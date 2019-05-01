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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 2785278627872788 Чи потрібен розпуск Верховної Ради та дострокові вибори до неї? Політичні дискусії 2.6 5 114 Так, це необхідно для збільшення підтримки в Раді нового Президента 25% 28 Так, необхідно оновити парламент і сформувати нову коаліцію 32% 36 Ні, це спроба нового президента тиснути на Верховну Раду 7% 8 Ні, немає сенсу квапити події, чергові вибори в Раду і так вже скоро 34% 39 Інший варіант 3% 3 Всього голосів : 114 Додано: Сер 01 тра, 2019 22:34 Frant написав: ЛАД написав: М-да...

Троллей-графоманов-долбодятлов у нас хватает.

Пошёл я отсюда. Развлекайтесь ребятишки-"патриоты".

Модераторы вас поддержат. М-да...Троллей-графоманов-долбодятлов у нас хватает.Пошёл я отсюда. Развлекайтесь ребятишки-"патриоты".Модераторы вас поддержат.



Скатертю дорога!

Нізабудєм, ніпростім! Скатертю дорога!Нізабудєм, ніпростім!



Речь состоит только из глаголов и существительных, из очень коротких стандартных фраз. Мышление конкретно и примитивно, но последовательно, отвлечения недоступны, запас сведений крайне узок. Воображение почти отсутствует. Речь состоит только из глаголов и существительных, из очень коротких стандартных фраз. Мышление конкретно и примитивно, но последовательно, отвлечения недоступны, запас сведений крайне узок. Воображение почти отсутствует. Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 7984 З нами з: 03.11.08 Подякував: 660 раз. Подякували: 1689 раз. Профіль 1 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 23:03 komp написав: Sommer написав: zРадио написав: В ЕС и НАТО невозможно интегрировать Украину, в которой есть Юго-Восток, а в союз с РФ невозможно интегрировать Украину, в которой есть Запад. Поэтому нейтралитет - единственный, и при этом очень даже выгодный путь строительства внешней политики, позволяющий обрести и внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие.

В ЕС и НАТО невозможно интегрировать Украину, в которой есть Юго-Восток, а в союз с РФ невозможно интегрировать Украину, в которой есть Запад. Поэтому нейтралитет - единственный, и при этом очень даже выгодный путь строительства внешней политики, позволяющий обрести и внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие.



Мантры про "нейтралитет Украины" устарели еще при Кучме. А уж сейчас их повторять... Ну это надо быть исключительно наивным. Мантры про "нейтралитет Украины" устарели еще при Кучме. А уж сейчас их повторять... Ну это надо быть исключительно наивным.

А як вже московіти бажають щоб у нас було "внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие" - по їхньому "не в сказке сказать, не пером описать"!

Торгівельну війну почали глибоко за януковоща, так би мовити "примус до максимального внешне-торгового покрытия".

А як вже московіти бажають щоб у нас було "внутреннее равновесие и максимальное внешне-торговое покрытие" - по їхньому "не в сказке сказать, не пером описать"!Торгівельну війну почали глибоко за януковоща, так би мовити "примус до максимального внешне-торгового покрытия".



Торгівельну війну почали ще за Кучми. Коли в 1996-му образилися, що Україна виграла контракт на поставку танків та відмовилися постачати танкові стволи з приказкою "пусть вместо пушек бревна поставят". Торгівельну війну почали ще за Кучми. Коли в 1996-му образилися, що Україна виграла контракт на поставку танків та відмовилися постачати танкові стволи з приказкою "пусть вместо пушек бревна поставят". Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3893 З нами з: 07.04.17 Подякував: 405 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 23:05 ЛАД написав: М-да...

Троллей-графоманов-долбодятлов у нас хватает.

Пошёл я отсюда.

М-да...Троллей-графоманов-долбодятлов у нас хватает.Пошёл я отсюда.



На что только не пойдут, чтобы на субботник (зачеркнуто) неудобные вопросы не отвечать.



И рекомендую пожаловаться Зе в фейсбук - он услышит и примет меры! На что только не пойдут, чтобы на субботник (зачеркнуто) неудобные вопросы не отвечать.И рекомендую пожаловаться Зе в фейсбук - он услышит и примет меры! Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 3893 З нами з: 07.04.17 Подякував: 405 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 тра, 2019 23:11 Faceless

Указаны конкретные лица.

Это просто намёк, по-Вашему?



Не говоря уже о том, что даже просто намёки в госизмене -- это, по-Вашему, в допустимых рамках? detroytred

Повідомлень: 21710 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1884 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2785278627872788 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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