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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 01 тра, 2019 21:51
budivelnik
Объясню очевидное.
1. *голимые домыслы* и пр. выражения - использовали Вы в мой адрес. Так что обращения от Вас к модераторам будут глупо выглядеть.
Кроме того, от меня цитаты ведь...
2. К модерам я обратился по клевете от Вас в отношении платы, групп, ольгинцев и т.п.
Потому что это совсем иной уровень...
И я не могу себе позволить опуститься к Вам!!!!
Я не могу клеветать, что Вы минстецевець на з-п, связаны с модераторами и т.п. ложь и клевету.
Именно поэтому обращаются к модераторам, чтобы не уподобляться Вам в тех моментах, где позволить себе опуститься порядочному человеку сложно (пусть и в отношении такого ..., как Вы).
Это же элементарно, а Вы - *когда прижали хвосты...* и т.п. по своему умию вырисовываете.
Посмеяться с Вас (Вашего уровня знаний и логики) - это одно, а опуститься на дно -- это совсем иное.
Вы просто разница не способны увидеть.
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detroytred
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Додано: Сер 01 тра, 2019 21:52
zРадио написав:
В ЕС и НАТО невозможно интегрировать Украину, в которой есть Юго-Восток, а в союз с РФ невозможно интегрировать Украину, в которой есть Запад. Поэтому нейтралитет - единственный, и при этом очень даже выгодный путь строительства внешней политики, позволяющий обрести и внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие.
Мантры про "нейтралитет Украины" устарели еще при Кучме. А уж сейчас их повторять... Ну это надо быть исключительно наивным.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Sommer
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Додано: Сер 01 тра, 2019 22:00
ЛАД написав:budivelnik
Рассказать Вам, кто "брешет", или сами знаете?
Не буду опускаться до Вашего уровня.
Цитата персонажа:
Також нагадаєте леду ( я розумію вам це не складно , навіть в інший кабінет переходити не прийдеться)
Это дно...
Он до сих пор не может понять (потому что не способен), что есть рамки, границы...
А по простой лжи его уже сколько раз конкретикой тыкал носом ... непробиваемый)))
З.Ы. попросил нагадати Вам.
Я и нагадав -- посмотрите на ложь-клевету о переходе в кабинеты.
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Додано: Сер 01 тра, 2019 22:02
М-да...
Троллей-графоманов-долбодятлов у нас хватает.
Пошёл я отсюда. Развлекайтесь ребятишки-"патриоты".
Модераторы вас поддержат.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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Додано: Сер 01 тра, 2019 22:09
pesikot написав: baran написав:pesikot
Мораль в данном контексте заключается в вопросе: достоин ли Порошенко быть президентом за такую цену, которую заплатил народ. Я о жизнях говорю, а не о конституции и пр..а, если проще---если Порошенко, то за что кровь-то пролилась?
и мораль в данном случае не размытая, не многогранная и даже не водной плоскости--в одной точке. Поэтому это не разделение, а скорее оценка
Мораль либо есть, либо её нет. Вне применения к персоналиям. У вас мораль, применима к персоналиям. И это открытая демагогия. И не говорите за весь народ, вы не весь народ.
Не Порошенко пролил эту кровь. А запоребриковые найманцы. Депутата Рыбака вспомните. Не помните ? тогда вспоминайте и вспоминайте
мне нет смысла отвечать--баланс будет отмодерирован. Я назвал белое белым, а чёрное чёрным. И По к власти привели не "запоребриковые найманцы" ( по крайней мере точно не те о которых вы говорите)
С точки зрения морали цена адекватная, события 2014 стоили свеч? Это одна мораль и она не имеет отношения к персоналиям. И вопрос на этот ответ однозначный! И это По и Ко сделали его таковым
Востаннє редагувалось baran
в Сер 01 тра, 2019 22:18, всього редагувалось 2 разів.
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Додано: Сер 01 тра, 2019 22:13
ЛАД написав:
М-да...
Троллей-графоманов-долбодятлов у нас хватает.
Пошёл я отсюда. Развлекайтесь ребятишки-"патриоты".
Та отож.
С ними эффективно можно только зеркал, уподобляясь.
Язвили бы в ответ...
Тогда им понятно.
Но ведь неинтересно...
Не говоря уже о том, что просто глупо.
Зато эффективно!
Пример зеркаленья (как нужно):
уйдете и один персонаж сгенерирует *мысль* о том, что он достиг результата. Поэтому нужно перед уходом Вам самому написать, что победили и т.п., поэтому делать нечего...
Ведь он тут борется.
Цирк...
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Додано: Сер 01 тра, 2019 22:20
Sommer написав: zРадио написав:
В ЕС и НАТО невозможно интегрировать Украину, в которой есть Юго-Восток, а в союз с РФ невозможно интегрировать Украину, в которой есть Запад. Поэтому нейтралитет - единственный, и при этом очень даже выгодный путь строительства внешней политики, позволяющий обрести и внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие.
Мантры про "нейтралитет Украины" устарели еще при Кучме. А уж сейчас их повторять... Ну это надо быть исключительно наивным.
А як вже московіти бажають щоб у нас було "внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие" - по їхньому "не в сказке сказать, не пером описать"!
Торгівельну війну почали глибоко за януковоща, так би мовити "примус до максимального внешне-торгового покрытия".
Чого тільки вата не вигадає!
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Додано: Сер 01 тра, 2019 22:22
detroytred написав:Faceless
Как от модератора я прошу конкретного ответа на пару вопросов:
1. Каким образом Вы предлагает реагировать мне на клевету от будивельника в свой адрес?
Створюється три ніки лед-зед-дет , кожен з яких випячує всього одну проблему ... з допомогою дрібних вливань... а тка як в агресора суми не дрібні і подекуди становлять сотні мільйонів доларів ... хто з простих користувачів не на зарплаті ... А трійця шукає і навіть використовує..
От вам і маркери які не можуть на 100% стверджувати , але при цьому до певних роздумів підштовхують.
Хоть последнее утверждение в форме допущения, но даже допущение является не просто оскорбительным.
Речь идёт о преступлении, государственном преступлении.
Если, по-Вашему, имеют место быть такие признаки, то принимайте меры. Подключайте СБУ, пусть проверяют.
Я этому клеветнику уже не раз указывал, когда он и прямо в лоб клевету нёс - имеешь обвинения такого уровня, обращайся в СБУ (специалистам, а не отсебятничай), пусть посмеются.
Будут материалы (ведь будет письменное обращение, расследование, вывод-результат 100% -- на зарплате, ольгинец и т.п. или нет; нарушал закон или нет).
Уже роздумы этого персонажа его к группе привели.
Ждать ещё бОльшего обострения нападок?
Перечитал оригинальный пост. Всё же вы, сократив цитату заменой ряда предложений тремя точками, искажаете суть.
По вашей цитате можно подумать, будто вас обвиняют в оплачиваемой работе на агрессора. В оригинальном же - в создании недоверия и дискредитации власти, и что множество таких мелких на вид активностях дают значительный эффект, а при финансовых возможностях агрессора возможна такая организация - т. е намёк хоть и есть, но не прямое обвинение в коллаборационизме. Согласитесь, разные вещи.
Ничего ждать не надо. Если вы считаете, что в конкретном посте клевета, нападки, оскорбления - просто уведомите. Не уверен, что хоть кто-то внимательно перечитывает всю вашу переписку, чтобы блюсти, кто кого обидел.
detroytred написав:2. Будивельник клеветал в мой адрес о моей связи с модераторами.
Почему до сих пор ни один модератор не среагировал на это и мои настойчивые просьбы дать ответ.
Могу подтвердить, что, по крайней мере за время, пока я модератор, detroytred функций модератора не имел как не имеет их сейчас, и никакой особой "связи" с модераторами (а сейчас это всего двое, включая меня) не имел и не имеет.
Не реагировали, видимо, потому что не читали ваши километровые переписки.
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Додано: Сер 01 тра, 2019 22:24
komp написав: Sommer написав: zРадио написав:
В ЕС и НАТО невозможно интегрировать Украину, в которой есть Юго-Восток, а в союз с РФ невозможно интегрировать Украину, в которой есть Запад. Поэтому нейтралитет - единственный, и при этом очень даже выгодный путь строительства внешней политики, позволяющий обрести и внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие.
Мантры про "нейтралитет Украины" устарели еще при Кучме. А уж сейчас их повторять... Ну это надо быть исключительно наивным.
А як вже московіти бажають щоб у нас було "внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие" - по їхньому "не в сказке сказать, не пером описать"!
Торгівельну війну почали глибоко за януковоща, так би мовити "примус до максимального внешне-торгового покрытия".
Чого тільки вата не вигадає!
лишь бы территорию пометить
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
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Додано: Сер 01 тра, 2019 22:29
Faceless написав: detroytred написав:Faceless
Как от модератора я прошу конкретного ответа на пару вопросов:
1. Каким образом Вы предлагает реагировать мне на клевету от будивельника в свой адрес?
Створюється три ніки лед-зед-дет , кожен з яких випячує всього одну проблему ... з допомогою дрібних вливань... а тка як в агресора суми не дрібні і подекуди становлять сотні мільйонів доларів ... хто з простих користувачів не на зарплаті ... А трійця шукає і навіть використовує..
От вам і маркери які не можуть на 100% стверджувати , але при цьому до певних роздумів підштовхують.
Хоть последнее утверждение в форме допущения, но даже допущение является не просто оскорбительным.
Речь идёт о преступлении, государственном преступлении.
Если, по-Вашему, имеют место быть такие признаки, то принимайте меры. Подключайте СБУ, пусть проверяют.
Я этому клеветнику уже не раз указывал, когда он и прямо в лоб клевету нёс - имеешь обвинения такого уровня, обращайся в СБУ (специалистам, а не отсебятничай), пусть посмеются.
Будут материалы (ведь будет письменное обращение, расследование, вывод-результат 100% -- на зарплате, ольгинец и т.п. или нет; нарушал закон или нет).
Уже роздумы этого персонажа его к группе привели.
Ждать ещё бОльшего обострения нападок?
Перечитал оригинальный пост. Всё же вы, сократив цитату заменой ряда предложений тремя точками, искажаете суть.
По вашей цитате можно подумать, будто вас обвиняют в оплачиваемой работе на агрессора. В оригинальном же - в создании недоверия и дискредитации власти, и что множество таких мелких на вид активностях дают значительный эффект, а при финансовых возможностях агрессора возможна такая организация - т. е намёк хоть и есть, но не прямое обвинение в коллаборационизме. Согласитесь, разные вещи.
Ничего ждать не надо. Если вы считаете, что в конкретном посте клевета, нападки, оскорбления - просто уведомите. Не уверен, что хоть кто-то внимательно перечитывает всю вашу переписку, чтобы блюсти, кто кого обидел.
detroytred написав:2. Будивельник клеветал в мой адрес о моей связи с модераторами.
Почему до сих пор ни один модератор не среагировал на это и мои настойчивые просьбы дать ответ.
Могу подтвердить, что, по крайней мере за время, пока я модератор, detroytred функций модератора не имел как не имеет их сейчас, и никакой особой "связи" с модераторами (а сейчас это всего двое, включая меня) не имел и не имеет.
Не реагировали, видимо, потому что не читали ваши километровые переписки.
Пан Детройед - він взагалі працює де небудь?
Писати стільки сторінок тексту, жалітись на свою нещасливу долю - може хіба що людина, у якої дофіга вільного часу!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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