Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2785278627872788> Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 114 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 28 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 36 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 8 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 34% 39 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 114 Додано: Сер 01 тра, 2019 21:51 budivelnik

Объясню очевидное.



1. *голимые домыслы* и пр. выражения - использовали Вы в мой адрес. Так что обращения от Вас к модераторам будут глупо выглядеть.

Кроме того, от меня цитаты ведь...



2. К модерам я обратился по клевете от Вас в отношении платы, групп, ольгинцев и т.п.

Потому что это совсем иной уровень...

И я не могу себе позволить опуститься к Вам!!!!

Я не могу клеветать, что Вы минстецевець на з-п, связаны с модераторами и т.п. ложь и клевету.



Именно поэтому обращаются к модераторам, чтобы не уподобляться Вам в тех моментах, где позволить себе опуститься порядочному человеку сложно (пусть и в отношении такого ..., как Вы).



Это же элементарно, а Вы - *когда прижали хвосты...* и т.п. по своему умию вырисовываете.



Посмеяться с Вас (Вашего уровня знаний и логики) - это одно, а опуститься на дно -- это совсем иное.

Вы просто разница не способны увидеть. detroytred

Повідомлень: 21710 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 21:52 zРадио написав: В ЕС и НАТО невозможно интегрировать Украину, в которой есть Юго-Восток, а в союз с РФ невозможно интегрировать Украину, в которой есть Запад. Поэтому нейтралитет - единственный, и при этом очень даже выгодный путь строительства внешней политики, позволяющий обрести и внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие.

В ЕС и НАТО невозможно интегрировать Украину, в которой есть Юго-Восток, а в союз с РФ невозможно интегрировать Украину, в которой есть Запад. Поэтому нейтралитет - единственный, и при этом очень даже выгодный путь строительства внешней политики, позволяющий обрести и внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие.



Мантры про "нейтралитет Украины" устарели еще при Кучме. А уж сейчас их повторять... Ну это надо быть исключительно наивным. Мантры про "нейтралитет Украины" устарели еще при Кучме. А уж сейчас их повторять... Ну это надо быть исключительно наивным. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3893 З нами з: 07.04.17 Подякував: 405 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 22:00 ЛАД написав: budivelnik

Рассказать Вам, кто "брешет", или сами знаете?

Не буду опускаться до Вашего уровня. Рассказать Вам, кто "брешет", или сами знаете?Не буду опускаться до Вашего уровня.



Цитата персонажа:

Також нагадаєте леду ( я розумію вам це не складно , навіть в інший кабінет переходити не прийдеться)

Это дно...



Он до сих пор не может понять (потому что не способен), что есть рамки, границы...



А по простой лжи его уже сколько раз конкретикой тыкал носом ... непробиваемый)))



З.Ы. попросил нагадати Вам.

Я и нагадав -- посмотрите на ложь-клевету о переходе в кабинеты. Цитата персонажа:Это дно...Он до сих пор не может понять (потому что не способен), что есть рамки, границы...А по простой лжи его уже сколько раз конкретикой тыкал носом ... непробиваемый)))З.Ы. попросил нагадати Вам.Я и нагадав -- посмотрите на ложь-клевету о переходе в кабинеты. detroytred

Повідомлень: 21710 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 22:02 М-да...

Троллей-графоманов-долбодятлов у нас хватает.

Пошёл я отсюда. Развлекайтесь ребятишки-"патриоты".

Модераторы вас поддержат.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 12971 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4207 раз. Подякували: 3852 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 22:09 pesikot написав: baran написав: pesikot Мораль в данном контексте заключается в вопросе: достоин ли Порошенко быть президентом за такую цену, которую заплатил народ. Я о жизнях говорю, а не о конституции и пр..а, если проще---если Порошенко, то за что кровь-то пролилась?

и мораль в данном случае не размытая, не многогранная и даже не водной плоскости--в одной точке. Поэтому это не разделение, а скорее оценка Мораль в данном контексте заключается в вопросе: достоин ли Порошенко быть президентом за такую цену, которую заплатил народ. Я о жизнях говорю, а не о конституции и пр..а, если проще---если Порошенко, то за что кровь-то пролилась?и мораль в данном случае не размытая, не многогранная и даже не водной плоскости--в одной точке. Поэтому это не разделение, а скорее оценка

Мораль либо есть, либо её нет. Вне применения к персоналиям. У вас мораль, применима к персоналиям. И это открытая демагогия. И не говорите за весь народ, вы не весь народ.

Не Порошенко пролил эту кровь. А запоребриковые найманцы. Депутата Рыбака вспомните. Не помните ? тогда вспоминайте и вспоминайте Мораль либо есть, либо её нет. Вне применения к персоналиям. У вас мораль, применима к персоналиям. И это открытая демагогия. И не говорите за весь народ, вы не весь народ.Не Порошенко пролил эту кровь. А запоребриковые найманцы. Депутата Рыбака вспомните. Не помните ? тогда вспоминайте и вспоминайте

мне нет смысла отвечать--баланс будет отмодерирован. Я назвал белое белым, а чёрное чёрным. И По к власти привели не "запоребриковые найманцы" ( по крайней мере точно не те о которых вы говорите)

С точки зрения морали цена адекватная, события 2014 стоили свеч? Это одна мораль и она не имеет отношения к персоналиям. И вопрос на этот ответ однозначный! И это По и Ко сделали его таковым мне нет смысла отвечать--баланс будет отмодерирован. Я назвал белое белым, а чёрное чёрным. И По к власти привели не "запоребриковые найманцы" ( по крайней мере точно не те о которых вы говорите)С точки зрения морали цена адекватная, события 2014 стоили свеч? Это одна мораль и она не имеет отношения к персоналиям. И вопрос на этот ответ однозначный! И это По и Ко сделали его таковым Востаннє редагувалось baran в Сер 01 тра, 2019 22:18, всього редагувалось 2 разів. "Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко baran

Повідомлень: 5062 З нами з: 12.08.11 Подякував: 92 раз. Подякували: 864 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 22:13 ЛАД написав: М-да...

Троллей-графоманов-долбодятлов у нас хватает.

Пошёл я отсюда. Развлекайтесь ребятишки-"патриоты". М-да...Троллей-графоманов-долбодятлов у нас хватает.Пошёл я отсюда. Развлекайтесь ребятишки-"патриоты".

Та отож.

С ними эффективно можно только зеркал, уподобляясь.

Язвили бы в ответ...

Тогда им понятно.



Но ведь неинтересно...

Не говоря уже о том, что просто глупо.

Зато эффективно!



Пример зеркаленья (как нужно):

уйдете и один персонаж сгенерирует *мысль* о том, что он достиг результата. Поэтому нужно перед уходом Вам самому написать, что победили и т.п., поэтому делать нечего...



Ведь он тут борется.

Цирк... Та отож.С ними эффективно можно только зеркал, уподобляясь.Язвили бы в ответ...Тогда им понятно.Но ведь неинтересно...Не говоря уже о том, что просто глупо.Зато эффективно!Пример зеркаленья (как нужно):уйдете и один персонаж сгенерирует *мысль* о том, что он достиг результата. Поэтому нужно перед уходом Вам самому написать, что победили и т.п., поэтому делать нечего...Ведь он тут борется.Цирк... detroytred

Повідомлень: 21710 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 22:20 Sommer написав: zРадио написав: В ЕС и НАТО невозможно интегрировать Украину, в которой есть Юго-Восток, а в союз с РФ невозможно интегрировать Украину, в которой есть Запад. Поэтому нейтралитет - единственный, и при этом очень даже выгодный путь строительства внешней политики, позволяющий обрести и внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие.

В ЕС и НАТО невозможно интегрировать Украину, в которой есть Юго-Восток, а в союз с РФ невозможно интегрировать Украину, в которой есть Запад. Поэтому нейтралитет - единственный, и при этом очень даже выгодный путь строительства внешней политики, позволяющий обрести и внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие.



Мантры про "нейтралитет Украины" устарели еще при Кучме. А уж сейчас их повторять... Ну это надо быть исключительно наивным. Мантры про "нейтралитет Украины" устарели еще при Кучме. А уж сейчас их повторять... Ну это надо быть исключительно наивным.

А як вже московіти бажають щоб у нас було "внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие" - по їхньому "не в сказке сказать, не пером описать"!

Торгівельну війну почали глибоко за януковоща, так би мовити "примус до максимального внешне-торгового покрытия".

Чого тільки вата не вигадає! А як вже московіти бажають щоб у нас було "внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие" - по їхньому "не в сказке сказать, не пером описать"!Торгівельну війну почали глибоко за януковоща, так би мовити "примус до максимального внешне-торгового покрытия".Чого тільки вата не вигадає! komp 1 Повідомлень: 7854 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2024 раз. Подякували: 3049 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 22:22 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Faceless

Как от модератора я прошу конкретного ответа на пару вопросов:

1. Каким образом Вы предлагает реагировать мне на клевету от будивельника в свой адрес?

Створюється три ніки лед-зед-дет , кожен з яких випячує всього одну проблему ... з допомогою дрібних вливань... а тка як в агресора суми не дрібні і подекуди становлять сотні мільйонів доларів ... хто з простих користувачів не на зарплаті ... А трійця шукає і навіть використовує..

От вам і маркери які не можуть на 100% стверджувати , але при цьому до певних роздумів підштовхують.

Хоть последнее утверждение в форме допущения, но даже допущение является не просто оскорбительным.

Речь идёт о преступлении, государственном преступлении.



Если, по-Вашему, имеют место быть такие признаки, то принимайте меры. Подключайте СБУ, пусть проверяют.

Я этому клеветнику уже не раз указывал, когда он и прямо в лоб клевету нёс - имеешь обвинения такого уровня, обращайся в СБУ (специалистам, а не отсебятничай), пусть посмеются.

Будут материалы (ведь будет письменное обращение, расследование, вывод-результат 100% -- на зарплате, ольгинец и т.п. или нет; нарушал закон или нет).



Уже роздумы этого персонажа его к группе привели.

Ждать ещё бОльшего обострения нападок?

Как от модератора я прошу конкретного ответа на пару вопросов:1. Каким образом Вы предлагает реагировать мне на клевету от будивельника в свой адрес?Хоть последнее утверждение в форме допущения, но даже допущение является не просто оскорбительным.Речь идёт о преступлении, государственном преступлении.Если, по-Вашему, имеют место быть такие признаки, то принимайте меры. Подключайте СБУ, пусть проверяют.Я этому клеветнику уже не раз указывал, когда он и прямо в лоб клевету нёс - имеешь обвинения такого уровня, обращайся в СБУ (специалистам, а не отсебятничай), пусть посмеются.Будут материалы (ведь будет письменное обращение, расследование, вывод-результат 100% -- на зарплате, ольгинец и т.п. или нет; нарушал закон или нет).Уже роздумы этого персонажа его к группе привели.Ждать ещё бОльшего обострения нападок?

Перечитал оригинальный пост. Всё же вы, сократив цитату заменой ряда предложений тремя точками, искажаете суть.

По вашей цитате можно подумать, будто вас обвиняют в оплачиваемой работе на агрессора. В оригинальном же - в создании недоверия и дискредитации власти, и что множество таких мелких на вид активностях дают значительный эффект, а при финансовых возможностях агрессора возможна такая организация - т. е намёк хоть и есть, но не прямое обвинение в коллаборационизме. Согласитесь, разные вещи.

Ничего ждать не надо. Если вы считаете, что в конкретном посте клевета, нападки, оскорбления - просто уведомите. Не уверен, что хоть кто-то внимательно перечитывает всю вашу переписку, чтобы блюсти, кто кого обидел.

detroytred написав: 2. Будивельник клеветал в мой адрес о моей связи с модераторами.

Почему до сих пор ни один модератор не среагировал на это и мои настойчивые просьбы дать ответ.

Могу подтвердить, что, по крайней мере за время, пока я модератор, detroytred функций модератора не имел как не имеет их сейчас, и никакой особой "связи" с модераторами (а сейчас это всего двое, включая меня) не имел и не имеет.

Не реагировали, видимо, потому что не читали ваши километровые переписки. Перечитал оригинальный пост. Всё же вы, сократив цитату заменой ряда предложений тремя точками, искажаете суть.По вашей цитате можно подумать, будто вас обвиняют в оплачиваемой работе на агрессора. В оригинальном же - в создании недоверия и дискредитации власти, и что множество таких мелких на вид активностях дают значительный эффект, а при финансовых возможностях агрессора возможна такая организация - т. е намёк хоть и есть, но не прямое обвинение в коллаборационизме. Согласитесь, разные вещи.Ничего ждать не надо. Если вы считаете, что в конкретном посте клевета, нападки, оскорбления - просто уведомите. Не уверен, что хоть кто-то внимательно перечитывает всю вашу переписку, чтобы блюсти, кто кого обидел.Могу подтвердить, что, по крайней мере за время, пока я модератор, detroytred функций модератора не имел как не имеет их сейчас, и никакой особой "связи" с модераторами (а сейчас это всего двое, включая меня) не имел и не имеет.Не реагировали, видимо, потому что не читали ваши километровые переписки. Faceless

Модератор Повідомлень: 24586 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1120 раз. Подякували: 5796 раз. Профіль 7 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 22:24 komp написав: Sommer написав: zРадио написав: В ЕС и НАТО невозможно интегрировать Украину, в которой есть Юго-Восток, а в союз с РФ невозможно интегрировать Украину, в которой есть Запад. Поэтому нейтралитет - единственный, и при этом очень даже выгодный путь строительства внешней политики, позволяющий обрести и внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие.

В ЕС и НАТО невозможно интегрировать Украину, в которой есть Юго-Восток, а в союз с РФ невозможно интегрировать Украину, в которой есть Запад. Поэтому нейтралитет - единственный, и при этом очень даже выгодный путь строительства внешней политики, позволяющий обрести и внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие.



Мантры про "нейтралитет Украины" устарели еще при Кучме. А уж сейчас их повторять... Ну это надо быть исключительно наивным. Мантры про "нейтралитет Украины" устарели еще при Кучме. А уж сейчас их повторять... Ну это надо быть исключительно наивным.

А як вже московіти бажають щоб у нас було "внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие" - по їхньому "не в сказке сказать, не пером описать"!

Торгівельну війну почали глибоко за януковоща, так би мовити "примус до максимального внешне-торгового покрытия".

Чого тільки вата не вигадає! А як вже московіти бажають щоб у нас було "внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие" - по їхньому "не в сказке сказать, не пером описать"!Торгівельну війну почали глибоко за януковоща, так би мовити "примус до максимального внешне-торгового покрытия".Чого тільки вата не вигадає!

лишь бы территорию пометить лишь бы территорию пометить "Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко baran

Повідомлень: 5062 З нами з: 12.08.11 Подякував: 92 раз. Подякували: 864 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 22:29 Faceless написав: detroytred написав: Faceless

Как от модератора я прошу конкретного ответа на пару вопросов:

1. Каким образом Вы предлагает реагировать мне на клевету от будивельника в свой адрес?

Створюється три ніки лед-зед-дет , кожен з яких випячує всього одну проблему ... з допомогою дрібних вливань... а тка як в агресора суми не дрібні і подекуди становлять сотні мільйонів доларів ... хто з простих користувачів не на зарплаті ... А трійця шукає і навіть використовує..

От вам і маркери які не можуть на 100% стверджувати , але при цьому до певних роздумів підштовхують.

Хоть последнее утверждение в форме допущения, но даже допущение является не просто оскорбительным.

Речь идёт о преступлении, государственном преступлении.



Если, по-Вашему, имеют место быть такие признаки, то принимайте меры. Подключайте СБУ, пусть проверяют.

Я этому клеветнику уже не раз указывал, когда он и прямо в лоб клевету нёс - имеешь обвинения такого уровня, обращайся в СБУ (специалистам, а не отсебятничай), пусть посмеются.

Будут материалы (ведь будет письменное обращение, расследование, вывод-результат 100% -- на зарплате, ольгинец и т.п. или нет; нарушал закон или нет).



Уже роздумы этого персонажа его к группе привели.

Ждать ещё бОльшего обострения нападок?

Как от модератора я прошу конкретного ответа на пару вопросов:1. Каким образом Вы предлагает реагировать мне на клевету от будивельника в свой адрес?Хоть последнее утверждение в форме допущения, но даже допущение является не просто оскорбительным.Речь идёт о преступлении, государственном преступлении.Если, по-Вашему, имеют место быть такие признаки, то принимайте меры. Подключайте СБУ, пусть проверяют.Я этому клеветнику уже не раз указывал, когда он и прямо в лоб клевету нёс - имеешь обвинения такого уровня, обращайся в СБУ (специалистам, а не отсебятничай), пусть посмеются.Будут материалы (ведь будет письменное обращение, расследование, вывод-результат 100% -- на зарплате, ольгинец и т.п. или нет; нарушал закон или нет).Уже роздумы этого персонажа его к группе привели.Ждать ещё бОльшего обострения нападок?

Перечитал оригинальный пост. Всё же вы, сократив цитату заменой ряда предложений тремя точками, искажаете суть.

По вашей цитате можно подумать, будто вас обвиняют в оплачиваемой работе на агрессора. В оригинальном же - в создании недоверия и дискредитации власти, и что множество таких мелких на вид активностях дают значительный эффект, а при финансовых возможностях агрессора возможна такая организация - т. е намёк хоть и есть, но не прямое обвинение в коллаборационизме. Согласитесь, разные вещи.

Ничего ждать не надо. Если вы считаете, что в конкретном посте клевета, нападки, оскорбления - просто уведомите. Не уверен, что хоть кто-то внимательно перечитывает всю вашу переписку, чтобы блюсти, кто кого обидел.

detroytred написав: 2. Будивельник клеветал в мой адрес о моей связи с модераторами.

Почему до сих пор ни один модератор не среагировал на это и мои настойчивые просьбы дать ответ.

Могу подтвердить, что, по крайней мере за время, пока я модератор, detroytred функций модератора не имел как не имеет их сейчас, и никакой особой "связи" с модераторами (а сейчас это всего двое, включая меня) не имел и не имеет.

Не реагировали, видимо, потому что не читали ваши километровые переписки. Перечитал оригинальный пост. Всё же вы, сократив цитату заменой ряда предложений тремя точками, искажаете суть.По вашей цитате можно подумать, будто вас обвиняют в оплачиваемой работе на агрессора. В оригинальном же - в создании недоверия и дискредитации власти, и что множество таких мелких на вид активностях дают значительный эффект, а при финансовых возможностях агрессора возможна такая организация - т. е намёк хоть и есть, но не прямое обвинение в коллаборационизме. Согласитесь, разные вещи.Ничего ждать не надо. Если вы считаете, что в конкретном посте клевета, нападки, оскорбления - просто уведомите. Не уверен, что хоть кто-то внимательно перечитывает всю вашу переписку, чтобы блюсти, кто кого обидел.Могу подтвердить, что, по крайней мере за время, пока я модератор, detroytred функций модератора не имел как не имеет их сейчас, и никакой особой "связи" с модераторами (а сейчас это всего двое, включая меня) не имел и не имеет.Не реагировали, видимо, потому что не читали ваши километровые переписки.

Пан Детройед - він взагалі працює де небудь?



Писати стільки сторінок тексту, жалітись на свою нещасливу долю - може хіба що людина, у якої дофіга вільного часу! Пан Детройед - він взагалі працює де небудь?Писати стільки сторінок тексту, жалітись на свою нещасливу долю - може хіба що людина, у якої дофіга вільного часу! Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 19726 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1142 раз. Подякували: 2110 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2785278627872788> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: ТупУм