конкретного ответа на пару вопросов:

1. Каким образом Вы предлагает реагировать мне на клевету от будивельника в свой адрес?

Створюється три ніки лед-зед-дет , кожен з яких випячує всього одну проблему ... з допомогою дрібних вливань... а тка як в агресора суми не дрібні і подекуди становлять сотні мільйонів доларів ... хто з простих користувачів не на зарплаті ... А трійця шукає і навіть використовує..

От вам і маркери які не можуть на 100% стверджувати , але при цьому до певних роздумів підштовхують.

Хоть последнее утверждение в форме допущения, но даже допущение является не просто оскорбительным.

Речь идёт о преступлении, государственном преступлении.



Если, по-Вашему, имеют место быть такие признаки, то принимайте меры. Подключайте СБУ, пусть проверяют.

Я этому клеветнику уже не раз указывал, когда он и прямо в лоб клевету нёс - имеешь обвинения такого уровня, обращайся в СБУ (специалистам, а не отсебятничай), пусть посмеются.

Будут материалы (ведь будет письменное обращение, расследование, вывод-результат 100% -- на зарплате, ольгинец и т.п. или нет; нарушал закон или нет).



Уже роздумы этого персонажа его к группе привели.

Ждать ещё бОльшего обострения нападок?



2. Будивельник клеветал в мой адрес о моей связи с модераторами.

Почему до сих пор ни один модератор не среагировал на это и мои настойчивые просьбы дать ответ. Как от модератора я прошу конкретного ответа на пару вопросов:1. Каким образом Вы предлагает реагировать мне на клевету от будивельника в свой адрес?Хоть последнее утверждение в форме допущения, но даже допущение является не просто оскорбительным.Речь идёт о преступлении, государственном преступлении.Если, по-Вашему, имеют место быть такие признаки, то принимайте меры. Подключайте СБУ, пусть проверяют.Я этому клеветнику уже не раз указывал, когда он и прямо в лоб клевету нёс - имеешь обвинения такого уровня, обращайся в СБУ (специалистам, а не отсебятничай), пусть посмеются.Будут материалы (ведь будет письменное обращение, расследование, вывод-результат 100% -- на зарплате, ольгинец и т.п. или нет; нарушал закон или нет).Уже роздумы этого персонажа его к группе привели.Ждать ещё бОльшего обострения нападок?2. Будивельник клеветал в мой адрес о моей связи с модераторами.Почему до сих пор ни один модератор не среагировал на это и мои настойчивые просьбы дать ответ. 1 Обговорення модерації - це бан...

То може самозабанитесь ?

2 Звинувачення мене в не знаннях дробів- це брехня, в мене червоний атестат

Якщо хочете мене в цьому звинватити - проведіть експертизу в міносвіти , підтвердіть правильність її проведення в мінюсті, надайте документи що маєте право взагалі вимагати такі дії - і тільки тоді вилазьте з своїми дурними пропозиціями

3 Постійне перекручування чужих думок з одночасним вирізанням цитат....-це ваша робота. а раз так посипте голову попелом і не вякайте

4 Я маю право припустити що ви гей і не маю право стверджувати це без гінекологічної експертизи і відео з трьох ракурсів дозвіл на зьомки якого я повинен отримати в суді..

Такого дозволу в мене не має , тому я не стверджую що ви маєте нетрадиційну орієнтацію , але припускаю наявність останньої...





А тепер до форумчан

Брехню дуже легко запустити - і важко заперечити

Цим користуються наші вороги

Хто з тих хто кричав що скорочення 1150 шкіл з 15000 учнів - признав що дії Держави тут правильні?

Ніхто

А чому- бо вони мають право на цю брехню , їм так здається. їм за це платять - вони й брешуть втрьох один одного прикриваючи.



Але як тільки їм на українських сторінках притискають хвости- і по хвостам доходять до голови яка явно стирчить в ольгіно - вони льють крокодилячі сльози і потребують захисту... в українських модераторів щоб їм далі дозволили бещперешкодно поширювати російські методички.....



Модератори - ви можете звичайно стати на сторону їх вимог... а можете забанити їх за обговорення правил модерації.

При чому ви нічого не губите

Проплачена сволота все одно сюди приповзе і завтра замість леда-деда-зеда

зявиться якісь

геди-беди-веди.....

Але хоч пару днів тижнів на сторінках буде менше російсько проплаченої пропаганди. 1 Обговорення модерації - це бан...То може самозабанитесь ?2 Звинувачення мене в не знаннях дробів- це брехня, в мене червоний атестатЯкщо хочете мене в цьому звинватити - проведіть експертизу в міносвіти , підтвердіть правильність її проведення в мінюсті, надайте документи що маєте право взагалі вимагати такі дії - і тільки тоді вилазьте з своїми дурними пропозиціями3 Постійне перекручування чужих думок з одночасним вирізанням цитат....-це ваша робота. а раз так посипте голову попелом і не вякайте4 Я маю право припустити що ви гей і не маю право стверджувати це без гінекологічної експертизи і відео з трьох ракурсів дозвіл на зьомки якого я повинен отримати в суді..Такого дозволу в мене не має , тому я не стверджую що ви маєте нетрадиційну орієнтацію , але припускаю наявність останньої...А тепер до форумчанБрехню дуже легко запустити - і важко заперечитиЦим користуються наші ворогиХто з тих хто кричав що скорочення 1150 шкіл з 15000 учнів - признав що дії Держави тут правильні?НіхтоА чому- бо вони мають право на цю брехню , їм так здається. їм за це платять - вони й брешуть втрьох один одного прикриваючи.Але як тільки їм на українських сторінках притискають хвости- і по хвостам доходять до голови яка явно стирчить в ольгіно - вони льють крокодилячі сльози і потребують захисту... в українських модераторів щоб їм далі дозволили бещперешкодно поширювати російські методички.....Модератори - ви можете звичайно стати на сторону їх вимог... а можете забанити їх за обговорення правил модерації.При чому ви нічого не губитеПроплачена сволота все одно сюди приповзе і завтра замість леда-деда-зедазявиться якісьгеди-беди-веди.....Але хоч пару днів тижнів на сторінках буде менше російсько проплаченої пропаганди. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20814 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 21:20 budivelnik

Эк Вас эмоционально-то как заколбасило.



Потому что есть факты-цитата Вашей работы с дробями, есть *ВВП - сумма всех цен товаров*, есть Ваша клевета о моей связи с модераторами, есть клевета о плате за посты и т.д., и т.п.



А от Вас генерация *голимых домыслов* и *голых эмоций* с полным набором демагогических приёмов от обобщения и до утрирования. detroytred

Повідомлень: 21706 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 21:20 Surfer написав: Не согласен и с первым и со вторым выступающим. И совершенно глупый раздел на 73 и 25 - это лишь формальный результат второго тура который не иметт ничего общего с реальной расстановкой сил. Не стоит забывать о 39% непроголосовавших , а сторонники и противники майдана находятся далеко не только среди 25/73.



Что касается порошенко-януковича-майдана. Это сродни тому что считать - зачем нужно было сопротивляться гитлеру в 41 ведь со сталиным было не намного лучше. Ну подумаешь пожили какое то время среди газовых камер и концентрационных лагерей , чтобы чисто узнать чем они лучше или хуже сталинских гулагов. Какая то кромешная глупость считать порошенко человеком майдана, и какое то ватное убожество судить страну только по монаршей персоне. Огромное количество противников упоротого 25 меньшинства - бывшие майдановцы, точно так же как и майдановцы выбирали в этот раз Зеленского. Майдан уже нужен был потому что мы остались в своей стране , мы не слились в российский тоталитаризм. И лозунги майдана совершенно не прогнили, они по прежнему дают новые шансы, новые перспективы с новым свободным выбором, чего совершенно нет на россии которая хотела поглотить нас в 14м. Мы можем по прежнему свободно избирать власть , даже "клоунов" из квартала - это наше право - в раше этого и близко нет. У нас есть свобода слова, мы по прежнему живем в свободной стране. И майдан этого однозначно стоил, даже если пришлось заплатить высокую цену человеческих жертв и потери территорий. Не согласен и с первым и со вторым выступающим. И совершенно глупый раздел на 73 и 25 - это лишь формальный результат второго тура который не иметт ничего общего с реальной расстановкой сил. Не стоит забывать о 39% непроголосовавших , а сторонники и противники майдана находятся далеко не только среди 25/73.Что касается порошенко-януковича-майдана. Это сродни тому что считать - зачем нужно было сопротивляться гитлеру в 41 ведь со сталиным было не намного лучше. Ну подумаешь пожили какое то время среди газовых камер и концентрационных лагерей , чтобы чисто узнать чем они лучше или хуже сталинских гулагов. Какая то кромешная глупость считать порошенко человеком майдана, и какое то ватное убожество судить страну только по монаршей персоне. Огромное количество противников упоротого 25 меньшинства - бывшие майдановцы, точно так же как и майдановцы выбирали в этот раз Зеленского. Майдан уже нужен был потому что мы остались в своей стране , мы не слились в российский тоталитаризм. И лозунги майдана совершенно не прогнили, они по прежнему дают новые шансы, новые перспективы с новым свободным выбором, чего совершенно нет на россии которая хотела поглотить нас в 14м. Мы можем по прежнему свободно избирать власть , даже "клоунов" из квартала - это наше право - в раше этого и близко нет. У нас есть свобода слова, мы по прежнему живем в свободной стране. И майдан этого однозначно стоил, даже если пришлось заплатить высокую цену человеческих жертв и потери территорий.

если один из "выступающих" я, то я вообще не давал оценку майдану. Я лишь взял абсолютную величину мораль и сделал вывод, что По+"безвиз"-Янык=цена, учитывая что По=Янык, то цена слишком аморальна за "безвиз", где "безвиз"--условное обозначение результатов работы По. Если провести очень грубую параллель, то вы же не станете покупать ланос за 1млн долларов, чтоб поддержать отечественного производителя.

Может хоть в таком виде моё мнение не отмодерируют для поддержания баланса если один из "выступающих" я, то я вообще не давал оценку майдану. Я лишь взял абсолютную величину мораль и сделал вывод, что По+"безвиз"-Янык=цена, учитывая что По=Янык, то цена слишком аморальна за "безвиз", где "безвиз"--условное обозначение результатов работы По. Если провести очень грубую параллель, то вы же не станете покупать ланос за 1млн долларов, чтоб поддержать отечественного производителя.Может хоть в таком виде моё мнение не отмодерируют для поддержания баланса "Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко baran

Повідомлень: 5061 З нами з: 12.08.11 Подякував: 92 раз. Подякували: 864 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 21:20 Sommer написав: ЛАД написав: Sommer написав: ........

Ну и о чём можно с Вами разговаривать, если Вы даже не понимаете, что переживать в данном случае можно/нужно не за проект, а за заказанные под него 12 "Зенитов", т.е. серьезную работу Южмаша.

Порошенко совсем недавно рассказывал о "космической державе".

Хотите, чтобы мы потеряли и то, что ещё осталось? ........Ну и о чём можно с Вами разговаривать, если Вы даже не понимаете, что переживать в данном случае можно/нужно не за проект, а за заказанные под него 12 "Зенитов", т.е. серьезную работу Южмаша.Порошенко совсем недавно рассказывал о "космической державе".Хотите, чтобы мы потеряли и то, что ещё осталось?



Показательно, что ответа нет, только очередные виляния.



Потому что если начать отвечать, то вдруг окажется, что "Морской старт" завалили (по крайней мере для "Зенитов") именно со стороны РФ, а не Украины.

А это ведь неудобно для настроя "мы теперь будем мириться с РФ, они же там белые, пушистые и хотят дружбы".



И "Морской старт" Украина скорее всего уже потеряла. Вот только вина на этом лежит совсем не на Порошенко. Показательно, что ответа нет, только очередные виляния.Потому что если начать отвечать, то вдруг окажется, что "Морской старт" завалили (по крайней мере для "Зенитов") именно со стороны РФ, а не Украины.А это ведь неудобно для настроя "мы теперь будем мириться с РФ, они же там белые, пушистые и хотят дружбы".И "Морской старт" Украина скорее всего уже потеряла. Вот только вина на этом лежит совсем не на Порошенко.

Слушай, дорогой, сколько можно посылать тебя в лесные прогулки?

Надоел уже.

Я же не виноват, что у тебя не хватает ума понять ответ, за что надо переживать.

А сейчас просто инсинуации (надеюсь, слово знакомое, вопросы задавать не будешь?).

Где я хоть слово написал о том, что в срыве "Морского старта" виноват Порошенко?

Если у тебя глюки, то лечиться надо.

Если не глюки, то врать не надо. Слушай, дорогой, сколько можно посылать тебя в лесные прогулки?Надоел уже.Я же не виноват, что у тебя не хватает ума понять ответ, за что надо переживать.А сейчас просто инсинуации (надеюсь, слово знакомое, вопросы задавать не будешь?).Где я хоть слово написал о том, что в срыве "Морского старта" виноват Порошенко?Если у тебя глюки, то лечиться надо.Если не глюки, то врать не надо.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12969 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4207 раз. Подякували: 3851 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 21:25 zРадио написав: Faceless написав: Разные стороны имеют возможность высказаться. От Франта до ЗРадио. Разные стороны имеют возможность высказаться. От Франта до ЗРадио.



Прошу прощения - это такая шутка? Вроде не 1-е апреля, а 1-е мая на дворе



Если и существует некая условная шкала, где на одном конце будет Frant, то на другом будет точно не zРадио! Разве что по уровню содержательности комментариев, хотя я не претендую на звания - клишируют меня только тролли.



По политической шкале я классический центрист! Какие сейчас основные линии разделения на форуме - Порошенко/Зеленский и проевропейский/пророссийский.



Относительно первого разделения - всем, кто читает мои посты известно, что я не призывал голосовать ни за одного, ни за другого, акцентируя что принципиальной разницы между ними нет, и даже при победе Зеленского сохранится преемственность курса, а поменяется - разве что риторика и стиль управления (не персональное, а командное лидерство).



Относительно второго разделения - просто устал уже повторять о безальтернативности нейтралитета для сохранения Украины в рамках той многосложной территориальной и национально-энтической конструкции, которая нам досталась в 1991-м для построения независимого государства. В ЕС и НАТО невозможно интегрировать Украину, в которой есть Юго-Восток, а в союз с РФ невозможно интегрировать Украину, в которой есть Запад. Поэтому нейтралитет - единственный, и при этом очень даже выгодный путь строительства внешней политики, позволяющий обрести и внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие.



Разве что по шкале перемога-зрада я не центрист - честно признаюсь Но это даже по нику понятно. Понимаю, что порохоботы по этому поводу испытывали определенный дискомфорт, но скоро они начнут мне поддакивать - вот увидите Потому что Зеленский поводов для зрады будет давать не меньше. И в свои враги меня уже будут записывать зеленоботы (а такое явление, наверняка, мы все скоро увидим - пока это искреннее увлечение энтузиастов, но со временем оно трансформируется в оплачиваемую занятость троллей)



PS: а вот модерации нейтралитета не хватает, о чем уже только ленивый не писал Прошу прощения - это такая шутка? Вроде не 1-е апреля, а 1-е мая на двореЕсли и существует некая условная шкала, где на одном конце будет, то на другом будет точно не! Разве что по уровню содержательности комментариев, хотя я не претендую на звания - клишируют меня только тролли.По политической шкале я классический центрист! Какие сейчас основные линии разделения на форуме - Порошенко/Зеленский и проевропейский/пророссийский.Относительно первого разделения - всем, кто читает мои посты известно, что я не призывал голосовать ни за одного, ни за другого, акцентируя что принципиальной разницы между ними нет, и даже при победе Зеленского сохранится преемственность курса, а поменяется - разве что риторика и стиль управления (не персональное, а командное лидерство).Относительно второго разделения - просто устал уже повторять о безальтернативности нейтралитета для сохранения Украины в рамках той многосложной территориальной и национально-энтической конструкции, которая нам досталась в 1991-м для построения независимого государства. В ЕС и НАТО невозможно интегрировать Украину, в которой есть Юго-Восток, а в союз с РФ невозможно интегрировать Украину, в которой есть Запад. Поэтому нейтралитет - единственный, и при этом очень даже выгодный путь строительства внешней политики, позволяющий обрести и внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие.Разве что по шкале перемога-зрада я не центрист - честно признаюсьНо это даже по нику понятно. Понимаю, что порохоботы по этому поводу испытывали определенный дискомфорт, но скоро они начнут мне поддакивать - вот увидитеПотому что Зеленский поводов для зрады будет давать не меньше. И в свои враги меня уже будут записывать зеленоботы (а такое явление, наверняка, мы все скоро увидим - пока это искреннее увлечение энтузиастов, но со временем оно трансформируется в оплачиваемую занятость троллей)PS: а вот модерации нейтралитета не хватает, о чем уже только ленивый не писал

какой нейтралитет, когда баланс нужен! Грубо: на одно 10-рублёвое сообщения порохоботам надо писать 10 1-рублёвых, ибо на большее они неспособны--вот для баланса и удаляют 10-рублевые (наверное устают писать порохоботы)

Так что здесь к Faceless вопросов нет! он всё чётко и однозначно объяснил какой нейтралитет, когда баланс нужен! Грубо: на одно 10-рублёвое сообщения порохоботам надо писать 10 1-рублёвых, ибо на большее они неспособны--вот для баланса и удаляют 10-рублевые (наверное устают писать порохоботы)Так что здесь к Faceless вопросов нет! он всё чётко и однозначно объяснил "Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко baran

Повідомлень: 5061 З нами з: 12.08.11 Подякував: 92 раз. Подякували: 864 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 21:31 1. питання до зеботiв про люстрацiю пiдвисло, зате виросла тема просраних Зенитив

2. баран забекав про "високу цену бедвиза", це що, ще один зелярчик? йому безвiз до дупи

3. зеботи=совкодрочери, в чому ще раз переконався

4. баран бекнув про нейтралiтет, дякуемо, найiлися... хiба тiльки пiсля повернення Криму та Донбасу В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15374 З нами з: 09.03.14 Подякував: 924 раз. Подякували: 915 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 21:33 detroytred написав: budivelnik

Эк Вас эмоционально-то как заколбасило.

Потому что есть факты-цитата Вашей работы с дробями, есть *ВВП - сумма всех цен товаров*, есть Ваша клевета о моей связи с модераторами, есть клевета о плате за посты и т.д., и т.п.

А от Вас генерация *голимых домыслов* и *голых эмоций* с полным набором демагогических приёмов от обобщения и до утрирования. Эк Вас эмоционально-то как заколбасило.Потому что есть факты-цитата Вашей работы с дробями, есть *ВВП - сумма всех цен товаров*, есть Ваша клевета о моей связи с модераторами, есть клевета о плате за посты и т.д., и т.п.А от Вас генерация *голимых домыслов* и *голых эмоций* с полным набором демагогических приёмов от обобщения и до утрирования. Я може скористатись вашим прикладом і поскаржитись на вас за

емоційно заковбасило

генерація голімих домислів

і так далі...

А можу не скаржитись( і не буду, на убогих ,які чи то по дурості, чи то по призванню ретранслюють парашенські методички- не ображаються)

Запропонувати вам нову, кардинально відмінну від вашої попередньої модель поведінки...

Враховуючи що влада в нас нова( ви ж не будете стверджувати що Зеленський вже корупціонер) , то критикувати нову владу поки немає за що...

А от допомогти порадами , з вашим то широким життєвим досвідом і доступом до найпередовіших парашенських методичок , ви можете

Тобто можете по дружньому підтримати молоду і не зіпсовану владу порадами як і що робити...

Надіюсь заяв про розширення витрат на соціалку за рахунок зменшення фінансування збройних сил ви робити не будете

і проти скорочення шкіл в яких навчається по 13 дітей-також виступати не будете

так само признаєте що може тарифи на газ і зависокі... але якщо запропонуєте їх опустити- то відразу вкажете джерело компенсацій, при цьому я надіюсь що джерелом компенсацій не будуть акції марсіанських рудників

Так само поясните зеду- що коли у нас відібрали право на видобуток енергоносіїв на чорноморському шельфі(разом з буровими які ми ж купили) , а також газ який видобувається зараз на чорноморському шельфі в наш баланс не йде( хоча в міжнародні суди по цьому питанню ми позов подали) - то збільшення видобутку газу на 2% в порівнянні з 2013 = реальному збільшенню на 10% ( на тих територіях що в нас залишились)

Також повідомите леда , що кількість населення України в 1960 році враховувалось з ОРДЛО і Кримом , а кількість сьогодні без 2 млн криму і 3 млн ОРДЛО, тому сьогоднішніх 41,5 млн більше ніж 42,5 млн в 1960 році

Також нагадаєте леду ( я розумію вам це не складно , навіть в інший кабінет переходити не прийдеться) , що орієнтація України на підвищення зарплати населення=погіршенню можливостей експорту в росію... , бо в росії нижчі внутрішні ціни на енергоносії , а тому якщо Україна піднімає частку зарплат і не має можливості змінити часту енергоносіїв то товари які виготовляються в Харкові стають менш привабливими перед товарами які росія виготовляє в Бєлгороді. Я може скористатись вашим прикладом і поскаржитись на вас заемоційно заковбасилогенерація голімих домисліві так далі...А можу не скаржитись( і не буду, на убогих ,які чи то по дурості, чи то по призванню ретранслюють парашенські методички- не ображаються)Запропонувати вам нову, кардинально відмінну від вашої попередньої модель поведінки...Враховуючи що влада в нас нова( ви ж не будете стверджувати що Зеленський вже корупціонер) , то критикувати нову владу поки немає за що...А от допомогти порадами , з вашим то широким життєвим досвідом і доступом до найпередовіших парашенських методичок , ви можетеТобто можете по дружньому підтримати молоду і не зіпсовану владу порадами як і що робити...Надіюсь заяв про розширення витрат на соціалку за рахунок зменшення фінансування збройних сил ви робити не будетеі проти скорочення шкіл в яких навчається по 13 дітей-також виступати не будететак само признаєте що може тарифи на газ і зависокі... але якщо запропонуєте їх опустити- то відразу вкажете джерело компенсацій, при цьому я надіюсь що джерелом компенсацій не будуть акції марсіанських рудниківТак само поясните зеду- що коли у нас відібрали право на видобуток енергоносіїв на чорноморському шельфі(разом з буровими які ми ж купили) , а також газ який видобувається зараз на чорноморському шельфі в наш баланс не йде( хоча в міжнародні суди по цьому питанню ми позов подали) - то збільшення видобутку газу на 2% в порівнянні з 2013 = реальному збільшенню на 10% ( на тих територіях що в нас залишились)Також повідомите леда , що кількість населення України в 1960 році враховувалось з ОРДЛО і Кримом , а кількість сьогодні без 2 млн криму і 3 млн ОРДЛО, тому сьогоднішніх 41,5 млн більше ніж 42,5 млн в 1960 роціТакож нагадаєте леду ( я розумію вам це не складно , навіть в інший кабінет переходити не прийдеться) , що орієнтація України на підвищення зарплати населення=погіршенню можливостей експорту в росію... , бо в росії нижчі внутрішні ціни на енергоносії , а тому якщо Україна піднімає частку зарплат і не має можливості змінити часту енергоносіїв то товари які виготовляються в Харкові стають менш привабливими перед товарами які росія виготовляє в Бєлгороді. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 20814 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2088 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2783278427852786 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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