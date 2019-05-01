Речь состоит только из глаголов и существительных, из очень коротких стандартных фраз. Мышление конкретно и примитивно, но последовательно, отвлечения недоступны, запас сведений крайне узок. Воображение почти отсутствует.
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 01 тра, 2019 22:34
Речь состоит только из глаголов и существительных, из очень коротких стандартных фраз. Мышление конкретно и примитивно, но последовательно, отвлечения недоступны, запас сведений крайне узок. Воображение почти отсутствует.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 01 тра, 2019 23:03
Торгівельну війну почали ще за Кучми. Коли в 1996-му образилися, що Україна виграла контракт на поставку танків та відмовилися постачати танкові стволи з приказкою "пусть вместо пушек бревна поставят".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Сер 01 тра, 2019 23:05
На что только не пойдут, чтобы на субботник (зачеркнуто) неудобные вопросы не отвечать.
И рекомендую пожаловаться Зе в фейсбук - он услышит и примет меры!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Сер 01 тра, 2019 23:11
Faceless
Указаны конкретные лица.
Это просто намёк, по-Вашему?
Не говоря уже о том, что даже просто намёки в госизмене -- это, по-Вашему, в допустимых рамках?
|